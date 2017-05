Die Musik spielt künftig auch im Stadion Das ebenso sonnige wie abwechslungsreiche Dixieland-Festival 2017 ist zu Ende. Chef Joachim Schlese zieht Bilanz und plant schon bis 2020.

Zu Recht in Hochstimmung: Festivaldirektor Joachim Schlese bei einem der vielen eintrittsfreien Konzerte. © Matthias Rietschel

Sonntagabend endete in Dresden der 47. Jahrgang des Internationalen Dixieland-Festivals. Sein Leiter, Joachim Schlese, plant allerdings längst den 50. Jahrgang und will schon am 2. September dieses Jahres zurück in den neuen Kulturpalast. Ein Gespräch mit ihm über die Vielfalt dieser Musik, das erstaunliche Potenzial des Festivals und seine größte Sorge.

Herr Schlese, Sie strahlen zum Abschluss des Festivals. War das ein guter Jahrgang?

Er war wie das Wetter, sonnig und abwechslungsreich.

Dixielandmusik gehört nicht umsonst zum Oldtimejazz, ist die Musik denn noch zeitgemäß?

Klar, diese Musik hören alle Generationen. Beim Familienfest im Zoo hatten wir zum Beispiel 1 700 Besucher mehr als im vergangenen Jahr. Von den Großeltern bis zum Enkel kamen ganze Familien. Und das Dixie-ABC für die Jüngsten im Rundkino gehört zu jenen Veranstaltungen, die wir im November ankündigen und im Dezember schon ausverkauft sind.

Das Festival ist nach kleinen Tiefen seit fünf Jahren erfolgreicher denn je. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Zuerst glaube ich, dass das Publikum den Live-Charakter und den direkten Kontakt mit den Musikern mag. Hier präsentieren Künstler auf der Straße und auf Bühnen noch handgemachte Musik. Zweitens pflegen wir ein klares Profil. Wir haben zwar den reinen Dixieland verlassen und uns vor einigen Jahren allen Stilen des Oldtimejazz wie Swing, Boogie Woogie oder Gospel geöffnet, aber eine Verwässerung etwa mit Pop oder Modern-Jazz wird es nicht geben. Daran sind andere Festivals zugrunde gegangen. Drittens bieten wir eine große Vielfalt: Dieses Jahr spielten 237 Musiker auf 51 Bühnen insgesamt 201 Stunden Musik, davon 64 kostenfrei.

Kann sich das Festival so viele kostenfreie Veranstaltungen noch leisten?

Wir wollen uns das leisten. Das gehört zu unserem Profil. Wir bekommen von Sponsoren rund 100 000 Euro Zuschuss, haben Einnahmen durch Eintrittsgelder und können so mit einem Budget von 600 000 Euro wirtschaften.

Sie beantragen immer wieder Fördergelder bei der Stadt, gingen aber bisher leer aus. Warum?

Das müssen Sie die Verwaltung fragen. Es ist jedenfalls ein ewiger Kampf. Ich habe schon Antworten bekommen, dass das Festival für eine Förderung nicht würdig sei, und dann stand dabei, dass dieser abschlägige Bescheid kostenfrei sei. Das ist doch wirklich albern. Doch dieser Tage bekamen wir vom Oberbürgermeister die Zusage, dass wir für unsere Konzerte im Kulturpalast künftig mit 20 000 Euro unterstützt werden.

Sie haben den Abschied aus dem Kulturpalast vor dessen Umbau tränenreich inszeniert, am 2. September wollen Sie nun mit einem Dixie-Sonderkonzert in den Palast zurückkehren. Warum diese Kehrtwende?

Ich halte den Umbau für sehr gelungen und gestehe, dass ich das vorher so nicht gedacht habe. Ich denke, der neue Saal wird auch für Dixielandmusik geeignet sein. Das wollen wir im September testen.

Die Veranstaltung heißt „Dresden swingt“, was darf man erwarten?

Ich habe lange überlegt, was wir bieten können und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich an diesem Abend alle Facetten des Jazz zu Gehör bringen möchte. Es werden drei Dixielandformationen wie die Blue Wonder Jazzband und die Elb Meadow Ramblers auf der ersten Plattform spielen, auf der zweiten Plattform spielt die Dresdner Bigband, und ganz oben unter der Orgel singt ein 100-Mann-Gospel-Chor.

Klingt, als würden Sie ein zweites Eröffnungskonzert samt Ode-an-die-Freude zelebrieren wollen?

Sie sagen es. Gemeinsam mit Micha Winkler wollen wir Beethoven in einer Jazz-Version arrangieren, Pascal von Wroblewsky singt das Solo. Das ist der Test, um dann 2018 wieder die großen Konzerte im Kulturpalast stattfinden zu lassen.

Fällt der Alte Schlachthof als Veranstaltungsort wieder weg?

Nein, der Schlachthof bleibt für kleinere Konzerte im Programm. Als Ausweichstandort hat er sich bewährt, und es wäre nicht richtig, dort 2018 auszusteigen.

Sie planen jetzt schon das 50. Festival, dann feiern sie Ihren 80. Geburtstag. Wird das Ihr Abschiedsjahrgang?

Das sehe ich nicht. Ich bin so mit Leidenschaft dabei und nach wie vor gesund. Warum soll ich da aufhören?

Sie könnten zumindest beginnen, eine Nachfolge zu regeln, um dem Festival eine längere Zukunft zu geben?

Das überlege ich schon, aber es will niemand so richtig ran. Spätestens, wenn Interessenten hören, was bei der Organisation alles dranhängt und dass man auch Klinken putzen gehen muss, um Geld zu organisieren, schmeißen die meisten hin.

Dieses Fest ist Ihr Lebenswerk, aber wäre es nicht sinnvoll, ihm eine langfristige Zukunft zu geben?

Im Moment plane ich das 50. Festival …

… Respekt …

... und da wird jeder erleben können, wie viel Zukunft in dem Festival steckt. Wir werden wieder in der Semperoper sein, erstmals die Rennbahn bespielen und ins DDV-Stadion gehen.

Heißt Zukunft denn vor allem Größe?

Der Kreuzchor hat bewiesen, dass es einen besonderen Reiz für das Publikum hat, im Stadion ein Konzert zu veranstalten. Für Dixieland-Kapellen sehe ich da ein ähnliches Potenzial. Ich möchte gern, wie bei den Olympischen Spielen, einen Einmarsch der Nationen. Bands aus aller Welt werden in der Runde laufen und die Internationalität des Festivals und der Stadt zeigen.

Interview: Peter Ufer

zur Startseite