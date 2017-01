Die Milch der Menschengüte Wann kommt ein Geflüchteter wirklich an, was gewinnt er und was verliert er dabei? Darüber denkt der Schriftsteller Ilija Trojanow in seiner Dresdner Rede an diesem Sonntag nach.

Er ist ein Mann mit Bindestrich-Identität. Obwohl er schon als Sechsjähriger mit den Eltern aus Bulgarien floh und über Jugoslawien und Italien nach Deutschland kam; obwohl er hier studierte und obwohl er die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt – die Herkunft klebt an ihm fest. Sie wird ihm aufgeklebt. So empfindet er es, wenn er immer noch gelegentlich als bulgarisch-deutscher Schriftsteller bezeichnet wird. Hört denn das nie auf? Gibt es für einen Geflüchteten keine wirkliche Ankunft? Und wenn er sich sehr viel Mühe gibt und sich anpasst bis zur Selbstverleugnung?

Auch und gerade dann bleibt es offenbar schwierig – ein Leben auf mehreren Bühnen, das ständig erklärt werden muss. Der Geflüchtete ist einer, der von woanders kam, der mit den Einheimischen etwas Existenzielles nicht teilt und dem die Vergangenheit in die Haut eingeritzt bleibt wie eine Tätowierung. So beschreibt es Ilija Trojanow. Er spricht in seiner Dresdner Rede nicht in der Ich-Form. Doch vieles dürfte er so oder ähnlich erlebt haben. Diesen Schluss lassen nicht nur die biografischen Details zu. So schmerzhaft genau wurde die seelische Verfasstheit eines Geflüchteten nach der Flucht selten beschrieben. Mitunter schnurrt die Erfahrung zur pointierten Sentenz zusammen. „Den anderen nur als ,anderen’ wahrzunehmen, ist der Beginn von Gewalt.“ Oder: „Vor der Flucht wusste er, wieso er unglücklich war.“

Das Publikum folgt dem Redner aufmerksam und manchmal mit Staunen. Da muss einer erst mal drauf kommen, dass Sorgfalt die Abkürzung ist für Sorgenfalten. So was sieht man nur, wenn man die Wörter unters Mikroskop legt und sie sich bewusst zu eigen macht. „Wer eine Sprache mühsam erlernt hat, bis er nicht mehr in ihr fremdelt, fühlt sich für sie mitverantwortlich“, sagt Ilija Trojanow. „Er pflegt eine fürsorgliche Beziehung zu ihr.“ So sei er unversehens zum Stilisten geworden.

Das ist an diesem Sonntagvormittag im Dresdner Schauspielhaus zu erleben. Selten verbindet sich der politische Zugriff auf ein Thema so selbstverständlich mit literarischen Bildern. Das Haus ist gut gefüllt bis hinauf in den zweiten Rang. Der Autor gibt den Auftakt zum 26. Jahrgang der Dresdner Reden, die gemeinsam vom Dresdner Staatsschauspiel und von der Sächsischen Zeitung veranstaltet werden.

Der 51-jährige Trojanow ist in der Stadt kein Unbekannter. 2014 eröffnete er das Theaterfestival „Parallel Lives“ mit europäischen Inszenierungen zum Thema Geheimdienst. Nachdrücklich warnte er vor allumfassender, alltäglicher Überwachung. Der staatliche Sicherheitswahn ist ein Problem, das ihn seit Langem beschäftigt. Zusammen mit seiner Kollegin Juli Zeh veröffentlichte er eine Streitschrift. Im Herbst unterzeichneten sie den Entwurf einer „Charta für digitale Grundrechte“.

Wie Überwachung in seinem Geburtsland aussah, erzählt er im Roman „Macht und Widerstand“, für den er fast 20 Jahre lang recherchierte. Er schildert den politischen Umbruch von einem totalitären Regime in eine Demokratie; Opfer und Profiteure des früheren Regimes begegnen einander in der neuen Zeit wieder. Die Theaterfassung des Buchs kam kürzlich in Hannover auf die Bühne.

In Dresden wurde zu Beginn dieser Spielzeit Trojanows Erfolgsroman „Der Weltensammler“ über zwanzigmal vor ausverkauftem Haus aufgeführt. Hauptfigur ist der Reisende Sir Richard Francis Burton, der seine Karriere als Offizier in Indien begann und als erster Europäer über seine heimliche Pilgerfahrt nach Mekka und Medina im Jahr 1853 schrieb. „Dem Starken ist jeder Ort Heimat“, behauptet Burton.

Doch das kann Ilija Trojanow in seiner Rede mit feinem Lächeln korrigieren. „Seine einzige Heimat sind die Augen der Frau, die er liebt“, sagt er von dem Geflüchteten, der er selbst ist. „Er ist daheim in der Umarmung von Familie und Freunden, er fühlt sich gelegentlich aufgehoben zwischen Buchdeckeln oder im Klang eines Saxofons ...“ Bestenfalls ließe sich das Zuhause ausdehnen bis auf die Gasse im Viertel, bis zum nächsten Café und zum Tante-Emma-Laden. „Alles andere ist fruchtbare Befremdung.“

Das ist wohl das Entscheidende: Ob es gelingt, aus dem Fremdheitsgefühl Funken zu schlagen. Damit befindet sich Ilija Trojanow in bester Gesellschaft. Die deutschsprachige Literatur bekommt großartige Impulse von Autoren, die aus dem osteuropäischen Raum nach Deutschland kamen. Herta Müller, Terézia Mora, Saša Stanišic, Olga Martynova oder Olga Grjasnowa besetzen keine Nischen, sondern erste Plätze auf Literaturpreis- und Bestsellerlisten. Fast sieht es aus, als würde sich ein Muster wiederholen. Auch in der deutschen Nachkriegsliteratur gaben Autoren den Ton an, die sich nach einem biografischen Bruch das Dazugehören erst erkämpfen mussten, Autoren wie Grass und Lenz, Christoph Hein, Franz Fühmann oder Christa Wolf.

Sie wurden freilich nicht auffällig durch ihre Namen wie Ilija Trojanow. „Ankommen setzt voraus, für die einfache Aussprache des eigenen Namens zu sorgen. Oder sich mit einer anderen Aussprache abzufinden“, sagt er. Selten werde der Geflüchtete gefragt, was sein Name bedeute. Das würde ja ein Gespräch eröffnen. Doch dazu kommt es wohl selten. Trojanow führt vor, wie der Geflüchtete doch einmal während der Kaffeepause in einem hochmodernen Großraumbüro von Haft, Hunger, Folter und Angst erzählt. Und wie das Echo dann ausbleibt. Ach so, sagen die Kollegen und fragen nie wieder nach. „Nichts ist so schwer zu begreifen und so schwer zu erklären wie das Gefühl des Fremdseins“, sagt Trojanow.

Was er an diesem Sonntagvormittag mit seinem präzisen Psychogramm eines Geflüchteten leistet, ist Aufklärung pur.

Denn wer nicht betroffen ist, denkt kaum darüber nach, was es bedeutet, wenn der Vater die neue Sprache schlechter beherrscht als der Sohn und damit seine Autorität verliert. Kaum jemand ahnt, was der Verlust von Kindheitsheimat bedeutet: Da ist niemand, mit dem eine gemeinsame Erfahrung zu teilen wäre. Keiner kann die Rauferei im Kindergarten, den Führungstreffer beim Schulfußball oder den ersten Liebeskummer beglaubigen. „Wie in einem Gangsterfilm: alle Zeugen beseitigt. Außer einem.“ Am ehesten könnten das die Angehörigen jener Generation nachempfinden, deren Jugend im Zweiten Weltkrieg zerbombt wurde. Kaum einer da, der noch weiß, wie dieses Lied anfing, damals.

Anschaulich erzählt Ilija Trojanow, wie unmöglich und wie fatal eine Rückkehr in die eigene Vergangenheit ist: Das Land der Herkunft wird inzwischen von Geistern und von Gerüchten bevölkert. Und wenn der Geflüchtete doch einmal das Haus von einst betritt, erweist sich der Türrahmen als zu niedrig. Die Beule am Kopf, sagt Trojanow, ist das erste Souvenir einer Heimkehr, die treffender als Fremdkehr beschrieben werden müsste. „Alles vermeintlich Bekannte erweist sich als Trug. Heimkehr ist der größtmögliche Kulturschock.“

Bald führen die ersten Missverständnisse zu Rissen in der „buntbestickten Nostalgie“. Die Risse häufen sich. Das Rückflugticket in der Tasche wird in diesem Augenblick wie eine Lebensversicherung empfunden. Und der Geflüchtete freut sich darauf, sagt Trojanow, bald wieder nach Hause zu kommen. Wirklich frei sei er erst dann, wenn er sich von den Zuschreibungen der Herkunft und den Zumutungen der Ankunft losgelöst habe. Damit, sagt der Autor, sei er noch immer beschäftigt.

Auch wenn er in seiner Rede von der eigenen Erfahrung ausgeht, beschreibt er doch etwas Allgemeingültiges und geradezu Schicksalhaftes. Viele Geflüchtete dürften sich darin wiedererkennen – in der Bitterkeit, im Befremden, in der Einsamkeit, im Glücksgefühl des Gerettetseins und in dem Galgenhumor, der Haustürhaltung als Form der Türquälerei erklärt. „Man kann die Sprache nicht wechseln, man kann sie bestenfalls adoptieren.“ Manchmal, sagt Trojanow, kommt ihm die Muttersprache vor wie eine Fischgräte im Hals und die Neusprache wie das Stück Brot, das er beharrlich kaut, ohne die Gräte loszuwerden.

Und selbst wenn jede Flucht mit einer einmaligen und besonderen Erfahrung verbunden ist – mit diesem wortkargen Flüchtlingshelfer, mit diesem besonderen Licht am Morgen der Ankunft, mit diesem einmaligen Geruch eines Feldes –, so findet Trojanow auch dafür ein gemeinsames Bild. Er beschreibt es mit dem Wort Schulddank. Da gab es jemanden, der eine Schlafstelle bot oder etwas vom Essen abgab. „Er hat die Flucht überstanden, weil er von der Milch der Menschengüte kosten durfte, weil jemand entlang des Weges Mitgefühl mit ihm zeigte.“

Mit diesem einen Satz führt Trojanow jede Diskussion über Obergrenzen für Geflüchtete ins Absurde. Obwohl er jeden vordergründigen Bezug zu aktuellen Diskussionen vermeidet, ist seine Rede von aktueller Brisanz. Während sich ringsum die Nationalisten vieler Länder vereinigen und an neuen Grenzzäunen bauen, beschwört er das Grenzübergreifende herbei. „Die Menschheit kann nur kosmopolitisch überleben. Alle zentralen Probleme können nur weltgemeinschaftlich gelöst werden“, sagt Ilija Trojanow. „Wer das Eigene in einer Nische zu konservieren versucht, verkleinert es, banalisiert es.“ Aus tiefer Überzeugung proklamiert der Redner eine „freie Weltkulturschaft“.

