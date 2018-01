TV-Tipp Die Männer sind ein Spielzeug In der Musikdoku „Mythos Carmen“ ist die Opernfigur auf Liebe und Freiheit eingestellt.

„Geboren, um zu lieben“: Béatrice Uria-Monzon spielte Carmen mit Roberto Alagna als Don José in der modernen Inszenierung des spanischen Regisseurs Calixto Bieito. © © Antoni Bofill

Eine schöne schwarzhaarige Frau im roten Kleid bewegt sich lasziv, schmollt, blickt verführerisch: „Mein Name ist Carmen. Ich wurde geboren, um zu lieben. Frei und wild und ohne Regeln.“ Sie wird in fiktiven Szenen von einer jungen Darstellerin gespielt. Ihre Worte kommen aus dem Off.

Autor Axel Brüggemann rückt in der Dokumentation „Mythos Carmen“ die bekannte Opernfigur in die Gegenwart. Er beschränkt sich glücklicherweise nicht auf nachgestellte reißerische Bilder. Der Gewinn des Filmes sind aufregende Ausschnitte aus verschiedenen Inszenierungen und Gespräche mit wichtigen Interpreten. Startenor Placido Domingo, der mit der Partie des unglücklich liebenden Don Jose das Publikum in Raserei versetzte, meint verschmitzt: „Vielleicht war Carmen der Anfang der Frauenbewegung.“ Mezzosopranistin Elina Garanca, die meistgefragte Carmen unserer Zeit, sagt: „Die Fantasien der Männer werden von ihr in Erregung getrieben, stachelt deren Gier an.“ Das Moderne dieser Figur sieht die Sängerin darin, dass sie im Unterschied zu vielen Frauen den Männern unverblümt sagt, was sie sexuell von ihnen erwartet.

Regisseur Brüggemanns fiktive Carmen bekennt: „Die Männer sind mein Spielzeug. Ich liebe ihre Kraft, ihre Körper. Nur eines liebe ich mehr: meine Freiheit. Besitzen werdet ihr mich nie.“ Anders sieht Calixto Bieitos in seiner Pariser Inszenierung die Titelfigur der 1875 uraufgeführten Oper von Georges Bizet. Er zeigt Carmen nicht als Mythos, „sondern voller Mitmenschlichkeit“, stellt ihre emotionale Intelligenz ins Zentrum der Handlung, die er in das Spanien der Franco-Zeit verlegt. Aus den gegensätzlichen Auffassungen entsteht ein großer Reiz der Doku. Hinreißend die Szenen aus der Metropolitan-Oper, wenn Elina Garanca verführerisch zur berühmten Habanera-Arie „Ja, die Liebe hat bunte Flügel“ ansetzt. Oder sich zum tragischen Schlussduett mit Don Jose vereint, umwerfend interpretiert von Tenor Roberto Alagna. Da möchte man den Bildschirm anhalten und da capo rufen.

„Mythos Carmen“, Sonntag, 23 Uhr, Arte

zur Startseite