Die Lauten bestimmen den Ton Tagelang steht die „Tagesschau" unter Beschuss, weil sie nicht über einen Mord berichtete. Dann erklärt sich die Redaktion.

Skandal: In Freiburg wird die Studentin Maria ermordet, wenige Tage später wird ein 17-jähriger Flüchtling verdächtigt und festgenommen – und die „Tagesschau“ schweigt. Kein Bericht, nicht einmal eine Erwähnung. Wenn dahinter keine gleichgeschaltete Lügenpresse steckt!

Tagelang stand die ARD unter Beschuss. Sie musste sich einem der heftigsten Shitstorms aller Zeiten aussetzen, weil sie über ebenjenes Verbrechen nicht berichtet hatte. Die sozialen Netzwerke liefen heiß, der Vorwurf lautete: Die Medien vertuschen kriminelle Taten von Asylbewerbern und liefern so ein verzerrtes Bild der Realität.

So weit, so bekannt. Viele Journalisten in diesem Land müssen sich permanent vorwerfen lassen, sie würden ihrer Gesinnung entsprechend Nachrichten verbiegen oder seien gar durch die Politik gesteuert. Die Übergriffe in der Silvesternacht in Köln haben dieses Gefühl noch bestätigt. Es war für viele Journalisten ein schmerzhafter Prozess, zu erkennen, dass sie an manchen Stellen vielleicht tatsächlich nicht ganz objektiv waren oder sind. Er dauert an.

Fast alle Medien setzen nun mehr darauf, für die Leser, Hörer oder Zuschauer transparent zu sein. Das tat auch die Redaktion der „Tagesschau“ nach dem Shitstorm. Auf ihrer Facebookseite begründete sie ihr Nicht-Berichten damit, die Nachricht von der Freiburger Tat würde lediglich regional interessieren. Das rief noch mehr Empörung hervor. Am Montag dann griff ARD-Aktuell-Chef Kai Gniffke zu einem für die Öffentlich-Rechtlichen ungewöhnlichen Mittel: Er beantwortete bei Facebook live vor der Kamera Fragen der Zuschauer. Von „Warum haben Sie nicht berichtet“ bis zu „ARD und ZDF sind Propagandamedien“ kam die ganze Folklore der „besorgten Bürger“ hereingeploppt. Gniffke antwortete freundlich, legte dar, rechtfertigte: Bei Hunderten von Morden im Jahr könne man als politische Nachrichtensendung nicht jeden einzelnen Fall vermelden. Er tat das, was Medienmacher seit Jahren gebetsmühlenartig tun: Er erklärte den Journalismus. Das kann man Transparenz nennen – und die steht dem riesigen, durch Gebührengelder finanzierten Apparat der ARD tatsächlich gut zu Gesicht. Aber geht es in der Geschichte eigentlich um Transparenz? Geht es überhaupt noch um Journalismus? Um einzelne Entscheidungen von Nachrichtenredakteuren?

Tatsächlich zeigt der Fall, dass eine zahlenmäßig kleine, aber notorisch laute und unflätige Menge derart laut und unflätig geworden ist, dass sie den medialen Ton mitbestimmen kann. Und so laut pöbelt, bis selbst überregionale Journalisten Leitartikel über das regionale Thema schreiben und sich die Bundeskanzlerin öffentlich äußert – wie im Fall von Maria aus Freiburg. Diese wenigen extrem Penetranten haben es geschafft, dass sogar unparteiischste Journalisten verunsichert denken, sie seien parteiisch. Dass Redaktionen finden, sie sollten vielleicht doch mehr über kriminelle Ausländer berichten, obwohl es gute Gründe gibt, es nicht zu tun. Dass ein Berufsverständnis ins Wanken gerät.

Selbstreflexionen sind dringend nötig, damit Medien nicht an den Menschen vorbeiproduzieren. Doch sie müssen Grenzen haben. Gerade jetzt sollten Meldungen danach ausgewählt werden, ob sie etwas Neues erzählen, etwas Wichtiges, etwas, das viele Bürger betrifft. Und nicht danach, ob ein paar Populisten meinen, man müsse einen einzelnen Straftatbestand herausheben, weil er von einem Flüchtling begangen wurde. In ihrer grundsätzlich lobenswerten Selbstkritik vergessen Journalisten manchmal, dass sie längst klare professionelle und ethische Kriterien haben, nach denen sich zu richten es sich gehört.

Noch am Montagabend sendeten die „Tagesthemen“ einen Beitrag darüber, wie sich die Stimmung in Freiburg nach der Festnahme des Flüchtlings entwickelt hat. Es ging darum, dass sich die überwiegend toleranten Bürger der Stadt nicht die Lust an einer bunten, durchmischten Gesellschaft nehmen lassen wollen.

