Die lange Dynamo-Nacht

Dynamo ist Meister, wenn auch erst mal nur in der 3. Fußball-Liga. Kapitän Michael Hefele (M.), Fabian Müller (l.) und Giuliano Modica jubeln mit dem Pokal. Der MDR zeigt den emotionalen Aufstiegsfilm. © Robert Michael

Betreten verboten! Keiner darf rein in den Profi-Bereich, selbst bei Führungen durch das DDV-Stadion bleibt die Kabine der Dresdner Dynamo-Fußballer tabu. Es ist der intimste Bereich einer Mannschaft – was hier gesprochen wird, wer hier wen auf die Schippe nimmt, das geht nicht nach außen. Normalerweise. Doch was war schon normal bei den Schwarz-Gelben in der vergangenen Saison? Es war ein außergewöhnliches Jahr, in dem eine halbe Million Zuschauer zu den Heimspielen kamen – nicht der einzige Rekord.

Deshalb ließ Trainer Uwe Neuhaus in den letzten acht Spielen, als der Aufstieg in die 2. Bundesliga immer näher rückte, einen Kameramann ins abgeschottete Reich. Der freischaffende Dresdner Filmemacher Steffen Kuttner hat die Ansprachen gefilmt, die Frotzelein der Spieler genauso wie die Auseinandersetzungen, wenn es nicht gut lief wie in der ersten Halbzeit des Spieles in Magdeburg.

Aus 90 Stunden Rohmaterial mit Spielszenen, Interviews – auch im privaten Umfeld des Trainers und der Spieler – sowie exklusiven Aufnahmen der Fans von der europaweit größten Choreografie hat er eine gut zweistündige, emotionale Dokumentation erstellt. „Das ist unser Leben“ macht den Teamspirit erlebbar, der den gesamten Verein im Aufstiegsjahr getragen hat. Dass es dabei negative Randerscheinungen gab, wird nicht ausgespart, aber auch nicht aufgearbeitet. Das war nicht das Anliegen der Macher. Sie wollten die Emotionen zeigen, die den Mythos Dynamo erklären.

Der Film läuft in der Nacht zum Sonnabend im MDR. Außerdem zeigt der Sender das DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig, das Dynamo im Elfmeterschießen gewonnen hat. Kapitän Marco Hartmann und Stürmer Stefan Kutschke, der beide Treffer zum 2:2-Ausgleich erzielt hatte, kommentieren im Gespräch mit Moderatorin Stephanie Müller-Spirra die Partie.

Bis fünf Uhr morgens können Dynamo-Fans und Fußballinteressierte also mit dem MDR in Erinnerungen schwelgen. Als Einstimmung ist Sportvorstand Ralf Minge bereits am Freitagabend in der Talkshow „Riverboat“ zu Gast.

„Die lange Dynamo-Nacht“, Sa. ab 0.25 Uhr, MDR

