Die Kür des Eisläufers Den Winterfreuden und -leiden widmet sich eine kleine, feine Sonderausstellung im Neuen Grünen Gewölbe.

Auf einem Bein kann man doch stehen! Der „Schlittschuh laufende Holländer“ praktiziert diese Übung seit etwa 1705. Er ist aus einer Barockperle gemacht. Emailmalereien verzieren das spiegelglatte Podest. © Jürgen Karpinski

Das glatteste Parkett im Freistaat hat das Dresdner Schloss. Im Sponselraum des Neuen Grünen Gewölbes gibt es neuerdings eine Eisbahn. Der „Schlittschuh laufende Holländer“ macht vor, wie man sich dort bewegt. Er gleitet auf einem Bein dahin, in sich versunken und völlig entspannt auf einer glitzernden Fläche. Die hat ein Podest, das mit Emailmalereien verziert ist. Auf jeder Seite die Allegorie einer anderen Jahreszeit.

Der Eisläufer steht sonst Sommer wie Winter in der ständigen Ausstellung im Neuen Grünen Gewölbe. Nun darf dieses zauberhafte Perlfigürchen endlich einmal eine große Kür laufen und rückt in den Mittelpunkt einer Kabinettausstellung, die den Winter feiert. Im 17. und 18. Jahrhundert soll die kalte Jahreszeit viel kälter, viel länger, viel schneereicher gewesen sein als heute. Wachoffiziere am Schloss trugen Anfang des 17. Jahrhunderts Fäustlinge, die bis über die Ellenbogen reichten. Zum Höhepunkt jener kleinen Eiszeit fuhr man am sächsischen Hof in prächtigen Pferdeschlitten vor. Von diesen Schlitten gibt es nur noch Abbildungen. Erhalten blieb der Schmuck der Pferde wie die Stirnschilde des Pferdezeuges für den Diana- und den Cupido-Schlitten des sächsischen Kurprinzen Friedrich August (II.) vom Anfang des 18. Jahrhunderts. Das Schellengeläut des Cupido-Schlittens gibt es en miniature auch an der 1711 geschnitzten Elfenbeingruppe „Pferdeschlitten mit zwei Mohren“ aus dem Grünen Gewölbe. Georg Christoph Dinglinger setzte zwei völlig unpassend unbekleidete Nichtsachsen in diesen Schlitten. Wahrscheinlich reizte ihn der schöne Kontrast, den die schwarzen Figuren zum Elfenbein hergaben.

Der Winter stand damals sinnbildhaft für das Ende des Jahres und das Werden und Vergehen der Natur. Alte bärtige Männer in Pelzmänteln und frierende Bettler aus Bronze und Elfenbein sind kostbare Allegorien auf den Winter. Nicht weniger meisterlich sind gemalte niederländische Winterlandschaften von Isaac van Ostade und Allart van Everdingen. Darüber hinaus erzählen „eisige“ Stücke aus dem Grünen Gewölbe, der Rüstkammer, dem Kupferstich-Kabinett auch vom Elend in kalter Zeit.

In Holland war Eislaufen kein Sport der Fürsten, sondern alltägliche Fortbewegungsart im Winter. Vergnügliche Schlittenfahrten mit herrlichem Schellenläuten leistete man sich jedoch nur bei Hofe. Wenn die weiße Pracht in Sachsen doch einmal ausblieb, wurde der Schnee vom letzten Jahr rausgeholt. In Eiskellern und Höhlen hatte er den Sommer überstanden.

„Komme mit zur blendenden Eisbahn …“, bis 13. Februar 2017 im Dresdner Residenzschloss, Neues Grünes Gewölbe, geöffnet Mi – Mo, 10 – 18 Uhr

