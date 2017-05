TV-Tipp Die kühle Blonde kehrt zurück Mit dem Aufstieg von RTL ist das Magazin „Explosiv“ verbunden. Es wird jetzt 25 Jahre alt.

Barbara Eligmann prägte als Moderatorin einst das RTL-Magazin „Explosiv“. Zum 25-jährigen Jubiläum am Donnerstag hat sie noch einmal einen Gastauftritt. © RTL

Guten Abend, mein Name ist Barbara Eligmann. Ein Satz, der noch vielen Deutschen durch Mark und Bein geht. Von Beginn des RTL-Boulevardmagazins „Explosiv“ an moderierte die Blonde mit dem kühlen Blick die Sendung – acht Jahre lang bis zum Jahr 2000. Jetzt, zum 25. „Explosiv“-Geburtstag am Donnerstag, hat ihr RTL einige Grußworte und Erinnerungen entlocken können und präsentiert sie auch in der Jubiläumsausgabe.

In einer Geschichte mit hohem Wiedererkennungswert geht es um einen Zaun: „Explosiv“ berichtete über den Nachbarschaftsstreit zwischen der Vogtländerin Regina Zindler und ihrem Nachbarn, dessen Knallerbsenstrauch angeblich ihren Maschendrahtzaun beschädigte. Publik wurde der Konflikt in der Sat 1-Gerichtsshow „Barbara Salesch“ – richtig dramatische Züge nahm die Story an, als Pro 7-Ulknudel Stefan Raab einen Song rund um den „Maschendrahtzaun“ schrieb.

„Das war wirklich eine große Geschichte damals“, erinnert sich Eligmann (53) heute. „Dass ein Nachbarschaftsstreit so hochkochen kann, der einfach auch so viele Zutaten hat: eine absolut streitbare Frau, so mitten aus dem Leben, einen unfassbaren Dialekt, wo man sagt: Wie ist es nur möglich, dass man mit dieser Sprache so locker durchs Leben kommt?“ Am Ende ist ein Lied dabei rausgekommen, eine kleine Flucht durch Europa. Da wollte man als Zuschauer am nächsten Tag wissen: „Wie ist das weitergegangen?“

Gemerkt hat sich Eligmann, inzwischen Mutter von drei Kindern, auch die Geschichte der mittlerweile gestorbenen siamesischen Zwillinge Dascha und Mascha aus Russland, die zu Forschungszwecken immer wieder untersucht wurden.

Heute stehen die Hauptmoderatorin Nazan Eckes und ihre Kolleginnen Elena Bruhn, Miriam Lange und Sandra Kuhn vor der Kamera. Mittlerweile sind 6 171 Ausgaben gelaufen, ohne Wochenendsendungen. Aus „Explosiv“ ging das Promi-Magazin „Exclusiv“ hervor. Moderatorin Frauke Ludowig gehörte als Reporterin der ersten Stunde zu „Explosiv“, bevor sie sich mit „Exclusiv“ selbstständig machte. (dpa)

„Explosiv“, 18 Uhr, RTL

zur Startseite