Die kritische Masse Der Maler A. R. Penck versuchte, sich anzupassen. Der Osten hat ihn ausgespuckt, der Westen ihn nicht gefressen.

Der Koffer weist Schlossbesuchern den Weg. A. R. Penck trug darin seine Zeichnungen mit sich rum und nannte sie seine „kritische Masse".

Diesen Siebdruck ohne Titel fertigte A. R. Penck 1975 nach einem seiner Gemälde an. Anfang der 60er-Jahre hatte er seine unver- wechselbaren Strichmännchen als zeichenhafte Bildsprache entwickelt. „Standart-Bilder“ nannte er sie, eine Kombination aus Standard und Art.

Dieser Koffer hat es in sich, ist Fundort und Wegweiser zugleich. Ein Spiel für Besucher des Dresdner Residenzschlosses. Man muss sich entscheiden: Folgt man konsequent dem Koffer, dann wird man rechts und links des Weges nicht allzu viel von den Dauerausstellungen wahrnehmen. Aber man wird seinen Spaß haben an den Interventionen. Ein Selbstporträt des Kofferträgers hat sich in die Fürstengalerie gemogelt. Ein schnödes Blatt Papier, ein „Analytisches Selbstporträt“, ungerahmt. Der Künstler als Anarchist zwischen historischen, hochherrschaftlichen Repräsentationsgemälden. So hätte sich Penck gefallen, diese Idee könnte von ihm selbst stammen. Doch leider starb er am 2. Mai 2017 in Zürich.

Das Dresdner Kupferstich-Kabinett erinnert nun im Studiolo in seiner Reihe „Weltsichten auf Papier“ an den Dresdner, der 1939 als Ralf Winkler zur Welt kam und lange ein Optimist blieb, was den Sozialismus und die DDR betraf. Am 12. August 1961, einen Tag vor dem Mauerbau, besuchte er seinen Freund Georg Baselitz in Westberlin. Der drängte ihn zu bleiben. Winkler aber hatte Hummeln im Hintern und die Sorge, in die DDR nicht mehr hineingelassen zu werden. Doch es dauerte nicht lange, und der Arbeiter- und Bauernstaat wollte dieses Talent loswerden. „Versuchte mich anzupassen, was misslang“, resümierte er 1970. Jahrelang wurde er schikaniert. Das machte ihn widerspenstig: „Ich bin Dreck und will Dreck bleiben“, bekannte er fünf Jahre später. 1980 wurde er ausgebürgert.

Schlafend auf der Parkbank

„Der Osten hat mich ausgespuckt. Der Westen noch nicht gefressen“ schrieb er 1981 in einem Gedicht für die Holzschnittmappe „8 Erfahrungen“. A.R. Penck ließ sich zeit seines Lebens nicht fressen. Er ließ sich auch keine Maßanzüge schneidern, als man ihn, den Autodidakten, den man in der DDR nicht hatte studieren lassen, an die Düsseldorfer Kunstakademie berief und mit der Leitung der Grafikklasse betraute. Sein Einstand in Düsseldorf war aufsehenerregend: Die Polizei griff ihn auf – schlafend auf einer Parkbank. Er sah aus wie ein Obdachloser, hatte einen Ziegelstein bei sich, den er wohl als Hantel benutzte, und außerdem 20 000 D-Mark in der Tasche, aber keinen Ausweis dabei. Das musste die Polizisten stutzig machen. Sie nahmen ihn mit. Sein Galerist Michael Werner aus Köln holte ihn aus der Zelle.

Besucher der Ausstellung „Weltsicht und Bilderfahrung“ können nun auf so einer Parkbank Platz nehmen und in einer Zeitung, die extra für diese Schau gedruckt wurde, diese und andere Geschichten über Penck nachlesen. Die Kuratorinnen Konstanze Rudert und Claudia Schnitzer haben das Studiolo in einen Erlebnisraum verwandelt. An der einen Wand frühe, in Dresden entstandene Zeichnungen. Es sind nur wenige, sorgsam gewählte Blätter, die den Meister des Strichmännchens als einen vielschichtig talentierten Künstler ausweisen. Das Kupferstich-Kabinett besitzt 264 Werke von Penck, einen der reichsten Bestände. „Das Erstaunliche daran: Etwa 250 Arbeiten hat Werner Schmidt in der DDR-Zeit ins Kabinett geholt“, sagt Claudia Schnitzer. Schmidt leitete über Jahrzehnte das Kupferstich-Kabinett, ehe er 1989 Generaldirektor der SKD wurde. Er war von Pencks unverwechselbarer Bildsprache überzeugt, musste ihn aber heimlich sammeln, ohne Geld auszugeben. Ausstellen durfte er ihn nicht. Diese Geschenke kamen vielfach von Künstlerfreunden, aber auch von Mitarbeitern des Kabinetts. Zum Beispiel von einer Restauratorin, die mit Ralf Winkler befreundet war. Er porträtierte sie 1965, sie gab das Blatt ins Kabinett. Nun ist es als „Weiblicher Bildniskopf“ zu sehen.

An der Stirnwand sind die beiden Namen des Künstlers miteinander verwoben. Darunter hängt die großformatige, farbige Radierung „Ich im Westen“ von 1985. Auf der anderen, der West-Wand, wird die Holzschnittmappe „8 Erfahrungen“ präsentiert. Die kam 1982 druckfrisch als Geschenk der Galerie Michael Werner ins Kabinett, allerdings ohne das oben zitierte Gedicht vom Osten, der den Künstler ausgespuckt hat. Das hätte mindestens einen Eklat gegeben. Penck reflektiert in dieser Mappe seine mit der Ausbürgerung verbundenen Erlebnisse, Erfahrungen und Gefühle. Ein wichtiges Werk. 2016 bekam das Kupferstich-Kabinett auch noch eine vollständige Mappe, die sich in der Stiftung A. und G. Gercken an die SKD befand.

Das „Analytische Selbstporträt“ von 1992, das nun als Intervention in der Fürstengalerie für Aufmerksamkeit sorgt, ist eigentlich nur eine Layout-Skizze für einen Katalog. Als Werner Schmidt A. R. Penck 1992 im Albertinum die große Ausstellung „A. R. Penck in Dresden – Analyse einer Situation“ einrichtete, rollte der Künstler nicht nur für viele überraschend einen roten Z1, den er im Jahr zuvor als „BMW Art Car“ bemalt hatte, in die Ausstellung. Er hatte auch das Layout zum Katalog entworfen und dafür alle seiner abgebildeten Werke noch einmal mit flottem Strich gezeichnet. Diese Blätter schweben nun als Mobile über den Köpfen der Ausstellungsbesucher und weisen – zusätzlich zu den Köfferchen – den Weg ins Studiolo. In einem Pappkoffer trug A. R. Penck seine frühen Zeichnungen mit sich herum und bot sie an. Er nannte sie seine „kritische Masse“.

So etwas ist nun auch das Studiolo geworden. Konstanze Rudert und Claudia Schnitzer bringen in ihrer kleinen Ausstellung den Penck gekonnt auf den Punkt und machen neugierig auf die für 2019 geplante Schau „Terror – Penck in Dresden“.

Statt langer Erklärungen geben die Kuratorinnen dem Künstler selbst das Wort an den Wänden des Studiolos. Er hat sich immer wieder markant geäußert über sich, über Deutschland und die Kunst. Zum Beispiel 1984: „Die bürgerliche Kultur weckt den Affen. Die antibürgerliche Kultur weckt den Tiger.“

„Ralf Winkler – A. R. Penck. Welterfahrung und Bildsprache“ bis 19. März im Studiolo, Dresdner Residenzschloss, geöffnet Mi – So 10 – 18 Uhr.

