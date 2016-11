Die Höllenfahrt des Frauenverführers Startenor Rolando Villazón trifft Mozart in Prag und schwärmt für die Oper „Don Giovanni“.

Rolando Villazón (Mitte) führt an historische Schauplätze und lädt auf eine musikalische Zeitreise ins Prag des 18. Jahrhunderts ein. © Arte

Feurig, leidenschaftlich, charismatisch: So kennt man den mexikanischen Startenor Rolando Villazón von der Bühne. Als Reiseleiter ist er nicht weniger temperamentvoll. Mit Mozartstock, wehendem Schal und Augenrollen nimmt er die Zuschauer mit zu einer musikalischen Zeitreise nach Prag. In der Moldau-Metropole wurde am 29. Oktober 1787 Mozarts „Don Giovanni“ mit riesigem Erfolg uraufgeführt. Das Werk wird weltweit immer wieder auf den Spielplan gesetzt und ist aus den Opernhäusern nicht wegzudenken.

Wagner- und Verdifreunde bitte einmal weghören: Villazón hält „Don Giovanni“ für die Oper aller Opern. „Sollten Sie in Ihrem Leben nur eine Oper sehen, dann diese!“, ruft er begeistert. Und er will wissen: Wie wurde das Stück damals inszeniert? Was trug man? Auf welchen Instrumenten wurde gespielt? Er steht auf der Uraufführungs-Bühne des Prager Ständetheaters, erfüllt sich damit einen Traum, singt ein paar Takte. Beinahe andächtig zeigt er auf die Tafel, die jene Stelle markiert, von wo aus Mozart die Aufführung selber dirigierte.

Höhepunkt des 50-Minuten-Films ist die Rekonstruktion des dramatischen Finales des Stückes. „Don Giovanni ist ein Frauenheld“, sagt Villazón, „der zum Schluss die Quittung für seinen wüsten Lebenswandel erhält und zur Hölle geschickt wird.“ Nicht ohne ein paar Tränen der verführten Damen. „Warum verlieben sich manche Frauen häufig in Schurken?“, fragt Villazón mit geübtem Staunen. Im Prager Barrandov-Filmstudio wurde das Ur-Bühnenbild eigens für diese Doku nachempfunden. Kerzen erhellen den Raum.

Don Giovanni, Donna Elvira, Leporello und der Steinerne Gast werden von tschechischen Sängerdarstellern im gestenreichen Stil der Mozartzeit gestaltet. Junge Musiker des Collegium 1704 spielen auf historischen Instrumenten.

Das Höllenfeuer wird in einer Öllampe entfacht, in die Weinbrand und feines Pulver gekippt werden. Die Flamme kann sich sehen lassen. Das gilt ebenso für diese filmische Zeitreise, die Lust auf den ganzen Mozart macht.

„Mozart in Prag. Rolando Villazón trifft Don Giovanni“, Sonntag, 23.20 Uhr, Arte

