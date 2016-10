Die Hellseherin sagt Liebe und Mord voraus In der Arte-Komödie lernt ein Mann eine bildschöne Frau kennen und soll jemanden töten.

Paul (Manu Payet, r.) besucht seinen Fitnesstrainer Richard (Gilles Cohen), nachdem er diesen zuvor fast mit einer Hantel erwürgt hatte. © Arte/Jean-Claude Lother

Langzeit-Single Paul lebt mit der quirligen Hélène in einer Pariser WG zusammen. Beide träumen, wovon junge Leute träumen: von der großen Liebe. Sie hat kein Glück mit ihren Kurzaffären, und er hat die Nase voll von den „deprimierenden Partnerportalen“ im Netz. Auf einer Party kreuzt die übersinnlich veranlagte Lucie auf und sagt den Gästen die Zukunft voraus. „Ah, hat sie wieder die Kristallkugel rausgeholt“, lästert Paul. Widerwillig lässt er sich auf das Spiel ein.

Lucie prophezeit ihm: „Du wirst bald eine sehr schöne Frau kennenlernen.“ Plötzlich erschrickt sie und bricht die Wahrsage ab. Paul bedrängt sie, will alles hören. Stockend sagt Lucie: „Du wirst jemanden töten.“ Spinnerei, denkt Paul, doch dann fällt ihm im Park die bildschöne Designerin Camille in die Arme. Sie entwirft Hüte und macht aus dem Modemuffel Paul einen tapferen Hutträger. Bald sind sie ein Paar, genießen das Leben in Bett und Boutiquen.

Der französische Autor und Regisseur Manuel Schapira nimmt in seinem Spielfilm-Erstling „Die Weissagung“ mit Witz und schwarzem Humor den Aberglauben auf die Schippe. Er überträgt Motive aus Oscar Wildes Erzählung „Lord Arthur Saviles Verbrechen“ (1887) in das Paris von heute. Paul wird in seinem Wahn, den Mord begehen zu müssen, immer fahrlässiger. Er überfährt fast eine Radlerin, erstickt beinahe seinen Fitnesstrainer mit einer Hantel und kann erst im letzten Moment verhindern, dass der Föhn in Camilles Badewasser fällt. Die fatalen Zufälle häufen sich und bringen Paul fast um den Verstand.

Als er nicht mehr weiterweiß und Camille sich von ihm trennt, sucht Paul bei seiner WG-Freundin Rat. Hélène hat eine, zugegeben, nicht ganz stubenreine Idee. Er soll der Vorhersage zuvorkommen und ihren „falschen und frauenfeindlichen Chef“ umbringen. Damit schlägt er zwei Fliegen mit einer Klappe, findet sie. „Du löst dein und mein Problem.“ Die satirische Komödie ist ein hübscher Filmspaß, mit leichter Hand gedreht. Die Schauspieler, allen voran Manu Payet in der Rolle des überdrehten Paul, sind mit Lust und Charme bei der Sache.

„Die Weissagung“, Arte, 20.15 Uhr

zur Startseite