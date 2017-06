Die Hacker-Serie aus Australien geht weiter Arte zeigt die zweite Staffel der Serie „The Code“. Es geht um zwei verschiedene Brüder, einen Hacker und einen Journalisten.

Die Brüder Jesse (Ashley Zukerman, M.) und Ned Banks (Dan Spielman) beerdigen ihre Mutter, während draußen schon die Bundespolizei wartet. Nach ihrer letzten Enthüllungsstory droht ihnen die Auslieferung an die USA. © Kate Ryan/Arte

Endlos erstreckt sich der grüne Dschungel. Irgendwo hier, versteckt im dichten Regenwald von West-Papua, residiert ein Mann, den die australischen Behörden unbedingt fassen wollen: Der Internetkriminelle bietet im Darknet nicht nur Waffen und Drogen an, sondern auch einen entführten Jungen. Helfen sollen den Behörden ein genialer Hacker und sein Journalisten-Bruder – sie werden sonst wegen eines Skandals um geheime Akten an die USA ausgeliefert.

Nach der ersten Staffel 2015 zeigt Arte nun neue Folgen der spannenden australischen Serie „The Code“. Wieder geht es um politische Ränkespiele, weitreichende Verschwörungen – und die grenzenlosen Möglichkeiten der Cyber-Welt. Optisch gibt es hierfür eine Besonderheit: Immer wieder werden Hacker-Aktionen am PC farbig ins Zentrum gerückt und Szenen als Aufnahmen aus Überwachungskameras eingeblendet. Arte strahlt die zweite Staffel der „politischen Thriller-Serie“ an den kommenden beiden Donnerstagen aus. Jeweils drei Folgen laufen hintereinander. Staffel eins startete mit einem mysteriösen Unfall im kargen Outback, bei dem eine Schülerin getötet wird. Doch immer mehr entwickelt sich die Geschichte zu einem Skandal um dunkle Geschäfte eines Biotechnologie-Unternehmens. Und der reicht bis in höchste politische Kreise. Bei ihren Recherchen kommen Journalist Ned Banks und sein autistischer Bruder Jesse an brisante Informationen.

Damit werden die ungleichen Brüder in den neuen Folgen unter Druck gesetzt. „Zwischen Ihnen beiden und dem amerikanischen Gerichtssystem steht nur die Unterschrift des Generalstaatsanwalts“, macht der zuständige Ermittler klar. „Es soll ein Exempel statuiert werden.“ Ned und Jesse lassen sich auf den Deal mit den Behörden ein. Es geht um digitale Überwachung, Cyber-Kriminalität und pädophile Verbrechen. Das sind ziemlich viele Stränge, die die Serie etwas überfrachten. Dennoch: Einschalten lohnt sich. (dpa)

„The Code“: 22. und 29. 6., 20.15 Uhr, Arte

