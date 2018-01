„Die haben sich an ihn rangeschmissen“

Weitere Frauen haben in der Zeit dem Regisseur Dieter Wedel teils lange zurückliegende sexuelle Übergriffe und Schikanen vorgeworfen. Man habe dem 75-Jährigen daraufhin Gelegenheit zur Stellungnahme zu den neuen Vorwürfen gegeben, schreibt die Wochenzeitung Die Zeit in ihrer neuen Dossier-Ausgabe. Wedels Anwalt habe jedoch darauf verwiesen, dass sein Mandant aus gesundheitlichen Gründen dazu nicht in der Lage sei. Am Montag war bekannt geworden, dass Wedel mit Herzbeschwerden im Krankenhaus liegt.

Am selben Tag trat er als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurück. In einer Stellungnahme sprach er von einer „diffamierenden Diskussion“ um seine Person und kündigte an, sich nicht mehr öffentlich äußern zu wollen. Er verabscheue jede Form von Gewalt gegen Männer und Frauen. Wedels Anwalt Michael Philippi sagte, er halte die Berichterstattung der Zeit für unzulässig. Einige Zeugen seien nicht mehr am Leben, außerdem könne Wedel wegen seiner Gesundheitsprobleme derzeit nicht Stellung beziehen. „Das halte ich ethisch nicht für verantwortbar, und ich halte es zudem auch rechtlich für unzulässig.“ Im aktuellen Zeit-Dossier erheben die Frauen Vorwürfe gegen Wedel, die von Schikane über Belästigung bis zur Vergewaltigung reichen. So beschreibt die Schauspielerin Esther Gemsch einen Vergewaltigungsversuch, bei dem Wedel sie 1980 gewürgt und verletzt haben soll. Wegen der dabei erlittenen Verletzungen habe sie damals die Dreharbeiten für den Mehrteiler „Bretter, die die Welt bedeuten“ abbrechen müssen. Die heute 61-jährige Gemsch hat laut Zeit eine eidesstattliche Versicherung zu ihren Äußerungen abgegeben. Der Saarländische Rundfunk, in dessen Auftrag die Dreharbeiten damals liefen, kündigte eine Untersuchung an. Eine weitere, heute 74-jährige Schauspielerin schilderte anonym, sie sei 1975 von Wedel in einem Wald vergewaltigt worden. Die Schauspielerin Ute Christensen, die ebenfalls eine eidesstattliche Versicherung abgab, berichtete von Demütigungen und Mobbing, die bei Dreharbeiten 1981 von Wedel ausgegangen seien.

Wedels Ex-Partnerin Ingrid Steeger hatte zuvor den Regisseur gegen Vorwürfe wegen angeblicher sexueller Übergriffe verteidigt. Wedel sei unschuldig, sagte die Schauspielerin der Münchner Abendzeitung. „Er hat es nicht nötig, Frauen zu vergewaltigen, die werfen sich ihm eh alle zu Füßen.“ Sie selbst habe das oft miterlebt. „Die waren total offensiv, flirteten mit ihm heftig in meiner Anwesenheit und haben sich an ihn rangeschmissen“. (dpa)

