Hörspiel des Monats Die große Verknallung Eine Zwölfjährige sucht ihr Paradies auf dem Dach und findet es unter zwei Birken.

Verknallung, was ist das? Eine Verpuffung? Zunächst wohl eine Wortschöpfung von Albert Wendt, dem 1948 in Borsdorf geborenen Märchendichter und Kinderbuchautor, danach die Reaktion der zwöfjährigen Henrike auf dem Dach, als zwei Kaminkehrer und ein ehemaliger Dachdecker minutenlang verzückt eine schlafende Frau im Liegestuhl betrachten. Sie ist Henrikes Lehrerin, die früher Schöne hieß, nun einen Herrn Mauze geheiratet und sich zum Doppelnamen entschlossen hat: Schöne-Mauze. Nach dem Beschwerdebrief einer Mieterin, dass Henrike mit den schwarzen Fingernägeln auf dem Dach verwahrlose, unternimmt die müde Hübsche einen beschwerlichen Kontrollaufstieg. Oben blühen Rosen, Birken wachsen, Möhren, Tomaten und Pfefferminze. In einer Holzkiste brütet eine Wildente. Übrigens hieß Frau Hux, die frühere Mieterin, auch anders. Für 200 Euro hat sie sich im Rathaus einen Buchstaben auswechseln und so das „e“ verschwinden lassen. Die Warze mit dem schwarzen Haar ist ihr geblieben, den Besen hat sie stets zur Hand.

„Henrike mit dem Dachgarten“, soeben vom MDR als anspruchsvolles Kinderhörspiel produziert, zeigt den poetisch versponnenen Dramatiker Albert Wendt in voller Aktion. Einer von zwei Katern wird, als er ein Küken packen will, von einem rätselhaften Knurrvieh gefressen. Henrikes Freund, der Dachdecker mit dem leichten Schaden, bricht durch morsche Bretter und landet in einer Kammer, in der Old Botte, ein Greis mit übergroßen Schuhen haust, der aus den Containern auf der Straße zerfledderte Plüschtiere fischt und heilt. Er ist vor dem Reichtum und seinen zwei Söhnen, den Immobilienhaien, geflohen. Doch die Gebrüder Lackschuh finden ihn und feiern gemeinsam mit allen zwischen den Schornsteinen über der Stadt ein Fest.

Natürlich ist das zu schön, um wahr zu sein, aber das haben Märchen so an sich. Vom Autor gütig und genau beobachtet, wie die Natur samt Getier in die Städte zurückkehrt, wenn ihr geholfen wird, lebt das Stück von den kindlich klugen Dialogen zwischen Henrike und ihrem dickbäuchigen Freund Henne, den Hilmar Eichhorn in altbekannter Qualität gibt. Lena Maria Textor verleiht ihrer Figur den mädchenhaften Charme vor der Pubertät, mit dem sie die Aussteiger auf dem Dach zusammenhält und trotz der Petze Hux, gruslig gehässig Traute Hoess, harmonisiert. Wolfgang Rindfleisch als Regisseur inszeniert die große Verknallung ins menschliche Miteinander vergnüglich glaubhaft an einer möglichen Verpuffung vorbei.

„Henrike mit dem Dachgarten“, Sonntag, 18 Uhr, MDR Kultur

