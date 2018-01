Der Krimi am Sonntag Die gestiefelte Kommissarin Auch Bibi Fellner muss sich anpassen: Der „Tatort“ kleidet alle Ermittlerinnen gleich öde.

Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) staunen: Obwohl der Mörder eine ziemliche Sauerei angerichtet hat, finden sich keine Spuren von ihm. © ARD

Deutschlands beliebteste TV-Krimireihe legt viel Wert auf Realitätsnähe. Doch in einer Hinsicht liefert der „Tatort“ völlig verzerrte Wirklichkeitsbilder: Obwohl die Frauen in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchweg modischer und besser gekleidet sind als die Herren, ist es sonntags um 20.15 Uhr genau umgekehrt.

Seit dem Abschied vom Bodensee-Krimi laufen nahezu sämtliche Kommissarinnen in der gleichen (Jungs-) Garderobe herum. Ob Karin Gorniak in Dresden, Liz Ritschard in Luzern, Lena Odenthal in Mannheim, Nora Dalay in Dortmund, sogar die schmucke Charlotte Lindholm in Hannover; sie alle werden in ebenso robuste wie öde Field Jackets zu Jeans und Stiefel gesteckt. Logo, im Etuikleid und auf hohen Louboutins kann man schwerlich Verbrecher jagen. Aber viele männliche Kollegen dürfen dabei sehr wohl cool und fesch aussehen.

In Wien tritt diese skandalöse Gender-Ungleichbehandlung stets besonders krass zutage. Stapft Bibi Fellner (Adele Neuhauser) auch im Fall „Die Faust“ wie immer im Schimanski-Outfit umher, gleitet Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) wie immer im smarten Anzug durch die Handlung. Ihr diesmaliger Unhold indes ist noch öder gewandet als Bibi: Er inszeniert Ritualmorde und verschwindet spurlos, weil er Ganzkörper-Schutzanzug trägt. Verstört rätseln Bibi und Moritz über das Motiv des weißen Mannes. Sie kommen zwar bald auf eine Idee. Die aber klingt so hanebüchen, dass sie sich lange weigern, ernsthafter daran zu glauben: Alle Opfer hatten falsche Identitäten und waren einst in osteuropäischen Freiheitsbewegungen aktiv, in Georgien, in Serbien, in der Ukraine. Und eines von ihnen musste irrtümlich sterben; der Täter hatte es verwechselt. Nun setzt er alles daran, seine Panne wettzumachen.

Autor Mischa Zickler hat dem Regisseur Christopher Schier da eine ziemliche Räuberpistole vorgelegt, die den Zuschauer vor ähnliche Glaubensprobleme stellt wie Bibi Fellner und Moritz Eitner. Aber die wendungsreiche Handlung bleibt auf einem hohen Spannungsniveau, und wer bereit ist, ein Auge zuzudrücken, wird von „Die Faust“ bestens unterhalten. Auch vom Nebenstrang: Ein neues Kommissariat soll gegründet werden, und sehr zu ihrem Leidwesen kommt niemand auf den Gedanken, dass eine Frau, nämlich Bibi, dafür die perfekte Kandidatin ist. Was sicher nicht nur daran liegt, dass Frau Majorin Fellner herumläuft wie Herr Major Fellner.

zur Startseite