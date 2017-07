Die gepflegte Verstimmung Der Ex-Sonic-Youth-Gitarrist Thurston Moore präsentiert im Dresdner Beatpol Rockmusik von teils magischer Intensität.

Der Titel seines Albums „Rock ’n’ Roll Consciousness“ ist ein Appell, und die ausgedehnten, elektrisierenden, hypnotisierenden Gitarrenpassagen klingen nach Besinnung auf Wurzeln. Ins Bewusstsein der Rockwelt brachte sich Thurston Moore nach drei Jahren Ruhe schon im März mit dem Anti-Waffen-Song „Ceasefire“. Kleingliedrige, repetitive Strukturen, scharf, schräg, schmutzig und opponierend, könne man doch in den USA „Waffen so einfach erwerben wie Schokoriegel“. Mit dem Sound knüpft der Gitarrist und Songschreiber an die Zeit von Sonic Youth an.

Großartiges aus Lärm

Der 58-jährige New Yorker ist kein Weltstar. Doch der Mitbegründer der wegweisenden Indie-Rockband, die mit verstimmten Gitarren großartige Architektur aus Lärm schuf, hat die Welt ein Stück verändert. Mit bis zu fünfzig Gitarren pflegt sich Moore zu umgeben, um genau die passende für den Augenblick greifen zu können. Ein Musiker, der nichts dem Zufall, aber viel der Situation überlässt. 27 Jahre war er mit Sängerin Kim Gordon verheiratet. Seit der Trennung der beiden 2011 ist der Status von Sonic Youth unklar. Fakt ist: Thurston Moore, seit Jahrzehnten immer wieder solo unterwegs, hat auf „The Best Day“ (2014) im Frühling ein neues Album folgen lassen. Und mit Drummer Steve Shelley gehört wenigstens ein alter Bandkollege zur Gruppe. „Rock ’n’ Roll Consciousness“ enthält nur fünf Songs, die aber sind von teils magischer Intensität. Noch weniger Termine als Stücke hat die Deutschland-Tour dazu. Das letzte Konzert steht am Dienstag in Dresden an.

Thurston Moore Group, 4.7., 21 Uhr, Dresden, Beatpol

Karten an der Abendkasse

