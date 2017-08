Die Gefühlvolle Eine Doku des MDR beleuchtet den Aufstieg Margot Honeckers. Sie kommt dabei gut weg.

Dieses Jugendfoto von Margot Honecker stammt von Hartmut Schorsch, der in der DDR für Zeitschriften wie FF-Dabei und Für Dich arbeitete. Sein Lebenswerk stiftete er dem DDR-Museum Pirna. © © ddr-museum-pirna.de; Repro: Daniel Förster

Sie ist bekannt als harte Parteifunktionärin, die auch lange nach dem Sturz der DDR das Regime verteidigte. In der Doku „Margot Honecker und die verbotene Liebe“ geht es um den Aufstieg der jungen Margot, die damals noch Feist hieß. Es ist eine neue Folge der Dokureihe „Geschichte Mitteldeutschlands“ des MDR.

In einer Mischung aus Zeitzeugen- und Historiker-Interviews, nachgespielten Szenen und einer erklärenden Sprecherstimme wird der Aufstieg der Honeckers von der FDJ zum mächtigsten Politikerpaar der DDR nachvollzogen. Margot Honecker war von 1963 bis 1989 Bildungsministerin. Der Film beginnt mit einer Szene, in der Margot einen Brief erhält: Sie muss für ein Jahr zum Studium nach Moskau. Die Schauspielerin Karoline Teska spielt die junge Mutter mit Tränen in den Augen. Zu diesem Zeitpunkt lebt sie bereits mit Erich Honecker zusammen, die beiden haben einen sieben Monate alten Säugling. Erich ist jedoch noch mit Edith Baumann verheiratet.

Die Erzählweise erinnert wirklich an die Soap „Verbotene Liebe“. Doch es wird auch deutlich, dass das Studium in Moskau höchstens zum Teil eine Strafe ist und Margot auf der anderen Seite für höhere Ämter vorbereitet. Als sie zurückkehrt, ist Erich geschieden, und die beiden heiraten. Der Karriere steht nichts mehr im Weg.

Die Beziehung erscheint in der Dokumentation als große Liebe – was umstritten ist –, vom Kennenlernen in der FDJ bis zum Schluss in Chile. Dabei konzentriert sich der Film tatsächlich vor allem auf die FDJ-Zeit Margot und Erich Honeckers, bis zur Hochzeit Anfang der 50er-Jahre. Es geht vor allem um Privates oder um parteipolitische Intrigen. Die nachgespielten Szenen sind so aufgebaut, dass der Zuschauer mit der Protagonistin mitfiebert. Während Zeitzeugen, Historiker und historische Aufnahmen die historischen Details der Beziehung untermauern, bleibt die Gefühlsebene spekulativ. Die vom MDR angekündigte „unbekannte, verletzliche Seite Margot Honeckers“ tritt daher hauptsächlich in den nachgespielten Szenen zutage.

„Geschichte Mitteldeutschlands“, So, 20.15, MDR

zur Startseite