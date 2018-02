Die Geburt eines Kultfilms Arte zeigt den großen Regisseur Ingmar Bergman in einer Krise und widmet ihm einen Abend.

Zwischen Elisabet (Liv Ullmann, l.) und Alma (Bibi Andersson) herrscht eine sexuelle Spannung. Die Identitäten der beiden Frauen, die sich sehr ähnlich sehen, beginnen bald zu verschmelzen. © © 1966 AB Svensk Filmindustri

Das Kammerspiel „Persona“ wird zum Wendepunkt im Schaffen des schwedischen Regisseurs und Autors Ingmar Bergman. Nach eigener Aussage rettete ihm dieses Psychodrama 1965 das Leben. „Hätte ich nicht die Kraft aufgebracht, diesen Film zu machen, wäre ich zweifellos am Ende gewesen.“ Er rühre mit dem Werk an „unaussprechliche Geheimnisse“, sagt Bergman, „die nur das Kino aufdecken kann.“

„Persona“ erzählt in psychologisch eindringlicher und stilistisch ungewöhnlicher Weise die Geschichte von zwei Frauen, die sich einander in ihren Gefühlen weit öffnen. Die Schauspielerin Elisabet, gespielt von der phänomenalen Liv Ullmann, beschließt nach einer Theateraufführung zu schweigen, kein Wort mehr zu sprechen. Sie hat Eheprobleme, ein Kind abgetrieben, ekelt sich: „Mein ganzes Leben baut auf Lügen auf.“ Die kluge und sehnsüchtige Krankenschwester Alma, gespielt von der beeindruckenden Bibi Andersson, begleitet Elisabet zur Kur in ein Privathaus am Meer. Alma erträgt das Stummsein nicht, möchte die Schauspielerin zum Reden bewegen, vertraut ihr Privates an, so die orgiastische Lust bei einem Dreier. Doch Elisabet missbraucht das Vertrauen, sie macht sich in einem Brief über Alma lustig. „Du bist niederträchtig“, sagt die Pflegerin und rächt sich grausam.

Ingmar Bergman wäre im Juli 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass sendet Arte den Kultfilm „Persona“ und zeigt vorher eine Dokumentation über die Geburt dieses Werkes. Der Regisseur will in der Mitte seines Lebens, er ist knapp fünfzig, nicht länger Rücksicht auf die Harmoniewünsche des Publikums und der Produzenten nehmen. Ihn drängt es, die menschliche Existenz mit all ihren verborgenen Leidenschaften und schmerzlichen Demütigungen ungeschminkt zu zeigen. Mit dem Identitätsdrama „Persona“ hält Bergman sich selbst einen Spiegel vor, rechnet mit eigenen Obsessionen und Liebschaften ab.

Der Film macht den Weg frei für bahnbrechende Klassiker wie „Szenen einer Ehe“ oder „Fanny und Alexander“.

„Der Film, der Ingmar Bergman rettete“, 22.10 Uhr, „Persona“, 23.05 Uhr, Arte

