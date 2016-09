Die freundliche Wildnis Eine künstlich inszenierte Stadt will in Dresden ausgerechnet für Graffiti und andere Straßenkunst begeistern.

Der Jäger und seine Beute: Die italienische Gruppe Truly hat den Greif auf flache Wände und dreidimensionale Bauelemente gemalt. Eine Dresdnerin schaut sich in der Ausstellung um. © Robert Michael

Man weiß kaum, wohin man schauen soll. Da ist dieser kampfeslustige Greif, der seine gemalten Flügel über Wände und weiße Klötze streckt. Auf der anderen Straßenseite trollt sich eine Maus, die ihr Schöpfer aus Reifen, Ofenrohren und anderem Schrott zusammengesetzt hat. Und inmitten des Geschehens dreht sich ein Karussell mit gehäkelten Schwänen in Knallpink. Es wird nicht lange dauern, da wollen die ersten Kinder eine Runde fahren. Das aber ist verboten.

Das Glitzerkarussell darf man nur bewundern, nicht benutzen. Es ist der Mittelpunkt einer künstlich angelegten Stadt, die ihre Tore an diesem Wochenende in der Dresdner Zeitenströmung öffnet. Die Ausstellung „Magic City“ will ein breites Publikum mit Street-Art unterhalten und sie informieren: über Graffiti, Aufkleber, Schablonenbilder, Kollagen, Installationen und was es sonst noch so gibt an Straßenkunst. In den letzten Wochen waren mehr als vierzig Künstler zugange in der ehemaligen Industriehalle.

Dresden trifft New York

Es ist derselbe Ort, an dem im vorigen Jahr die nachgemachten Schätze des Pharao Tutanchamun zu sehen waren. Und auch die Menschen im Hintergrund sind dieselben. Eine Abteilung des Konzertveranstalters Semmel Concerts hat das Spektakel organisiert. Geschäftsführer Dieter Semmelmann hofft auf den „notwendigen Erfolg“, um die Kosten wieder reinzuholen. Deshalb wird die Ausstellung in den nächsten fünf Jahren zum Beispiel auch nach München, Paris, Madrid, Amsterdam gebracht. Premiere ist nun in Dresden.

Da trifft es sich gut, dass ein paar der beteiligten Künstler aus Sachsen kommen. Die Dresdner Graffitisprayer Andy K und Jens Besser sind seit vielen Jahren fester Teil der Lokalszene, aber auch international unterwegs. Dasselbe gilt für MadC, die 1980 als Claudia Walde in Bautzen zur Welt kam. Für die Schau hat sie aus Tausenden Köpfen von Spraydosen ein riesiges Mosaik angefertigt, dessen pinke und grüne Linien als frischer Farbwind durch die Stadt wehen.

Die Ausstellungsarchitektur spielt mit Innen- und Außenräumen. So sieht man gleich am Anfang ein Großgraffito von Daze, einem Urgestein der New Yorker Szene. Als Hommage an seine Stadt hat er Reklameschilder und Neonlichter auf die Wand gesprüht, ein großes Auge wacht über Straßenfluchten und Comicfiguren. Das Bild sei auch Gruß an eine Frau, die er schätze, so Daze. Sie heißt Martha Cooper und begann in den Achtzigern, Graffiti zu fotografieren. Eingebettet in Angaben zur Geschichte der Straßenkunst hängen die Aufnahmen in einem Raum hinter der Wand von Daze: fette Buchstaben auf Zügen, coole Sprayer und schwere Polizisten. Von denen möchte man nicht erwischt werden. Die Cops erinnern daran, dass Street-Art, insbesondere Graffiti, oft illegal entsteht. Es gehört zum Selbstverständnis vieler Aktivisten, sich die Stadt anzueignen. Sie setzen wortwörtlich Zeichen, auch auf frisch sanierte Häuser. Sie reißen Witze. Sie lassen Werbung ins Leere laufen, indem sie diese übermalen. Mit Aufklebern kommentieren sie, was aus ihrer Sicht schiefläuft. Wie der Name sagt, braucht Street-Art den öffentlichen Raum, um ihn zu durchkreuzen. Das ist für manche Zeitgenossen schmerzhaft.

Wie nun wirkt Street-Art in dieser Schau? Man schlendert von einer Ecke zur nächsten, schaut, liest, staunt – aber es bleibt ein künstlicher Raum. Der Eindruck verstärkt sich, weil die Kuratoren den rührenden Versuch unternehmen, Echtheit vorzutäuschen. Es wäre noch witzig gewesen, hätte man es belassen bei diesen Hydranten mit Männlgesichtern und den Briefkästen, an denen sich ein aufgemaltes Kind zu schaffen macht. Aber Zebrastreifen? Sirenengeheul, Flugzeuglärm, Hip-Hop? Es fehlen da nur noch Abgase und Jungs-Darsteller, die auf dicke Hose machen.

Vielleicht kommen die Jungs aber von ganz allein als Besucher in die „Magic City“ und finden das alles ganz toll. Womöglich sind sie damit einverstanden, dass hier eine Subkultur in gezähmter Form gezeigt wird mit dem Ziel, sie kommerziell auszuwerten. Andere Verwerter machen es vor: Unternehmen bestellen fantastische Welten für graue Fassaden; Stadtführer bieten Touren zu Wandbildern an; Kommunen kennzeichnen bestimmte Flächen, an denen sich Künstler legal austoben sollen.

Vielleicht wächst die Zahl der Aktivisten demnächst. In der Ausstellungsstadt gibt es gleich hinter dem Rotlichtviertel einen Laden mit Literatur und Stiften. Das Rahmenprogramm bietet Filme, Vorträge, Workshops, das meiste davon ist im Eintrittspreis enthalten. Und wer die Ausstellung verlässt, schaut sich womöglich mit frischer Neugier Street-Art in der Stadt an.

Ausstellung „Magic City“ vom 1. Oktober bis 8. Januar

Zeitenströmung Dresden, Königsbrücker Straße 96.

Geöffnet Di, Mi, Do, So 10 – 17 Uhr, Fr/Sa 11 – 21 Uhr.

Karten ab 14 Euro, erm. ab 7 Euro, Rabatte bis 16.10.

