Die Frauenkirche hebt Luther auf den Sockel

Seit 1885 steht vor der Frauenkirche das Denkmal für Martin Luther. Das Gotteshaus feiert den Türsteher zum Reformationsjubiläum 2017 ein ganzes Jahr lang. © Oliver Killig

Martin Luther muss es wissen. „Musik kann den Teufel vertreiben und macht das Gemüt froh“, meinte der Reformator einst und räumte Gesang und Klang einen prominenten Platz im Gottesdienst ein. Er schrieb selbst kraftvoll-handfeste Lieder und Choräle. Seine bekannteste Weise ist wohl „Ein feste Burg ist unser Gott“. Das Lied ist für den Protestantismus von großer Symbolkraft – und erklingt natürlich 2017 in der Dresdner Frauenkirche.

Das Gotteshaus feiert von Januar bis Dezember das omnipräsente Fest von 500 Jahren Reformation. „Zwar stand auch bei dieser Weltenveränderung am Anfang das Wort, doch schon bald folgte der Klang. Deshalb wollen wir das ProtestantismusJubiläum gebührend würdigen“, erklärt Frauenkirchenpfarrer Sebastian Feydt am Mittwoch bei der Vorstellung des Musikjahres 2017. Es wird eine Saison von hoher künstlerischer Qualität.

Rund 60 Konzerte, 40 Orgelabende, 20 Geistliche Sonn- und Festtagsmusiken sowie 12 Familien- und Jugendangebote sind geplant. Mehrere vom Publikum begeistert aufgenommene Mitsingveranstaltungen kommen hinzu. „Angesichts unseres Status als nicht-subventionierter Kulturanbieter ist es fast ein Wunder, ein so facettenreiches, mit Höhepunkten gespicktes Programm anzubieten“, so Christine Kageneck, kaufmännische Leiterin der die Frauenkirche tragenden Stiftung. Rund 900 000 Euro an Honorarmitteln stehen für alle Konzerte zur Verfügung. „Bislang haben wir die schwarze Null stets erreicht.“

Vielfalt und erlesene Zusammenstellungen prägen die Saison. Sie dürften den Ruf der Frauenkirche als bedeutsame Kulturstätte Sachsens weiter stärken. Der Zuschauer kann sich an Namen oder verschiedenen Reihen orientieren. Neben etablierten Linien wie „Aufbruch und Ewigkeit“ und „Bläserklang virtuos“ gibt es jüngere wie die ARD-Preisträgerkonzerte und „Große Stimmen“ sowie neue Formate wie das rein auf die Vokalkunst in der Unterkirche spezialisierte „Musik der Stille“.

Geadelte und feinsinnige Könner

Berühmte, seit Jahren von ihm umworbene Künstler kündigte Konzertmanager Ralf Ruhnau an. Dazu gehören die wohl besten Countertenöre der Welt Valer Sabadus und Andreas Scholl, dazu gehören die Sopranistinnen Julia Lezhneva und Dame Emma Kirkby. Im Instrumentalbereich werden unter anderem der Pianist Martin Stadtfeld und der Geiger Daniel Hope die Ohren und Herzen des Publikums begeistern.

Bei der Auswahl der Komponisten liegt ein Schwerpunkt auf Bach. Dem komponierenden Paten der Frauenkirche widmen Kantor, Organist und die Ensembles des Hauses erneut zehn Zyklus-Konzerte, mehrere Kantaten-Aufführungen sowie die Dresdner Orgelreihe. Außerdem gibt es mit neu konzipierten BACH-Orgelrezitalen eine Reise durch das barocke Dresden von 1736. Es erklingen Werke, die der Musik-Reformator hier gespielt haben könnte.

Das Luther-Jubiläum mit einem Bogen bis ins Heute ist ein inhaltlicher Schwerpunkt. Neben seinen Liedern, die überwiegend erstmals in der wiederaufgebauten Kirche erklingen, gibt es Werke von Zeitgenossen. Ludwig Güttler stellt eigens ein Konzert mit Dresdner Repertoire zum Reformationsfest zusammen. Die Schauspielerin Katja Riemann und die Kammerakademie Potsdam gestalten Musik und Texte zum Glauben und dem Jubiläumsfest.

Auch ganz Neues gibt es. Die Stiftung hat beim wichtigsten Kirchenkomponisten der Gegenwart, dem Weinböhlaer Jörg Herchet, die Kantate „Nun freut euch, lieben Christen g’mein“ in Auftrag gegeben. Dem revolutionären Gedanken Luthers verpflichtet, die Gemeinde singend in den Gottesdienst einzubeziehen, lädt Kantor Matthias Grünert versierte Laien ein, die Kantate „Es wartet alles auf dich“ als Projektchor aufzuführen. Das Publikum kann in den Schlusschoral mit einstimmen.

Es lohnt also, im Programmheft oder im Internet nachzulesen. Der Vorverkauf startet am 21. Oktober. Es gibt wieder viele Ermäßigungen etwa für Inhaber der SZ-Card und der Drewag-Kundenkarte. Zudem: Nur 15 Euro kosten die Tickets in den vier „Konzerten für Dresdner“.

Pegida & Co vergraulen Kulturgäste

Es steht ein gutes, attraktives Luther-Jahr in Dresdens berühmter Kirche bevor. Allerdings, der kluge Mann irrte: Nicht die Musik vertreibt den Teufel, vielmehr schädigt das Böse die Musik. Zumindest zeigen die hiesigen fremdenfeindlichen Aktionen und Pöbeleien solche Wirkung. „Wir spüren ein massives Wegbleiben von Kulturtouristen“, so Kassenfrau Kageneck. Wohl käme der Tagesgast und klettere auf die Kuppel. „Aber der auswärtige Konzertbesucher, der eine unserer starken Publikumssäulen war, meidet bei dem angeknacksten Image Dresdens zunehmend die Stadt.“

