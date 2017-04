TV-Tipp Die Fessel am Fuß Eine dunkle Vergangenheit hinter sich zu lassen, geht das? In einem Arte-Drama versucht das verzweifelt eine junge Frau.

Céline (Laura Smet) pendelt zwischen dem Vorort und der City von Paris. Die Angst ist dabei ein ständiger Begleiter. © ARTE/Agat Films&Cie

Céline hat zehn Jahre im Gefängnis gesessen. Nun ist die 30-Jährige wieder in Freiheit. Mit einer Einschränkung: Sie wird durch eine elektronische Fußfessel kontrolliert, deren Basisstation im Haus ihrer Mutter Agnès (Marie Bunel) registriert ist.

Wie schwer ein Neuanfang sein kann, zeigt der Arte-Film „Die Frau mit Vergangenheit“ heute auf Arte. Laura Smet spielt Céline, die unter dem Pseudonym Héloïse Landon einen Weg zurück in die Gesellschaft finden will. Sie nimmt eine Anstellung in einem Hotel an. Durch das Pendeln zur Arbeit lernt sie Idir (Samin Guesmi) kennen und entwickelt Vertrauen zu ihm. Doch ständig muss sie auf ihre Fußfessel achten und auch darauf, ihre neue Identität nicht preiszugeben, damit nichts über ihre Vergangenheit ans Licht kommt. Das klappt mehr oder weniger gut, bis Céline durch den mysteriösen Pierre Vitrac (Laurent Poitrenaux) verunsichert wird: Er taucht ständig ungebeten im Hotel auf und bedrängt sie zunehmend.

Regisseur und Drehbuchautor Laurent Perreau („Le bel âge“) erzählt in seinem zweiten Film berührend von einem schwierigen Neuanfang. Laura Smet („Yves Saint Laurent“, „Eden“) zeigt dabei ein ebenso verletzlich wie undurchdringlich scheinendes Gesicht und spielt die Figur der Céline etwas spröde, aber mit viel Anmut und Würde. Warum sie so lange im Gefängnis saß, wird erst nach und nach erzählt: Sie hat einen Bankier erstochen, der sie zuvor vergewaltigt hatte. Seitdem hat sie hohe Schulden, weil sie Geld an dessen Witwe und ihre Kinder zahlen muss.

Céline verzweifelt zunehmend an der Tatsache, dass sie daran gehindert wird, ihr altes Leben endlich hinter sich zu lassen. Doch dann wird sie endlich von der lästigen Fußfessel befreit, und sie bringt den offenen Vollzug mustergültig zu Ende. Schließlich schafft sie es, sich dem in sie verliebten Idir gegenüber Stück für Stück zu öffnen: Ihr Panzer bekommt immer mehr Lücken, und sie weiß sich immer mehr zu behaupten.

„Die Frau mit Vergangenheit“: heute, 20.15 Uhr, Arte

