Die Eröffnung des Kulturpalastes ist gefährdet Mit den neuen Kulturkürzungen droht mal wieder ein Fiasko in Dresden. Seit 1990 gibt es ständig solche hausgemachten Pleiten. Kulturhauptstadt 2025? Adé!

Spielt wohl nicht, wie gedacht, zur Eröffnung des Kulturpalastes: Cellist und Festspiel-Chef Jan Vogler. © PR

Eigentlich wollte Dresden am 29. April den für über 90 Millionen Euro umgebauten Kulturpalast mit einem Festakt und hochkarätigen Gästen eröffnen. Doch aus der „Ode an die Freude“, die erklingen soll, wird wohl nichts. Die aktuellen Kulturkürzungen der rot-grün-roten Stadtratsmehrheit – denen zig Millionen Euro an Mehrausgaben für soziale und ökologische Projekte gegenüberstehen – gefährden nicht nur die Eröffnung des beliebten Palastes. Auch der Betrieb und die Bespielung des Gebäudes sind so nicht möglich.

Um was geht es? Zum einen: Der Dresdner Philharmonie wurden pro Jahr 250 000 Euro gestrichen. Mit diesen Geldern sollte ursprünglich auch das Vorderhauspersonal etwa an den 23 Türen und an den Garderoben bezahlt werden. „Nach den Kürzungen kann ich die Ausschreibung für das Vorderhauspersonal aber nicht durchführen“, sagt Intendantin Frauke Roth. Würde die Kommunale Immobilien Dresden als Palast-Besitzer das Vorderhauspersonal übernehmen, dann würden „diese Kosten uns als quasi Betreiber des Hauses in Rechnung gestellt“. Roth spricht von Verschiebebahnhof. Ihr Etat sei mit den hohen Personalkosten und der Miete des Palastes vermeintlich hoch, biete aber keine Reserven, um die Viertelmillion auszugleichen.

Aus für Roland Kaiser wie Dixieland?

Doch nicht nur die Mittel für das Personal zum Betrieb des ganztägig mit Zentralbibliothek und „Herkuleskeule“ geöffneten Leuchtturms im Herzen der Stadt fehlen. Eine Folge wäre: Fest vereinbarte Konzerte von Roland Kaiser bis Dixieland könnten nicht stattfinden.

Zudem wurden die Gelder speziell für Klassik-Gäste, die in dem neuen Saal mit international vergleichbarer Spitzenakustik auftreten sollen, gekürzt – den Dresdner Musikfestspielen. Die Festspiele wurden zwar schon 2014 vom Stadtrat beauftragt, für den Palast internationale Gastspiele zu organisieren, damit dieser in der Welt als neu und spitze wahrgenommen wird, und haben das auch getan. Doch die dafür jüngst noch zugesagten Fördermittel von 300 000 Euro hat der Stadtrat nun gestrichen. „Die Künstler sind engagiert. Diese Entscheidung umzukehren, würde Dresden weit mehr als die bereits zugesagte Fördersumme kosten“, sagt Festspiel-Chef Jan Vogler. Ergo: Dresden droht eine gewaltige Blamage – und dies nur, weil viele der rot-grün-roten Kommunalpolitiker schon immer gegen die Hochkultur geschossen haben. Sie waren einst auch gegen den Umbau des Kulturpalastes, weshalb ihr jetziges Verhalten wie eine späte Rache aussieht.

Das drohende Fiasko ist nur eine von vielen Pleiten und Pannen durch die Kommunalpolitiker aller Couleur in einer Stadt, die gern als Kultur-Metropole um Touristen wirbt. Einige Beispiele: Anfang der 1990er-Jahre präsentierten die Philharmoniker einen Privatinvestor, der an der Marienbrücke eine Philharmonie errichten wollte. Dies lehnte die Stadt ab. Sie wolle selber bauen. Tat es aber über Jahrzehnte nicht, bis die Brandschutz- und andere Auflagen ab 2013 zum Umbau zwangen. Oder: Jahrzehnte verwarf die Stadt alle Projekte für eine neue Staatsoperette anstelle des maroden Leubener Nachkriegsprovisoriums. Die Mitarbeiter verzichteten zugunsten eines Neubaus jahrelang auf Gehalt – trotzdem tat sich nichts. Und selbst, als der Bau im Heizkraftwerk Mitte losging, der in wenigen Tagen eröffnet, wurde an der Ausstattung gestrichen. Oder: Die Musikfestspiele standen 2004 gar zur Disposition und haben nach wie vor einen Mini-Etat im Vergleich mit anderen Festivals dieser Liga. Sogar dem Kreuzchor wurden schon Mittel für die Reinigung der Kruzianer-Auftrittskleidung verweigert, der dringend benötigte und zugesagte Erweiterungsbau des Chor-Internats immer wieder verschoben.

Bewerbungsflop in Arbeit

Angesicht der Liste der Peinlichkeiten fragt man sich, wie der Stadtrat auf die Idee kam, dass sich Dresden als Kulturhauptstadt 2025 bewerben soll. Man wolle international zeigen, dass Dresden mehr als Pegida sei. Gut gedacht! „Wenn jetzt schon Schlagzeilen von Kürzungen der Dresdner Kultur durch die europäische Presse gehen, dann sehe ich keine Chancen auf Erfolg“, sagt Jan Vogler: „Kulturhauptstadt kann man nicht werden, wenn man Kultur eigentlich gar nicht so wichtig findet.“

