TV-Tipp Die Engelgleiche Ohne Gaunerpreise und für alle: „Lohengrin“ aus der Semperoper mit Anna Netrebko als Elsa und Christian Thielemann im Graben.

Unschuldig-schön im weißen Kleid: Anna Netrebko als engelgleiche Elsa. Diese wird angeklagt, ihren Bruder getötet zu haben. Ein fremder Ritter (Piotr Beczala) rettet sie. Doch die Intrige geht weiter und endet ergreifend tragisch. © Daniel Koch

Der Schwarzmarkthandel mit Semperoper-Tickets trieb neue Blüten. Als vor gut einem Jahr Starsopranistin Anna Netrebko im Dresdner „Lohengrin“ mit der Elsa ihr Richard-Wagner-Debüt gab, verlangte ein Händler 860 Euro für mäßige Plätze im vierten Rang, für die er an der Kasse 60 Euro gezahlt hatte. Ob er die Karten für den Preis losgeworden ist, ist nicht bekannt.

Restlos überbucht waren jedenfalls die vier Vorstellungen – und umjubelt: Fünfzehn Minuten stehende Ovationen, Fans, die Blumen und gar einen kleinen Plüsch-Kuschelschwan auf die Bühne werfen – so etwas ist selten im Semperbau. Das Publikum war so sehr hingerissen. Dabei ist die 270-minütige Geschichte über eine des Mordes bezichtigte Frau, die ein unbekannter Schwanenritter rettet, den sie dann wiederum mit ihrer Neugier verprellt, schwulstig, der Text krude. Aber die Musik hat so sphärisch-schöne Weisen! Werden diese so intensiv im Graben und auf der Bühne von allen interpretiert wie damals in der Semperoper, dann brechen ungeahnte Emotionen durch.

Arte zeigt nun diesen Abend zu sehr später Stunde. Wer die Möglichkeit zur Aufzeichnung hat, sollte diese nutzen.

Der Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle und Wagner-Experte Christian Thielemann hatte den Clou eingefädelt. Er ermunterte die berühmte Russin nach einem Silvesterkonzert in Dresden, Wagners Elsa mit seiner Hilfe anzugehen. Er sorgte für eine ideale Sängermannschaft in allen Partien. Und setzte eins drauf, indem er den polnischen Tenor Piotr Beczala mehrere Jahre antrieb, sein Rollendebüt als Lohengrin in Dresden zu geben. Beczala ist ein noch leichter, ungemein lyrischer Sänger – ideal passend zum warmen, fein geführten Sopran der Netrebko. Die 44-Jährige wagte sich erstmals mit der weiblichen Hauptpartie der Elsa ins lyrisch-dramatische, zudem urdeutsche Stimmfach. Obwohl Wagner teils extreme Anforderungen an die Stimme stellt, bestand sie souverän. Und dies neben so starken und spielfreudigen Dresdner Sängerdarstellern wie der Superröhre Evelyn Herlitzius und dem phänomenalen Bass Georg Zeppenfeld.

Nicht nur sängerisch überzeugte die Künstlerin. Sie tat es auch sprachlich, obwohl gerade für Russen deutsche Vokale und Laute wie das „h“ und ein „eu“ schier unaussprechlich sind. Die Textverständlichkeit war unerwartet hoch und ließ auf eine akribische Vorbereitung schließen. Viele der gefeierten deutschen Wagner-Sängerinnen, bei denen man faktisch kein Wort (mehr) versteht, können bei ihr, die sonst kein Deutsch spricht, lernen. Deshalb war ein kleiner Trick des Hauses, der der Sopranistin für die fremde Sprache Sicherheit gibt, auch legitim. Im Orchestergraben waren zwei, für das Publikum nicht sichtbare Bildschirme installiert. Auf denen wurde der Elsa-Text eingespielt. Dorthin wanderten die Augen der Interpretin nicht ständig, aber doch oft. Da die Bildschirme aber links und rechts von Thielemann angebracht waren, dachten alle, sie schaut zu ihm, auf seine Einsätze.

„Lohengrin“, Sonntag, 22.50 Uhr, Arte

zur Startseite