„Die Dresdner Museen hätte ich nach der ersten Pegida-Demo geschlossen“ Von wegen Brexit: Martin Roth verlässt London, weil er dort seinen Erfolg nicht mehr toppen kann. Er liebäugelt mit dem Posten des Kulturstaatsministers.

Martin Roth leitete in den 90ern das Hygiene-Museum und von 2001 bis 2011 die Kunstsammlungen in Dresden. © dpa

Klare Ansagen sind typisch für Martin Roth. „Mein Ton bleibt arrogant“, sagt der umtriebige deutsche Museumsmann, der vor wenigen Tagen überraschend verkündete, im November die Leitung des renommierten Victoria and Albert Museum London abzugeben. Tagelang hielt sich der 61-Jährige mit Erklärungen zurück. Ein Gespräch, das er der Sächsischen Zeitung zugesagt hatte, kam bislang nicht zustande. Jetzt gab der ehemalige Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden überregionalen Publikationen wie „Der Spiegel“ erste Interviews. Beim Lesen wird schnell klar: Er verlässt die Insel nicht vordergründig wegen des Brexit. „Es gibt keinen einzelnen Grund, es ist eher eine Gemengelage.“ Wäre das Referendum ein Bekenntnis zu Europa geworden, wäre er wohl auch nur noch „ein Jahr geblieben“.

Also geht es ihm doch nur um einen guten Abgang? Das Victoria and Albert Museum wurde in den fünf Jahren unter Roths Leitung zum Besuchermagneten, er selbst zu einem der einflussreichsten Museumschefs der Welt. Die Queen hatte ihn schon übers Wochenende eingeladen. Gut 3,8 Millionen Besucher dürfte sein Haus in diesem Jahr haben. Sonderausstellungen über Popstars, Modemacher und – gerade eröffnet – die Revolution der Sechziger lockt viel junges Publikum. Auch darum wurde das Haus kürzlich zum Museum des Jahres in Großbritannien gekürt.

„Das klingt vielleicht arrogant oder absurd, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Museum weltweit besser dasteht als unseres. Wenn ich jetzt bliebe, müsste ich meine Kraft darin investieren, diesen Zustand zu halten. Besser; als ich es gemacht habe, kann man es nicht machen.“ Fakt ist: Neben den Erfolgszahlen kann Roth Beachtliches vorweisen. Er brachte einen Erweiterungsbau des Stammhauses auf den Weg, der 2017 eröffnet wird. Er gründete mehrere Außenstellen unter anderem im chinesischen Shenzhen. Nach der Sängerlegende David Bowie in diesem Jahr werden im kommenden mit den Mannen der Band Pink Floyd Revolutionäre der Kunstgeschichte gefeiert.

Die bevorstehende Brexit-Abschottung der Briten werde die museale Arbeit in London, vor allem den Austausch mit internationalen Experten, schwieriger, auch finanziell ohne die EU-Fördermittel komplizierter werden lassen. Und doch bewegt Roth etwas anderes. „Für mich stellt sich die Frage, ob das, was wir in unseren Museen machen, noch so furchtbar sinnvoll ist.“ Nationalistische und antieuropäische Strömungen erstarken; und „die Kunst, die Museen, alles wird immer unpolitischer“. Er jedenfalls hätte als Generaldirektor in Dresden die Museen „nach der ersten PegidaDemonstration einfach geschlossen“. Wohl wäre das nur ein symbolischer Akt gewesen, aber man hätte den Leuten zeigen müssen, was Sache sei. „Es hilft nichts, sich mit feinen Ausstellungen auf ein intellektuelles Niveau zurückzuziehen.“

Wilde Träume, gesunde Arroganz

Wie sieht die Zukunft aus? Er habe in den letzten Tagen einige „sehr gute Angebote bekommen“. Obwohl er eigentlich keine weitere Institution übernehmen, sondern sich mehr politisch engagieren wolle – etwa ab Mitte 2017 als Präsident des Instituts für Auslandsbeziehungen.

Aber es gibt Roth-typisch noch eine andere Alternative. Seit ihm Außenminister Steinmeier im April das Bundesverdienstkreuz verliehen hat, ist der Museumsmann als Kulturstaatssekretär im Gespräch. Martin Roth wiegelt jetzt ab: „Ich wäre nicht einmal in meinen wildesten Träumen auf die Idee gekommen, dieses Amt anzustreben. Aber um bei meinem arroganten Ton zu bleiben -– ich würde den Job sicher deutlich besser machen als die jetzige Amtsinhaberin Monika Grütters.“

