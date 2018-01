„Die Defa war nicht die Traumfabrik der DDR“ Ein neues Lexikon listet alle Fakten zur Defa auf. Autor Frank-Burkhard Habel über Indianer, Nackte und Propaganda.

Nacktheit war bei der Defa in den Siebzigern gar kein Problem: Angelica Domröse und Winfried Glatzeder in einer Szene von „Die Legende von Paul und Paula“, der Film von Heiner Carow wurde umgehend Kult. © Defa-Stiftung/Manfred Damm, Herbert Kroiss

Der Film- und Fernsehwissenschaftler Frank-Burkhard Habel, 1953 in Berlin geboren, hat für sein zweibändiges Defa-Filmlexikon akribisch Fakten recherchiert. Auf über tausend Seiten listet Habel auf, was einst die ostdeutsche Filmindustrie ausmachte. Im Interview spricht er nun über DDR-Indianerfilme in Amerika, sozialistische Propaganda und frühe Nacktszenen in Defa-Filmen.

Herr Habel, in Ihrem Lexikon haben Sie rund 900 Filme aufgeführt. Kann man sagen, dass die Auflistung vollständig ist? Oder gibt es noch verschwundene, unentdeckte Defa-Spielfilme?

Die Auflistung ist hundertprozentig vollständig, was die etwa 800 reinen Defa-Spielfilme betrifft. Aber ich habe das Spektrum auch um Filme erweitert, die für das DDR-Fernsehen produziert wurden, sofern sie ins Kino gekommen sind. Außerdem um Kinoproduktionen, die nicht immer als Defa-Produktionen galten, selbst, wenn die Defa großen Anteil daran hatte, wie beim sowjetischen Fünfteiler „Befreiung“ von Juri Oserow oder „Front ohne Flanken“ von Igor Gostjew.

Die Defa hatte das Monopol in der DDR-Spielfilmproduktion. War sie die Traumfabrik der DDR?

Nein. Sie hatte jedoch nie die Absicht, Traumfabrik zu sein. Ihr Anspruch war es, ein Spektrum abzudecken, wozu natürlich viel sozialistische Propaganda gehörte. Sie hat auch viele anspruchsvolle Themen aufgegriffen, weil sie sich einer Art Bildungsauftrag verschrieben hatte. Deshalb wurden viele Literaturverfilmungen und antifaschistische Filme produziert. Weil die Defa aber auch einen Plan zu erfüllen hatte beim Erreichen von Zuschauern und die natürlich lieber in die unterhaltenden Filme gingen, wurden von denen etliche produziert. Das Verhältnis hielt sich die Waage, vielleicht gab es sogar mehr unterhaltende Filme, die zum Teil auch vom Alltag in der DDR erzählten, ohne die sozialistische Gegenwart auf rosarote Art zu zeigen.

47 Jahre Defa-Spielfilmproduktion lassen sich sicher auch kaum über einen Kamm scheren, oder?

In der Zeit gab es natürlich verschiedene Phasen. Gerade in den 50ern stand das gesellschaftliche Sein im Vordergrund: Viele Filme drehten sich um die sozialistische Produktion, auch die Liebespaare waren immer mit der Planerfüllung beschäftigt.

Es fällt auf, dass zwar etliche Defa-Filme die Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau in der sozialistischen Gesellschaft thematisierten, aber auf den Regiestühlen kaum Frauen saßen.

Das stimmt, Iris Gusner oder Hannelore Unterberg gehörten zu den wenigen Regisseurinnen von Defa-Spielfilmen. Ingrid Reschke, die den Film „Die Legende von Paul und Paula“ vorbereitet hatte, starb leider nach einem Autounfall. Wer weiß, die hätte den Film vielleicht etwas anders gedreht, als es Heiner Carow an ihrer Stelle – allerdings auch sehr gut – machte. Frauen durften häufiger Kinderfilme drehen. Ein fast tragisches Beispiel ist Evelyn Schmidt, die nach ihrem Film „Das Fahrrad“ von 1982 – einem sehr realistischen Film über den grauen DDR-Alltag einer jungen Frau – im Grunde keine Aufträge mehr bekam. Sie wurde deshalb Assistenzregisseurin bei männlichen Kollegen, bis sie 1990 doch noch mal einen Spielfilm drehen konnte.

Das Segment der verbotenen Filme ist ein spezielles Defa-Kapitel. Trägt dafür allein die damalige Politik Verantwortung? Oder waren die Defa-Oberen auch willfährig als Filmverhinderer?

Das kann man nicht so sagen. Was die Filme aus den Jahren 1965/66 betraf, so hatten die Defa-Verantwortlichen sie ja bewusst in Produktion gegeben. Die Verbote kamen von Ulbricht, Honecker und Co., die überraschend auf dem 11. ZK-Plenum die Parole ausgaben, dass es mit der Liberalität und gesellschaftlichen Kritik nun vorbei sein müsse. Deshalb sind auch bei der Defa ganz oben Köpfe gerollt.

Zur Defa-Geschichte gehört auch der erste deutsche Nachkriegsspielfilm „Die Mörder sind unter uns“ von 1946, unter anderem mit Hildegard Knef.

Das kam, weil die Sowjetunion das Medium Film als gute Möglichkeit sah, die Leute umzuerziehen. Deswegen wurde in ihrer Besatzungszone früh eine Lizenz zur Filmproduktion erteilt, während sich die Westmächte in ihren Zonen mehr Zeit ließen, weil sie die deutsche Filmindustrie nicht hochkommen lassen, sondern mit ihren eignen Filmen Geld verdienen wollten. Interessant ist übrigens, dass heute in den USA fast sämtliche Defa-Filme auf DVD, englisch untertitelt, erhältlich sind. Durch die Defa Film Library ist ein Interesse geweckt worden, das dazu führte, dass es inzwischen auch einen kalifornischen Filmwissenschaftler gibt, der in seinem Defa-Blog monatlich einen Film bespricht und mit der amerikanischen und internationalen Filmkunst in Verbindung setzt. Dabei macht er manchmal Entdeckungen, über die wir hinweggegangen sind.

Im eigenen Land scheint das DDR-Filmerbe teilweise weniger Beachtung zu finden. Im MDR laufen häufiger Defa-Filme, in ARD und ZDF praktisch nie.

Ja, bei denen läuft jedes Jahr „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – und das war’s.

Waren die Märchen- oder die Indianerfilme das kommerziell erfolgreichste Defa-Genre?

Auf jeden Fall die Indianerfilme. Die haben ihre Kosten immer eingespielt und wurden in die halbe Welt verkauft, bis in arabische und afrikanische Länder. Sogar im britischen Fernsehen liefen die in den 80ern. Nur im Indianerland USA nicht. Nach der Wende gab es dort aber immerhin ein Defa-Indianerfilmfestival, zu dem Gojko Mitic eingeladen war.

Neben den Spielfilmen hat die Defa auch 750 Animationsfilme sowie 2 250 Dokumentar- und Kurzfilme produziert, dazu Tausende ausländische Filme synchronisiert. Welches große Filmgenre hat die Defa eigentlich nicht bedient: Porno vermutlich?

Mir sind keine Pornofilme von der Defa bekannt, aber die Darstellung nackter Menschen war keineswegs so verkrampft wie im Westen. Es gab Vertreter des Neuen Deutschen Films in den 60ern und 70ern, die aus Abgrenzung zu Softpornos wie „Schulmädchen-Report“ absichtlich so gut wie keine Nackten zeigten. Das lief bei der Defa lockerer, ich denke an Filme wie „Hostess“, „Einfach Blumen aufs Dach“ oder „Rabenvater“. Da war die Schamgrenze nicht so weit gezogen. Schon in den 50ern konnte das Publikum in einem Sportlerfilm Fußballer nackt duschen sehen.

Das Interview führte Gunnar Leue.

