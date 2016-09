Die benutzten Kinder Bei der Jagd nach Foto-Ikonen aus Kriegen bleiben diejenigen auf der Strecke, denen das angeblich helfen soll.

Junge im Flüchtlingscamp: „Fotos, die das Martyrium eines Volkes vor Augen führen, erinnern nicht bloß an Scheitern, Tod und Erniedrigung“, sagt die Publizistin Susan Sontag. „Sie beschwören auch das Wunder des Überlebens.“ © dpa

Es ist schwer hinzusehen. Noch schwerer ist Wegschauen. Die Bilder vergessen? Praktisch unmöglich: Ein Mädchen rennt, schreit, ist nackt und hat die Arme vom Körper abgespreizt wie Flügel. Vor ihm weint ein Junge mit weit aufgerissenem Mund. Soldaten laufen scheinbar ungerührt hinter und neben den Kindern, die gerade Opfer eines Napalm-Angriffs auf den vietnamesischen Ort Trang Bang geworden sind. Dem Fotografen Nick Ut verhalf dieser Moment am 8. Juni 1972 zu Weltruhm. Sein Foto ist eine Ikone. Eine Anklage gegen den Vietnam- und jeden anderen Krieg. Sie gibt dem Schrecken, dem Entsetzen ein Gesicht, das eines Kindes.

Es ist das Hauptmotiv des Krieges schlechthin geblieben. Krieg, so scheint es, vor allem ein so komplexes und grausames Geschehen wie derzeit in Syrien, kann nur noch bewegen, wenn das Leiden der Kinder in den Mittelpunkt gerückt wird. Männer haben den Krieg begonnen. Kinder sollen ihn beenden. Wer dabei allerdings den Bildausschnitt wählt und mit welcher Absicht, bleibt oft genug im Dunkeln.

Befriedigung für Voyeure

Zwei Bildikonen des Leidens syrischer Kinder entstanden seit November 2015, innerhalb von nicht einmal zwölf Monaten: Der wie schlafend am Strand liegende ertrunkene Aylan Kurdi und jener fünfjährige Junge, der bedeckt von Staub und Blut in Aleppo im Krankenwagen sitzt, die Beine reichen gerade über die Sitzfläche. Sein Blick geht ins Leere. Die Aufnahme Aylan Kurdis war wie ein Auslöser für eine Art Trend, für die Jagd nach der nächsten Kinder-Ikone, die ein an Kriegsbildern sattes Publikum zumindest für ein paar Stunden vor ihren Bildschirmen erschüttern könnte. Die Aufnahme aus Aleppo ist der derzeitige Höhepunkt dieses Trends.

Inzwischen sind es nicht mehr die Fotos verwundeter, kämpfender, sterbender oder desillusionierter Soldaten, die Kriegsparteien zum Einlenken und Menschen zum Umdenken bringen sollen. Es sind die Fotos verwundeter, kämpfender, sterbender oder desillusionierter Kinder. Sie haben die Aufgabe, den friedliebenden Menschen zu bewegen. Kinder sind unschuldig. Ihnen Leid zuzufügen und dieses Leid abzubilden, ist eines der letzten Tabus, das hier gebrochen und dessen Wirkung bewusst eingesetzt wird.

Doch dieser Trend ist nicht so ehrenwert, wie er sich gibt. Tatsächlich werden die Kinder benutzt, um in einem unübersichtlichen Krieg Emotionen zu lenken. Stillschweigend geht man zudem davon aus, dass diejenigen, deren Aufnahmen in den verschiedensten Kanälen und unter den verschiedensten Überschriften kursieren, einverstanden sind damit, dass ihr Schmerz sichtbar für alle abgebildet wird. Und wenn nicht sie, dann ihre Angehörigen. Vor allem in den sozialen Netzwerken ist kaum noch nachvollziehbar, wer Urheber der Aufnahme ist und welchen Zweck er damit verfolgt. Und dass hier ein Zweck die Mittel heiligen soll, ist offensichtlich.

Seit dem Vietnam-Krieg, schrieb die amerikanische Schriftstellerin Susan Sontag in ihrem Essay „Das Leiden anderer betrachten“, „sind Aufnahmen von Kämpfen und Massakern, die während des Geschehens selbst gemacht wurden, ein fester Bestandteil im Unterhaltungsprogramm des häuslichen Pantoffelkinos“. Inzwischen sind es jedoch nicht mehr nur „spezialisierte Berufstouristen“, die buhlen müssen um ein in der Betrachtung von Mord und Totschlag längst abgehärtetes Publikum.

Facebook und Twitter sind die Kanäle geworden, über die nicht mehr nur professionelle Fotografen mit einem Gespür für den richtigen Moment den Zustand der Welt dokumentieren. Jeder mit Smartphone und einem Zugang zum Internet kann dem Kampf und dem Schrecken des Krieges und der daraus resultierenden Flucht ein Gesicht geben: Halb verhungerte Kinder in einer belagerten Stadt. Zerbombte Brutkästen. An Hirnhautentzündung erkrankte Babys ohne den Hauch einer Chance auf adäquate Versorgung. Ein vielleicht Achtjähriger, der sich in einem Youtube-Video weinend beklagt, vertrieben worden zu sein, obwohl er nichts Böses getan habe. Das zumindest besagt die eingeblendete Übersetzung. Urheber des Videos – unbekannt. Männer, die Kinder aus Trümmern ziehen, deren Verursacher wahlweise Syriens Präsident Assad, die Russen, die Amerikaner oder irgendwelche Rebellen gewesen sein sollen.

Susan Sontag berichtet davon, wie während des Bosnien-Krieges ein und dieselben Bilder geschundener Kinder sowohl von der einen als auch von der anderen Seite verteilt wurden, um die Bevölkerung der jeweils eigenen Seite aufzustacheln.

Das schale Gefühl, manipuliert zu werden auf Kosten der Hilflosen, drängt sich auch jetzt auf: Die Kinder leiden doppelt. Was ihnen geschieht, ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die auch der Westen, also auch der geschockte Zuschauer, zu verantworten hat. Nur ändert die Jagd nach dem immer schmerzvolleren, grausameren, traurigeren Foto oder Video des syrischen Kindes nichts an dessen Situation. Sie befriedigt nur den Voyeurismus vieler und den Zynismus einiger.

