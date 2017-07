„Die Aussöhnung war für mich keine leichte Sache“ Daniil Granin hat angeschrieben gegen die Gleichgültigkeit und das Vergessen. Mit 98 Jahren ist er gestorben.

In der DDR ein viel gelesener Autor: Unbekümmert um das Erlaubte und Erwartete reizte der große russische Erzähler Daniil Granin die Grenzen des Sagbaren aus. Er mischte sich auch aktiv in die Politik ein. © dpa

So etwas hat der Deutsche Bundestag davor und danach nicht wieder erlebt. Es war eine herzergreifende, bittere Stunde, als Daniil Granin dort 2014 von der Blockade Leningrads im Zweiten Weltkrieg erzählte. Kühl und genau schilderte er, wie die Frontlinie der Deutschen bis dicht vor die Stadt herangerückt war und die Einwohner bald die letzten Vorräte aufgebraucht hatten. Wie sie den Leim von den Tapeten kratzten und kochten. Wie sie Katzen und Hunde aßen. Wie eine Frau ihre dreijährige tote Tochter in die Kälte des Winters 1941 in das Doppelfenster legte und jeden Tag eine Scheibe abschnitt, um die ältere Tochter zu retten. Und sie rettete.

Er habe es den Deutschen sehr lange nicht verzeihen können, sagte Granin, dass sie 900 Tage lang Zivilisten vernichtet haben, „und zwar auf die qualvollste und unmenschlichste Weise“. Sein Auftritt im Bundestag war ein Zeichen dieses Verzeihens. „Die Aussöhnung war für mich keine leichte Sache“, so Daniil Granin. Über Barmherzigkeit hat er ein erregendes Buch geschrieben. Am Dienstagabend ist der russische Schriftsteller mit 98 Jahren in einem Krankenhaus in seiner Heimatstadt St. Petersburg gestorben.

Granin war ein Seelenkundler. Gelernt hatte er den Beruf eines Ingenieurs, und wie ein Ingenieur analysierte er seinen Stoff. Er wollte wissen, was Menschen antreibt, so und nicht anders zu handeln. Seine Bücher haben dazu beigetragen, den anderen besser zu verstehen mit seiner Feigheit oder seiner Gleichgültigkeit, auch mit seinem Aufbegehren. Die konkrete gesellschaftspolitische Wirklichkeit spielte im Hintergrund immer mit. „Kann ich die Geschichte beeinflussen oder ist es egal, was ich mache?“ Diese Frage trieb ihn um.

Als Schriftsteller neigte er nicht zu großen Worten. Er unterlief die Erwartungen. In einem SZ-Gespräch in den Achtzigerjahren antwortete er auf die Frage, was Literatur leisten könne: „Nichts.“ Nur das Leben selbst, sagte er damals, könne etwas in einem Menschen in Bewegung setzen. Später war Granin selbst bei der Sächsischen Zeitung zu Gast. Es war ein Höhepunkt in der Reihe „Literatur live“ im Haus der Presse, als er 2001 seinen Roman über Zar Peter den Großen vorstellte und mit dem Publikum diskutierte.

Im Fleischwolf des Krieges

Mancher im Saal hatte ein Buch aus DDR-Produktion zum Signieren dabei. Granin wurde im Osten viel gelesen. Wie andere Schriftsteller der Sowjetunion hat er sich mit Problemen auseinandergesetzt, von denen sonst so nicht zu lesen war. Sein früher Roman „Dem Gewitter entgegen“ erzählt von einem Physiker, dessen unbeirrbarer Forscherdrang beinahe zu einer Katastrophe führte. Im Roman „Das Gemälde“ wird der Konflikt zwischen Natur und Ökonomie am Beispiel einer Fabrik verhandelt, die in die belebte Uferzone einer Kleinstadt gebaut werden soll. Mit dem Roman „Sie nannten ihn Ur“ über einen russischen Genetiker in der Stalin-Zeit, eine reale Figur, geriet Granin zwischen die Fronten der Geheimdienste. Die Perestroika ermöglichte die Veröffentlichung in Moskau; in Berlin dauerte es bis 1989.

Noch länger dauerte es, bis der große russische Erzähler seine eigene Lebenserfahrung im Zweiten Weltkrieg literarisch verarbeiten konnte. Er war ja dabei gewesen und hatte aus nächster Nähe erlebt, wovon er dann vor drei Jahren im Bundestag sprach. Sein berühmtes „Blockadebuch“ hält Erinnerungen und Dokumente von Zeitzeugen fest. Mehr als eine Million Leningrader waren Feuer, Hunger und Kälte zum Opfer gefallen.

Als 22-Jähriger hatte sich Daniil Granin an die Front gemeldet, mit 23 wurde er Kommunist. Er hielt die Rote Armee für unbesiegbar, bis er begriff, dass er nahezu unbewaffnet „in den Fleischwolf des Krieges geworfen wurde“. So beschreibt er es in dem Buch „Mein Leutnant“, das 2015 in deutscher Übersetzung erschien. Das Buch konfrontiert die Perspektive eines blutjungen Panzeroffiziers mit der Perspektive eines heutigen Erzählers. Es spart die Angst, die Schreie der Verwundeten und die Tränen der zum Tod Verurteilten nicht aus. Granin räumt mit dem Mythos vom soldatischen Heldentum gründlich auf.

Das Vorwort schrieb Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Beide Männer hatten einander an der Leningrader Front als Feinde gegenübergestanden. „Den Ausbruch des Kriegs haben wir wie ein Naturereignis hingenommen, das man nicht verhindern kann“, so Schmidt. In Granins Buch findet er eine tiefe Wahrhaftigkeit, gerade weil es die schrecklichen Grausamkeiten nicht verschweigt. Mit den letzten Sätzen spannt Schmidt den Bogen in die Gegenwart. „Russland ist der größte Partner und der mächtigste Nachbar in Europa. Ohne Russland kann es in Europa keinen Frieden geben.“

Daniil Granin hat sich eine Zeit lang aktiv in die Politik eingemischt. Seine Landsleute sahen in ihm eine moralische Instanz. Er saß im Vorstand des sowjetischen Schriftstellerverbandes und versuchte, die Spielräume rund um die Parteilinie auszuweiten. Er war kein Dissident. Doch er setzte sich – freilich vergeblich – für Kollegen wie Joseph Brodsky oder Alexander Solschenizyn ein, die in Ungnade gefallen waren. Frühzeitig begleitete er die Perestroika von Michail Gorbatschow. Einige Jahre gehörte er zum Beraterstab von Boris Jelzin. Bei seiner Lesung in Dresden sagte er freilich auch: „Politik ist Gift für den Schriftsteller.“

