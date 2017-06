Die andere Seite des Regenbogens Liebe in Venedig, Dresden, Wien: Sky du Mont liest zu Musik von Mozart und Haydn aus den Memoiren Giacomo Casanovas.

Sky du Mont in Dresden © Oliver Killig

Sky ist dieser Tage 70 geworden. Eigentlich heißt er Cayetano Neven du Mont, doch sein Bruder konnte „Cay“ nicht aussprechen. Im Mai 1947 in Buenos Aires als Sohn eines Deutschen und einer Britin geboren, ging er in England und der Schweiz zur Schule, wurde Weltbürger mit deutschem Pass. Für viele gipfelt seine Schauspielkunst in der galanten Tanzszene in Stanley Kubricks letztem Film: „Eyes Wide Shut“. Als ungarischer Lebemann dreht er Arztgattin Nicole Kidman übers Parkett und legt ihr eine Affäre nahe, während in Sichtweite Filmehemann Tom Cruise, damals auch „in Wirklichkeit“ ihr Angetrauter, mit zwei Models „die andere Seite des Regenbogens“ erörtert. Schöne Frauen heiraten, lässt Sky sie maliziös lächelnd wissen, um nach Preisgabe der Jungfräulichkeit frei zu sein, mit anderen das zu tun, was sie wirklich wollen…

Nun las der Silberschopf, deutlich schlanker als in dem Film von 1999, im Palais im Großen Garten aus den Erinnerungen von Giacomo Casanova (1725–1798). Saß in einem noblen Thronsessel und ließ die Worte des legendären venezianischen Abenteurers wirken. Die hatte der als alter Mann im böhmischen Dux aufgezeichnet. Wenn Sky schwieg, spielten die jungen Musiker des Armida-Quartetts Haydn und Mozart. Die könnte Casanova persönlich gekannt haben. Er hielt sich mehrfach länger in Wien auf, war in Prag Premierengast des „Don Giovanni“ und mit Mozarts Librettist Lorenzo di Ponte befreundet. Die Stücke, die hier über den Abend verteilt erklangen, unter anderem Haydns D-Dur-Quartett op. 33/6 und Mozarts „Jagdquartett“ in B-Dur, stammen alle aus den 1780ern, als die Wiener Klassik aufblühte, Casanova aber seine wildesten Jahre hinter sich hatte. Das Spiel der vier Streicher klang fein ausbalanciert, die Intonation frisch und klar, mit seltenem und dann wohldosiertem Vibrato, wie das Leopold Mozart in seiner „Gründlichen Violinschule“ gefordert hatte, und mit geschmeidigem Schwingen, intelligent, doch nicht ohne sinnliches Glitzern.

Dazwischen, mit sonorer Stimme vorgetragen, Casanovas Weisheiten: Glücklich ist, wer sich Genüsse zu verschaffen vermag, ohne anderen zu schaden. Der Mensch ist nicht frei, wenn er nicht an seine Freiheit glaubt… Und Eroberungen natürlich, in Plan und Ausführung, bisweilen auch im Scheitern: Bettina, die dem jugendlichen Giaco die Beine bis zum Hals wäscht, die Mädchen in der Pariser Tuchfabrik, die Fandango-Tänzerin in Madrid. 1753 weilte Casanova in Dresden, wo ihm August III. ein Geschenk machte und eine Sächsin, mit der er es schön hatte, ein anderes, das man damals die Franzosenkrankheit nannte. Das Gute wurzelt im Bösen und das Böse im Guten, zitierte hintergründig schmunzelnd der „Himmel vom Berge“, wie sich des Künstlers Name auf Deutsch läse, den Literaten „Neuhaus“ alias Casanova. Ein reizender Abend, der mit warmem Beifall ausklang.

