Die Akropolis von Kassel Der zweite Teil der Weltkunstausstellung documenta ist eröffnet: Ein Spaziergang, kein Spaß.

Markantestes Bild der 14. documenta: Ein Parthenon der Bücher – in den Ausmaßen des Tempels auf der Akropolis. Foto: epa/Filip Singer © singer/epa/rex/shutterstock

Es ist ein unscheinbarer brauner Container, durch den die Besucher in Kassel den Rundgang zur documenta 14 beginnen. Vor dem Kasseler Hauptbahnhof steht er stellvertretend für den Eintritt ins Ungewisse, denn das Faltblatt verrät nur: ehemaliger unterirdischer Bahnhof. Über eine Treppe gelangt man aus dem dunklen Gang auf stillgelegte Bahngleise, die ins Freie führen. Ankunft und Abfahrt, Willkommen und Abschied. Kaum ein anderer Ort ist derart mit Anonymität wie individuellen Geschichten behaftet, und so ist es auch weniger die ausgestellte Kunst als vielmehr das Bahnhofs-Setting, das in seiner Belanglosigkeit fasziniert: Mit illegal gesprühten Graffitis, Werbeflächen und überstrichenen Wandkacheln. Und dann, beim Schritt ins Helle, ein Transparent: „Xaipete“. „Hallo“, steht da auf Griechisch.

Denn die weltgrößte Ausstellung zeitgenössischer Kunst, die aller fünf Jahre hier stattfindet, sie eröffnete schon vor zwei Monaten – in Athen. Wer sich eingelassen hat auf dieses Experiment, der wurde vor Ort belohnt, mit Kunst, deren kluge Positionierung sowohl an institutionell wichtigen wie nur nach aufwendiger Suche zugänglichen Orten ein Raster über die Stadt legte, das die krisengebeutelte Wiege der Demokratie in ihrer Komplexität zu erfassen versuchte. Die 150 teilnehmenden Künstler waren von Beginn an eingeladen, je ein Kunstwerk in Athen wie in Kassel zu realisieren. In Athen zu beginnen, war klug – sicherte ein weltweites Presseecho.

So viel steht nun fest: Beide Orte kann man einzeln besuchen, die wenigsten Kunstwerke hätten der Zweiteiligkeit bedurft. Mancher Künstler präsentiert die Athener Arbeit hier leicht abgewandelt, der andere verdoppelt schlicht. Das Plakat des deutschen Konzeptkünstlers Hans Haackes, darauf in zwölf Sprachen der Spruch „Wir (alle) sind das Volk“, hing in Athen groß am Museum und plakatiert in der Stadt. Auch in Kassel ist es präsent am Hauptausstellungsort und taucht auf zahlreichen Werbeflächen wieder auf – diesmal ist auch Deutsch unter den Sprachen.

Den offensichtlichsten Bezug zu Athen liefert die argentinische Künstlerin Marta Minujin: Sie schuf ein Parthenon der Bücher, ein Metallgerüst, das exakt die Ausmaße des Tempels auf der Akropolis hat und mit Büchern bestückt ist, die irgendwo auf der Welt verboten waren oder sind. Ein Demokratiesinnbild, positioniert an der Stelle, an der die Nazis 1933 in Kassel Bücher verbrannten. Schon 1983 hatte sie ein ähnliches Projekt realisiert.

Der Zwang zum Hinschauen

Kunst mit verbotener Literatur ist nicht neu: Das Duo Horst Hoheisel und Andreas Knitz installierte 2013 in Bonn ein Bücherarchiv der hier von den Nazis verbrannten Werke, das einmal im Jahr geöffnet wird. Dann wird aus den Büchern zitiert, diese anschließend verschenkt und die Kiste neu befüllt. Nicht nur ums Erinnern, auch ums Lesen geht es da – eine Ebene, die der Kasseler Arbeit leider fehlt.

In Athen das neu erbaute Museum für zeitgenössische Kunst zum Hauptausstellungsort zu machen, war Kulturpolitik – aufgrund fehlender Finanzierung konnte es bis dato nicht öffnen. Nun hängt die Sammlung des Museums in Kassel im Friedericanum und damit im zentralen Ausstellungsort. Materialien wie Wasser, Kohle und Metall ziehen sich durch die drei Etagen, und ganz oben empfangen drei Frauen an einem Tresen. Auf ihm: Schwarz-weiß-Fotografien, ein Archiv von 900 Bildern aus den Jahren 1963 bis 2002, zusammengetragen von Stefanos Tsivopoulos. „Was sehen Sie?“, fragen die Performerinnen und zwingen zum genauen Hinschauen. Ein Sinnbild für die didaktische Haltung, die hinter dieser documenta steht.

Nur zwei Dinge geben die Ausstellungsmacher dem Besucher, der bis 17. September die Schau erleben kann, mit auf den Weg: Ziel müsse sein, zu „entlernen“. Und man solle am Bahnhof beginnen und sich dann vorwagen in die Nordstadt. Vorbei an Deutschlands ältester Videothek und anderen skurrilen Geschäften landet man in der ehemaligen Hauptpost Kassels – auch hier macht der Ort der Kunst Konkurrenz. In der Karlsaue, bei der letzten documenta als Open-Air-Museum bespielt, steht diesmal nur die an Fachwerk erinnernde Konstruktion von Olaf Holzapfel. Meter weiter quaken Frösche derart penetrant, dass es sich wohl um eine Soundarbeit handelt.

Diese documenta ankert in der Realität. War die letzte Berlin-Biennale vor allem der digitalen Welt gewidmet, so ist das in Kassel anders – angesichts der vielen ausgestellten Archivdokumente. Die Vergangenheit und deren Auswirkungen auf hier und jetzt, Landschaft und die Migrationsbewegungen sind wiederkehrende Themen, Humorvolles muss man suchen. Denn auch die langen Baurohre, die von Hiwa K auf den ersten Blick zu pittoresken Mini-Wohnungen mit Klodeckel, Steckdose, Bett und laufendem Radio nutzbar gemacht wurden, rufen Fragen nach Wohnungsnot, bezahlbarem Lebensraum und der angemessenen Unterbringung von Geflüchteten auf. Die dahinterliegende documenta-Halle gleicht leider einem Gemischtwarenladen, das Beste ist das um fünf Prozent ansteigende Podest mitten im Raum, das nicht für Performances gedacht ist, sondern die Situation selbst ausstellt, Besucher zu Akteuren macht. Nebenan versucht man über Skype, zeitgleich eine Performance in Kassel und Athen durchzuführen.

Kein Platz für Cornelius Gurlitt

Eigentlich wollte die documenta 14 die Sammlung des Kunsthändlersohns Cornelius Gurlitt präsentieren, doch Kulturstaatsministerin Grütters stellte sich quer. Maria Eichhorn bespielt nun gleich mehrere Räume zum Thema Raubkunst und hat einen Open Call veröffentlicht, der dazu auffordert, zu nationalistischem Raubgut zu recherchieren und sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Und so ist diese documenta auch ein Spaziergang durch Geschichte in der Gegenwart. Nicht zufällig verzeichnet das Faltblatt einen Fußweg entlang aller Ausstellungsorte.

Einer widmet sich der Spaziergangswissenschaft, die der Soziologe Lucius Burckhardt in Kassel begründete. Dahinter steht die Idee, dass eine Stadt oder Landschaft nur durch das langsame Erwandern erfahrbar sei. Nun kann man, auf einem grünen Sofa sitzend, in seine Bibliothek hineinlesen und sich so während des eigenen documenta-Rundgangs noch einmal bewusst werden: Der Weg ist das Ziel. Und das gilt für den Besucher wie für das Team der documenta, das den Mut hatte, in und mit Athen neue Wege für die Weltkunstausstellung zu beschreiten.

