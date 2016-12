Deutschpop-Stars kommen nach Dresden

Annenmaykantereit, das sind: Christopher Annen (l-r), Malte Huck, Severin Kantereit und Henning May © Fabien J. R. Raclet/Universal Music/dpa

Die Liste der Deutschpop-Stars, die im Sommer aufwendig konzipierte Konzerte in Dresden geben, wird immer länger. Denn jetzt kündigten auch Annenmaykantereit, die letztjährigen Überflieger der Szene, an, dass sie am 7. September in der „Jungen Garde“ spielen werden. Außer dieser Kölner Band reist dann auch Philipp Poisel in die Stadt. Der Spezialist für melancholische Pop-Balladen wird am 24. August bei den Dresdner Filmnächten am Elbufer auftreten und bei der Gelegenheit sein neues Studioalbum „Mein Amerika“ live präsentieren.

Internationale Stars erweitern ebenfalls das Open-Air-Programm. Die Altrocker von Status Quo kommen auf ihrer „The Last Night Of The Electrics Tour“ am 10. Juli in die „Junge Garde“. Karten für all diese Konzerte gibt es in den SZ-Treffpunkten oder telefonisch unter 0351/48642002. (SZ/ada)

