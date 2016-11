Deutscher Theaterpreis für Semperoper-„Kuh“

Die umstrittene Ballett-Produktion der Semperoper „Cow“ von Choreograf Alexander Ekman ist mit dem Deutschen Theaterpreis „Der Faust“ ausgezeichnet worden. Die undotierte Auszeichnung wurde am Sonnabend in neun Kategorien in Freiburg vergeben. In der Kategorie Musiktheater-Regie erhielt den Preis Peter Konwitschny für seine Sicht auf „La Juive“ am Nationaltheater Mannheim. Als bester Schauspieler wurde Edgar Selge für die Rolle des François in „Unterwerfung“ nach Michel Houellebecq am Deutschen Schauspielhaus Hamburg geehrt. Bester Schuspiel-Regisseur wurde Frank Castorf für seine „Gebrüder Karamasow“ an der Volksbühne Berlin. Das beste Bühnenbild schuf Achim Freyer für seine Mannheimer Opern-Sicht auf „Esame di mezzanotte“,

Nominiert waren 24 Künstler. Von den Theatern waren rund 600 Vorschläge eingegangen. Vergeben wird der „Faust“ vom Deutschen Bühnenverein, der Kulturstiftung der Länder und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. (dpa)

