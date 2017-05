Deutscher Film brilliert in Cannes Fatih Akin im Cannes-Wettbewerb, Valeska Grisebach in einer Nebenreihe und Maren als Mitglied der Jury: Der deutsche Film ist beim Festival in Südfrankreich stark vertreten.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit dem deutschen Schauspieler Wotan Wilke Möhring beim Empfang des Deutschen Films in Cannes. © dpa

Kulturstaatsministerin Monika Grütters freut sich über das Ansehen des deutschen Films im Ausland. „Der deutsche Film ist wieder in den Blickpunkt der internationalen Filmcommunity gerückt“, sagte die CDU-Politikerin am Samstagabend beim Empfang des Deutschen Films während des Festivals in Cannes.

„Wir hatten selten einen so starken Jahrgang wie dieses Jahr“, sagte Grütters in Bezug auf die Präsenz in Cannes. So gäbe es 16 Filme mit deutscher Beteiligung, darunter Beiträge von Fatih Akin und Valeska Grisebach. „Das sind ganz starke Auftritte.“ Hinzu komme Maren Ade als Mitglied der diesjährigen Wettbewerbs-Jury.

„Außerdem haben wir durch die erhöhte Filmförderung auch Einiges getan, dass gerade das deutsche Autorenkino wieder stark ist“, sagte Grütters. „Die Filmförderung ist auch deswegen so wichtig, damit die Künstler ihr Ding machen können.“ Das scheine sich auszuzahlen. So wäre etwa Akins Film ohne die kulturelle Filmförderung nicht rechtzeitig für Cannes fertig geworden. „Ich bin sehr stolz auf dieses Jahr.“

Akin zeigt im Wettbewerb sein Drama „Aus dem Nichts“ mit Hollywoodstar Diane Kruger in der Hauptrolle. In der renommierten Nebenreihe Un Certain Regard feierte Valeska Grisebach mit dem von Maren Ade mitproduzierten Beitrag „Western“ Premiere.

Beim Deutschen Empfang wurde am Samstagabend auch eine Werbekampagne vorgestellt: Sechs Schauspieler wie Tom Schilling, Ronald Zehrfeld und Alexander Fehling sollen im Ausland für den deutschen Film werben. Die Darsteller sind Teil der Marketingkampagne „Face to Face with German Films“. Die Werbeaktion selbst ist aber nicht neu: Im vergangenen Jahr wurde sie bereits mit sechs Schauspielerinnen gestartet, darunter Sandra Hüller („Toni Erdmann“).

In der zweiten Runde seien nun Männer vertreten, die die Diversität des deutschen Kinos verkörperten, hieß es in einer Mitteilung von German Films. Fehling spielte etwa in dem Drama „Im Labyrinth des Schweigens“ mit, während Zehrfeld in „Barbara“ mitwirkte und Schilling in dem neuen Werk von Oscarpreisträger Florian Henckel von Donnersmarck zu sehen ist. Außerdem gehören Volker Bruch („Babylon Berlin“), der diesjährige Shooting Star Louis Hofmann und Jannis Niewöhner („Rubinrot“) zu den Gesichtern der Kampagne. (dpa)

zur Startseite