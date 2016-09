Deshalb verstehe ich die Romantiker Der Thrillerautor Arne Dahl über europäisches Kapitulieren, schwedische Melancholie und die tödliche Zeit.

Arne Dahl ist mit den Verfilmungen seiner Thriller auch im deutschen Fernsehen Stammgast. © Sara Arnald

Vor 18 Jahren startete Arne Dahl seine legendäre Serie um die A-Gruppe, ein Sonderermittlungsteam der Stockholmer Polizei. Zehn Romane erschienen in mehr als 20 Ländern und wurden unter anderem für das ZDF verfilmt. Auch Dahls vier Thriller mit der europäischen Spezialeinheit Opcop wurden zu internationalen Bestsellern. Der 53-jährige Schwede hat zahlreiche Auszeichnungen bekommen, darunter zweimal den Deutschen Krimipreis. Soeben ist Dahls Thriller „Sieben minus eins“ erschienen, mit einem neuen Ermittler.

In vier Thrillern kämpfte eine länderübergreifende Polizeitruppe gegen Korruption, Terror und Rechtsradikalismus in Europa. Warum haben Sie diese Reihe beendet, Arne Dahl?

Ich war ein bisschen frustriert über die Entwicklung Europas und meinen Fokus auf die dunkelsten Seiten der Gesellschaft – alles wurde immer schlimmer und schlimmer. Ich brauchte eine Pause, musste alles eine Nummer kleiner machen. Auf diese Weise konnte ich zum Kern der Kriminalliteratur zurückkehren: zum Thrill und zur Psychologie des Verbrechens.

Und Sie kehren damit in Ihre Heimat Schweden zurück. Ist der Zeitpunkt ein Zufall, jetzt, da europäische Länder ihre Grenzen für Ausländer schließen?

Nein, das ist kein Zufall. Ich bin traurig, dass Europas wichtigste Tradition, der Humanismus, nicht mehr funktioniert.

Warum tut er das nicht?

Schweden und Deutschland waren die einzigen Länder, die ernsthaft versucht haben, Menschen aufzunehmen, die auf der Flucht vor dem Tod waren. Wir sollten stolz darauf sein. Da uns jedoch kein anderes der 28 Länder zu Hilfe kam, ist es unmöglich geworden, das Problem gesamteuropäisch zu lösen.

Fiel Ihnen die Arbeit am neuen Krimi leichter als an Ihren Büchern um die A-Gruppe oder das Opcop-Teams?

Nein, überhaupt nicht. Am einfachsten ist es, Serien weiterzuschreiben. Auf dem einfachsten Weg entsteht jedoch selten die beste Literatur. Ich hatte aber auch den Eindruck, an eine Grenze gestoßen zu sein, denn alles an der Opcop-Reihe basierte ja auf einem Maximum: die Menge der Themen, die Anzahl der involvierten Figuren und vor allem auch meine Recherche, die mehr und mehr meiner Kreativzeit beanspruchte. Jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, so zu schreiben wie nie zuvor.

Was reizt Sie dabei am meisten?

Ich wollte unbedingt neue problematische Figuren entwickeln, in deren Köpfe ich viel detaillierter eindringen kann. Außerdem musste ich endlich aufhören, als Autor Gott zu spielen; die objektive Perspektive meiner bisherigen Romane verwandelte sich diesmal in eine subjektive.

Ihr neuer Ermittler heißt Sam Berger. Sind Sie sich ähnlich?

Ich baue meine Figuren teilweise immer auf mir auf, auch die weiblichen. Für Sam habe ich einiges aus meiner Kindheit verwendet und mit einigen meiner aktuellen Interessen kombiniert. Wie er sammle ich besondere Armbanduhren. Wir beide mögen alte, wertvolle Exemplare mit Patina. Mich fasziniert dieser Augenblick, in dem die Uhrmacher herausfanden, dass sie ihre Uhren allein durchs Anziehen und Herumtragen aufziehen konnten. Ohne Batterien, ohne Reparaturen, mehr oder weniger für immer.

Welchen Bezug haben Sie zur Zeit?

Die Zeit ist eines der letzten großen Mysterien. Ich werde nie aufhören, von dieser seltsamen vierten Dimension fasziniert zu sein. Sie tötet uns alle!

Welchen Einfluss hat die Zeit auf Ihre Arbeit als Autor?

Beim Schreiben ist sie gefährlich, denn ein Buch muss ja fertig werden, und die Zeit drängt. Hinzu kommt, dass die Zeit von der Gegenwart ablenkt und die Gedanken in die Zukunft lenkt, wenn das Buch fertig sein wird – was sich aber immer wie Lichtjahre entfernt anfühlt. Trotzdem bin ich etwas besser darin geworden, in der Gegenwart zu leben. Aber ich könnte es noch besser machen.

In „Sieben minus eins“ regnet es nahezu pausenlos. Ist das nicht ein Schweden-Klischee?

Unsere Winter bedeuten mittlerweile Regensaison. Es gibt viel zu viel Regen in Schweden! Früher hätte ich niemals für möglich gehalten, dass ich mir einmal Schnee und Eis wünsche, aber im Winter ist es inzwischen tatsächlich so. Falls ich nicht nach Australien oder sonst irgendwohin in die Wärme geflüchtet bin.

Der Ermittler Sam Berger sagt, er spüre eine innere Dunkelheit in sich. Ist auch das typisch schwedisch?

Es gibt diese Tradition der schwedischen Melancholie, zweifellos. Der typische männliche Schwede redet nicht zu viel und behält die Dinge für sich. Er hat nicht viele Freunde, und er hat Probleme, mit anderen zu sprechen. Aber wenn man ihn einmal gut kennengelernt hat, wird er einen nie mehr loslassen.

Wie dunkel sieht es in Ihnen aus?

Ich habe kein Problem, mich mit Dunkelheit zu identifizieren. Vorstellungskraft und Einfühlungsvermögen sind Werkzeuge eines Autors, er sollte sich also mit jedem identifizieren können. Ich vermute, dass die Melancholie ein Teil von mir ist. Ich habe immer das Gefühl, dass wir Menschen in der Lage sein sollten, es viel besser zu machen, als wir es tun. Deshalb verstehe ich die Romantiker und ihr Verlangen, die Welt zu poetisieren. Vielleicht ist es der einzige Weg, unser ganzes Potenzial auszuschöpfen: durch Literatur.

Ihre Bücher werden in ganz Europa gelesen, Sie reisen regelmäßig durch EU-Länder. Haben Sie den Eindruck, dass wir in Europa noch eine Gemeinschaft sind?

Je mehr ich von Europa sehe, umso mehr denke ich, dass wir eine Gemeinschaft sind, trotz aller Unterschiede. Wir können immer noch sehr viel voneinander lernen. Und es gibt fast überall in Europa ein gemeinsames Verständnis, dass die Werte der Aufklärung die Basis der Gesellschaft bilden. Menschenrechte, Demokratie, ein säkularer Staat, die Idee von Gemeinschaftsgütern, Rede- und Religionsfreiheit, Gleichheit – daran kann man nicht vorbei. Und es gibt keinen besseren Platz dafür als in Europa.

Jetzt klingen Sie doch wieder sehr positiv. Kriegt Europa also doch die Kurve, auch ohne Ihre Opcop-Ermittler?

Sie sind ja nicht völlig aus der Welt, sondern nur im Ruhestand, in einer Art Winterschlaf. Sie warten darauf, dass Europa wieder zur Besinnung kommt. Dann werden sie sich definitiv zurückmelden.

Gespräch: Günter Keil

Arne Dahl: Sieben minus eins. Piper, 416 S., 16,99 Euro

zur Startseite