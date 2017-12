Deshalb verlässt Husmann das „Tatort“-Team Er hat die Drehbücher der neuen Dresdner „Tatort“-Filme geschrieben. Doch jetzt will Ralf Husmann das Feld anderen überlassen. Wieso?

Ralf Husmann geht der Dresden-„Tatort“ zu sehr in „Richtung eines ganz konventionellen Krimis“. © Arno Burgi/dpa

Berlin. Drehbuchautor Ralf Husmann begründet seinen Abschied vom „Tatort“ Dresden mit unterschiedlichen Vorstellungen über die weitere Entwicklung. „Ich hatte den Eindruck, dass es inzwischen in Richtung eines ganz konventionellen Krimis geht. Und das könnten andere Leute dann wesentlich besser. Das finde ich völlig okay, aber es ist eben nicht meine Kernkompetenz“, sagte Husmann, der die Drehbücher für drei „Tatort“-Fälle in der sächsischen Landeshauptstadt geschrieben hat.

„Ich wollte einen Mittelweg finden zwischen dem „Tatort“ in Münster und dem in Weimar. Aber im Lauf der Arbeit hat es sich davon wegbewegt, und es hat sich eine andere Richtung herauskristallisiert.“ Nach Angaben des MDR ist der erste Dresden-„Tatort“, der nicht mehr aus Husmanns Feder stammt, bereits am 28. Januar zu sehen.

Der zunächst letzte Husmann-“Tatort“ mit dem Titel „Auge um Auge“ lief am 12. November und hatte mit 9,32 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 25,7 Prozent keine schlechten Quoten. In allen drei „Tatort“-Filmen spielten Karin Hanczewski, Alwara Höfels und Martin Brambach das Ermittlertrio. Erst am Samstag war bekannt geworden, dass sich Höfels aus dem „Tatort“ verabschiedet. Die Schauspielerin nannte als Begründung „unterschiedliche Auffassungen zum Arbeitsprozess und einen fehlenden künstlerischen Konsens“.

Husmann, der nicht zuletzt als Autor der „Stromberg“-Geschichten für ProSieben bekannt wurde, sagte zu seiner Entscheidung: „Wir sind aber nicht im Stress auseinandergegangen, es ist nicht so, dass ich nichts mehr mit dem „Tatort“ zu tun haben möchte. Und ich will auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann wieder einen Dresdner „Tatort“ schreibe.“ (dpa)

