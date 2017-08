Der Zwang, am Leben zu bleiben Regisseur Joaquim Pinto verarbeitet in seiner Doku „Und jetzt?“ schonungslos seine Aids-Erkrankung.

Ein Jahr im Leben eines Aidskranken – intime Einblicke erlaubt der portugiesische Regisseur Joaquim Pinto. © dpa

Ich heiße Joaquin. Mein Leben ist nicht außergewöhnlich.“ Mit diesen Worten beginnt der portugiesische Regisseur Joaquim Pinto den Film über seinen Kampf über seine Aids-Erkrankung. Sein Film „Und jetzt?“, an diesem Montag im Spätprogramm bei Arte zu sehen, ist Dokumentation, Reportage und Tagebuch zugleich.

Pinto lebt mit seinem Mann Nuno und drei Hunden auf einem Bauernhof in Portugal. Vor zwei Jahren fing er an, gute und schlechte Tage zu notieren, um nach einem Monat wieder aufzugeben – fast alle Tage waren schlecht. Seit mehr als zehn Jahren ist Pinto HIV-positiv und leidet an chronischer Hepatitis. Weil diese in Portugal nicht behandelt werden konnte, begann er 2011 eine experimentelle Therapie. In einem Krankenhaus in Madrid nahm er an einer klinischen Studie mit bewusstseinsverändernden Medikamenten teil. Die Infektion mit HIV beschleunigte den Prozess mitsamt heftiger Nebenwirkungen. Zähne fielen ihm aus.

Auch das ist im Film zu sehen, in dem Pinto die Zuschauer ein Jahr in sein Leben mitnimmt. Er bezeichnet es als das Jahr des Stillstands: Die Interferontherapie macht ihn träge und depressiv, die Gedanken sind völlig ungeordnet, er spricht stockend und nahezu unverständlich. Dazu ist sein ausgemergeltes Gesicht zu sehen, dann wieder zeigt er Bilder von brennenden Wäldern oder endlose Autofahrten über ebenso endlose Straßen.

„Und jetzt?“ ist eine beklemmende Mischung aus persönlichem Krankheitsbericht und Recherchearbeit über die Krankheit Aids. Bilder prominenter Opfer wechseln sich ab mit Aufnahmen aus Pintos Privatleben, in dem er zunehmend die Kraft verliert. Es sind intime Einblicke in einen geistigen und körperlichen Verfall, die der Zuschauer über eine Dauer von 165 Minuten aushalten muss. Optimistisch solle Pinto bleiben, sagen die Ärzte. Für ihn ist es eine einzige Anstrengung, ein Zwang gar, am Leben zu bleiben. Das natürlich doch außergewöhnlich ist. (dpa)

„Und jetzt?“, 23.25, Arte

