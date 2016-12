TV-Tipp Der Wolf und die Bullette Geht doch: Nach verrutschtem Auftakt lässt Folge zwei der Krimiserie „Wolfsland“ aus Görlitz auf Fortsetzung hoffen.

Rettung in letzter Minute: Burkhard „Butsch“ Schulz (Götz Schubert) kommt seiner Kollegin Viola Delbrück (Yvonne Catterfeld) zu Hilfe. © MDR/Steffen Junghans

Bitte nicht schon wieder! Nicht noch eine Fuhre Ermittler, die ihre seelischen Knackse vor sich her tragen wie Wunderkerzen. Nicht noch ein prekäres Delinquentenpärchen, das auf Bonnie und Clyde macht, sich hysterisch vollschreit und statt Beklemmung nur Genervtheit hervorruft. Nicht noch eine Serie, die sich mit Wackelkamera, Nebelgewalle und Krähen-Aufmarsch über die Runden mystisiert ...

So durfte geunkt werden nach „Ewig Dein“, Folge Eins der in und um Görlitz gedrehten Serie „Wolfsland“ mit Yvonne Catterfeld und Götz Schubert. Doch obwohl die beiden Kommissare ihre Meisen auch weiterhin füttern und sich so fort- wie aufgesetzt auf den Keks gehen müssen, zahlt die Geduld sich aus: Der zweite Fall „Tief im Wald“, den die ARD heute Abend zeigt, ist im Vergleich zum Vorgänger deutlich genug besser, dass man von der eigentlichen „Wolfsland“-Premiere sprechen darf.

Es hat viel damit zu tun, dass Regisseur Tim Trageser gestalterisch weniger überambitioniert zu Werke geht als André Erkau. Auch bleibt Kameramann Eckhard Jansen öfter auf dem Teppich als Gunnar „The Zoom“ Fuss in Teil Eins. Vor allem aber haben die Ideengeber und Autoren Sönke Lars Neuwöhner und Sven Poser doch noch zu sich gefunden: „Tief im Wald“ erzählt stringenter, ist zupackender inszeniert und gewichtet seine Handlungsstränge klüger als der Auftakt.

Die Geschichte setzt einen Monat nach Aufklärung von Fall Eins der Exilhamburgerin Viola Delbrück (Catterfeld) und des Görlitzers Burkhard „Butsch“ Schulz (Schubert) an. Im Wald hängt eine junge Frau, stranguliert, aber so, dass ihr Todeskampf möglichst lange dauert. Nachdem ein wirrer Zeuge und eine weitere Joggerin ebenfalls hin sind, wird endgültig klar: Hier arbeitet ein Serientäter, dessen psychische Probleme ungleich gravierender sind als die von Delbrück und Schulz.

Was die Sache für Viola nicht unbedingt leichter macht: Ihr Exmann Björn (Johannes Zirner), ein brillanter, aber gewalttätiger Kriminalpsychologe und Profiler, hat sie bis nach Görlitz verfolgt und wird nun vom Polizeichef engagiert, um bei der Mördersuche zu helfen, was gleichwohl etwas betriebsküchenpsychologisch und klischiert vor sich geht. Dass mit Björn also „Kloppi“ Nummer Vier am Start ist, bringt Viola bald ernsthaft in die Bredouille.

Sicher, man spürt ihn weiterhin etwas unangenehm, den Drehbuchzwang, dass Schubert als Butsch unbedingt auf „misogynes Arschloch“ (O-Ton Viola) machen muss und sie einander nicht wirklich grün werden dürfen. Was umso herbeibemühter wirkt, als man deutlich spürt, wie gut die beiden Schauspieler miteinander klarkamen. Ihr Spiel und ja: nachgerade das von Yvonne Catterfeld gehören zu jenen Trümpfen, die „Tief im Wald“ unterm Strich zum ansehnlichen Krimi machen.

Ob es weitere Abenteuer aus dem „Wolfsland“ geben und eine „richtige“ Serie daraus wird, will die ARD bald entscheiden. Die Reaktionen der meisten Zuschauer und Kritiker sprechen da jedenfalls eine recht eindeutige Sprache.

