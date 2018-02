TV-Tipp Der Wahnsinn geht weiter In der neuen Staffel drehen die „Vorstadtweiber“Nicoletta, Maria und Co. wieder richtig auf.

Wenn die „Vorstadtweiber“ an einem Strang ziehen, dann mit Sicherheit nur, um jemand anderen zu ruinieren. Gelegenheiten gibt es in der neuen Staffel reichlich. © ORF

Waltraut liegt im Krankenhaus und weiß von gar nichts. Nicolettas Lover Jörg sitzt im Knast und würde so gerne mal Schweinebraten essen. Vanessa ist völlig abgebrannt und jobbt bei einem Gebrauchtwagenhändler. Und die Ehekrise von Maria und Georg ist kurz davor zu eskalieren – bei den „Vorstadtweibern“ droht keine Langeweile. Für die dritte Staffel der ORF-Serie, die am Dienstag im Ersten startet, haben die Macher eher noch einen Gang hochgeschaltet.

Die erste Folge beginnt mit einem bizarren Traum, in dem Waltraut tot im Garten aufgebahrt ist, während ihre „Vorstadtweiber“-Freundinnen ausgelassen um sie herumtanzen. Tatsächlich hat sie schon zwei Monate im Krankenhaus im Koma gelegen, nachdem Nicoletta auf sie geschossen hatte. Als sie nun plötzlich aufwacht, sind ihre Freundinnen tatsächlich da, auch wenn sie nicht tanzen und feiern, sondern Mitgefühl heucheln. Waltraut kann sich nicht erinnern, was passiert ist, geschweige denn, wer den Schuss auf sie abgegeben hat. Und das ist der einen oder dem anderen im Intrigantenstadl der schicken Wiener Vorstadt auch entschieden lieber so. Zum Konzept der Serie mit vielen bösen Pointen gehört, dass die Welt hinter der Fassade des schönen Scheins umso erbärmlicher aussieht. Und das wird auch in der neuen Staffel nicht anders: Marias Ehe mit Georg besteht nur noch auf dem Papier. Und das Kind, das sie von einem anderen hat, macht es nicht leichter. Von seiner Frau verachtet, von seiner gefühlskalten Mutter gedemütigt, hat Georg es wirklich nicht leicht. Aber besser als Jörg, der ins Gefängnis gegangen ist, um seine angebetete Nicoletta zu decken.

Ziemlich übel läuft es auch für Exbanker Hadrian, der inzwischen aussieht wie ein Obdachloser. Die Beziehung zu seiner Frau lief schon einmal besser. Und genauso unsicher ist, ob etwas aus seinen Plänen wird, nun mit seinem alten politischen Gegenspieler Joachim Schnitzler gemeinsame Sache zu machen. Viel Stoff also für die weiteren Folgen von Staffel drei. (dpa)

„Vorstadtweiber“, 23.15 Uhr, ARD

zur Startseite