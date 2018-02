TV-Tipp Der verliebte Einzelgänger Ein stiller Fluchtwagenfahrer wird im Thriller „Drive“ zum Killer wider Willen.

Mit seinen waghalsigen Fahrmanövern schüttelt der namenlose Fluchtwagenfahrer (Ryan Gosling) selbst hartnäckige Verfolger ab. © © 2011 Drive Film Holdings, LLC

Am Lenkrad ist er ein Draufgänger, im Leben ein stiller Einzelgänger. Er ist wortkarg und hat keinen Namen. Sie nennen ihn schlicht Driver, deutsch: Fahrer. Er kennt jede Straße, jedes Versteck, jeden Schleichweg in Los Angeles. Er schüttelt mit halsbrecherischen Fahrmanövern jede Polizeistreife ab. Tagsüber arbeitet der Driver als Mechaniker in einer Autowerkstatt und als Stuntman beim Film. Nachts hilft er als gern gebuchter Fluchtwagenfahrer kriminellen Kunden nach einem Raub beim Entkommen.

Der dänische Regisseur Nicolas Winding Refn wartet bei seinem Hollywood-Debüt mit einem ästhetisch ansprechenden Thriller auf. Der Soundtrack passt, die Kamera nimmt Anleihen beim Action-Kino der 80er-Jahre. „Drive“ pendelt spannungsreich zwischen Gewalt und Zärtlichkeit. Der Film wurde bei den Festspielen in Cannes 2011 mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet. Glänzend die Leistung des Hauptdarstellers Ryan Gosling, sogar in brenzligsten Situationen bleibt er die Ruhe selbst. Driver lernt die verheiratete Nachbarin Irene kennen. Ihr Mann sitzt im Gefängnis. Das ungleiche Paar tauscht verschämte, verliebte Blicke aus. Er hilft ihr im Alltag, bringt die Einkäufe nach oben, kümmert sich um den kleinen Sohn. Später wird der Einzelgänger sagen: „Die Zeit mit euch war das Schönste, was mir je passiert ist.“

Auf die Beinahe-Idylle folgt der krasse Wechsel in die Katastrophe. Irenes Mann wird aus der Haft entlassen. Er schuldet dem Gangster Cook Schutzgeld. Um die Schulden zu begleichen, soll er ein Pfandhaus ausrauben. Bei Weigerung droht Cook, Irene und das Kind zu töten. Um die Familie zu schützen, bietet sich der Driver als Fluchthelfer an.

Zunächst verläuft der Überfall nach Plan, doch der Coup erweist sich als Falle. Der Fahrer kann mit einer Million Dollar entkommen und Irenes Mann wird erschossen. Der Driver wird zum Gejagten und zum Killer wider Willen. Er gerät an den mörderischen Mafioso Bernie, der die Fäden gezogen hat und jeden Mitwisser ausschaltet. Zuletzt stehen sich wie im klassischen Western Mafioso und Märtyrer im Duell gegenüber.

„Drive“, Sonntag, 21.50 Uhr, Arte

