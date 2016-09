Der Uhrmacher und das Adelsmädchen Ein Arte-Film beschreibt die unfassbaren Schwierigkeiten, die ein junges Paar mit der eigenen Liebe hat.

Schließlich kriegen sie sich doch: Mathieu Simonet (als Uhrmacher Jean) und GaÎlle Bona (als adelige Anna) müssen in „Liebe bis in die Nacht“ etliche Schicksalsschläge verarbeiten. © Arte/Philippe Christin

Das Glück eines Paares wird vom Umfeld oft auf eine schwere Probe gestellt, vor allem, wenn – wie zumindest vor 100 Jahren üblich – Standesdünkel eine Ehe unmöglich machen. Kommt dann noch eine schwere Krankheit, wird es ganz schwierig. So auch im Arte-Drama „Liebe bis in die Nacht“.

Es ist das Jahr 1917. Eine Frau in einem langen Kleid steht vor einem Chalet und blickt nachdenklich auf den See. Das Haus steht in La Chaux-de-Fonds im Kanton Neuenburg im Schweizer Jura, dicht an der Grenze zu Frankreich. Bei der Frau handelt es sich um die junge Adelige Anna von Rohr, die sich in den jungen Uhrmacher Jean Schaeffer verliebt, obgleich sie bereits verlobt ist und obendrein nicht aus seiner Welt kommt. Doch Jean imponiert ihr, denn er entwickelt eine Uhr, die man statt an einer Kette am Revers ums Handgelenk trägt – die erste Armbanduhr. Fünf Jahre später sehen sie sich wieder: Annas Verlobter ist Geschichte und ihre Mutter froh, dass nun überhaupt jemand ihre Tochter ehelichen will.

Während Jeans neu gegründete Firma rasch floriert, geht es seiner jungen Frau zunehmend schlechter: Sie hört plötzlich Stimmen in ihrem Kopf, die ihr Böses einflüstern und sie verwirren. Sie droht, sich immer mehr in eine imaginäre Welt zu verlieren und auch für ihre mittlerweile drei eigenen Kinder zur Gefahr zu werden. Der Arzt stellt eine Art von Schizophrenie fest, die psychiatrisch behandelt werden muss, was Jean zunächst als „schwierige Phase“ abtut. Doch als Annas Leiden immer schlimmer wird, muss er sich den Tatsachen stellen.

Das macht der polnisch-schweizerische Regisseur Greg Zglinski auf jeden Fall: Er legt mit „Le temps d’Anna“ (so der viel treffendere Originaltitel) einen ebenso einfühlsamen wie unterhaltsamen Spielfilm vor. Sein Zeitkolorit wirkt authentisch. Er spart die Konflikte zwischen gesellschaftlichen Klassen und die Kämpfe der streikenden Arbeiterschaft nicht aus. Filmsprache und Filmmusik bewegen sich allerdings oft an der Grenze zum Kitsch. (dpa)

„Liebe bis in die Nacht“, 20.15 Uhr, Arte

