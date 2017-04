TV-Tipp Der TV-Zampano will es noch mal wissen Kann jemand im Zickzackkurs Kondensstreifen hinterlassen? Thomas Gottschalk versucht es in seiner neuen Sat.1-Show.

Da bittet er schon wieder zum Spielen auf die Couch und versucht sich mit Ali im Armdrücken: Thomas Gottschalk geht für Sat.1 mit der neuen Show „Little Big Stars“ an den Start. © Sat 1

Odysseus und Thomas Gottschalk haben gemeinsam, dass der Begriff „Irrfahrt“ auf sie anwendbar ist. Der griechische Held irrte durch die Ägäis, der deutsche TV-Entertainer quer durch die Senderlandschaft. Dem Sender RTL ist er zurzeit noch verbunden, beim Ersten endete seine kurze Karriere 2012, und beim ZDF zog er Ende 2011 nach der letzten Ausgabe des Klassikers „Wetten, dass ..?“ seinen Schlussstrich. Bei Sat. 1 ließ er sich lange nicht blicken. Der letzte Auftritt liegt mit der Show „Gottschalk kommt“ 17 Jahre zurück. Höchste Eisenbahn, hier mal wieder ins Rennen zu gehen.

Ab Sonntag steht der Franke in drei Folgen der Show „Little Big Stars“ richtig schön im Rampenlicht. Die Seele des Entertainers, der die große Bühne und den Applaus braucht wie das täglich Brot, muss mal wieder gestreichelt werden. Sein Start steht jedoch unter keinem besonders guten Stern, denn ausgerechnet an dem Abend muss er gegen den ARD-„Tatort: Wehrlos“ aus Wien anstinken und gegen den neuen ZDF-Dreiteiler „Honigfrauen“.

In der Show, die aus den USA stammt, demonstrieren Kinder zwischen drei und 14 Jahren ihre ungewöhnlichen Talente. Wettbewerb und Belohnungen gibt es nicht. Die Fähigkeiten der Kleinen stoßen beim großen Meister auf eine gewisse Bewunderung: „Es war mir nie vergönnt, mich zum Beispiel an ein fremdes Klavier zu setzen und draufloszuspielen – das hat mir meine Mutter nicht ins Stammbuch geschrieben“, sagte Gottschalk. „Hinter diesem Format steckt eine Ehrlichkeit, die ich sonst im TV vermisse. Heute weiß die linke Hand schon vorher, was die rechte tut.“ Die Kinder hätten ihm nicht das Gefühl vermittelt: „Was will der alte Mann von mir?“ Er sei erfreut gewesen, dass trotz aller Technisierung der Spieltrieb, die Urbegabung noch vorhanden seien.

Nach dem Scheitern von „Gottschalk live“ in der ARD, dem unglücklichen Engagement beim RTL-„Supertalent“ und dem Aus der RTL-Show „Back to School“ könnte „Little Big Stars“ eine der letzten großen Shows des Altmeisters sein. (dpa)

„Little Big Stars“, 20.15 Uhr, Sat .1

