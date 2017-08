Der Trott eines Handlungsreisenden Der Erfolgsautor Richard Ford erzählt in zwei Porträts mit 30 Jahren Abstand aus dem Leben seiner Eltern. Der Sohn steht „Zwischen ihnen“.

Mit lakonischem, gern schwarzhumorigem Protokollton hat Richard Ford sich über fast 2 000 Seiten in drei Romanen und einem kleinen Erzählungsreigen als Zugabe kurzweilig seiner Hauptfigur Frank Bascombe angenähert. Ein Mittelklasse-Leben entstand so und vor allem ein Amerika-Panorama aus minutiös beschriebener Normalität. In einem anderen Buch führte er nach Kanada zu Losern und Amerika-Flüchtlingen. Meisterwerke waren das allesamt. „Ereignisse, die das ganze Leben verändern, sehen manchmal nicht danach aus“, steht dort wie ein Credo. Deswegen muss man genauer hinsehen. Und weil es sich lohnt.

Fokus auf durchschnittliche Leben

In seinem jüngsten und vergleichsweise schmalen Buch nun zoomt der amerikanische Autor vom Jahrgang 1944 den Fokus auf seine Eltern. Er tut es in zwei Porträts, die im Abstand von 30 Jahren entstanden. Das der Mutter schrieb er schon 1981 . Jeder Mensch ist ein Individuum, deswegen dieses Verfahren. Und auch der Sohn ist ein Einzelner, deswegen steht er „zwischen ihnen“, wie der Titel annonciert. Gerechtigkeit will er mit dieser Perspektivverschiebung erreichen und weiß doch, dass alles unvollständig bleiben muss.

„Der Mensch, das habe ich schon öfter gesagt, ist so viel mehr, als irgendwer je erzählen könnte“, weiß der skrupulöse Schriftsteller. Er hält sich dran, auch wenn er als spätes Einzelkind von Parker und Edna Ford alles andere als irgendwer für diese Aufgabe ist.

In memoriam also, doch bleibt das Eindringen in die Vergangenheit eine komplizierte Angelegenheit. Und sowieso sind andere Leben immer nur unzureichend zu erfassen, wobei sie ein hoher Spekulationsfaktor tendenziell zu etwas Größerem machen will. Doch das Leben der Eltern war nicht groß, sondern durchschnittlich. Das verraten nicht nur die Schwarz-Weiß-Fotos mit dem Zackenrand.

Die könnten den Schreiber in die Klischeefalle locken. Ein gemeinsames Leben im Süden, locker und voller Unternehmungslust – Trinken, Autos, Restaurants und Tanz. Ein Leben wie eine Ära. Doch hinter der Fassade bröckelt es. Was bleibt: Dass die Eltern einen mit etwas Fremdem verknüpfen. Meilenfressend ist der Vater als Handlungsreisender für Wäschestärke unterwegs gewesen durch die Jahre der Depression. Verkaufen war das Talent des fülligen Mannes, Pröbchen auf dem Rücksitz und neben sich die sieben Jahre jüngere Frau. Leben on the road. Zwei Landeier, die sich gefunden hatten. Viel Bildung hatten beide nicht, auch kein Vermögen und kaum Chancen. Aber die haben sie zu nutzen versucht. Sein Vater hatte sich 1916 das Leben genommen, nachdem er wegen falscher Geldanlagen die Farm verloren hatte, in Atkins, der Welthauptstadt des sauer eingelegten Gemüses. Da nützte es nichts, sich am Arsch der Welt den Arsch aufgerissen zu haben.

Lächeln in den kleinen Läden der Miniaturstädtchen, beliebt sein, durchkommen und weiterziehen. So ging das 15 Jahre lang bis zum Weltkrieg zwei. Dann kam der Sohn im warmen Winter ‘44. Seinetwegen änderten zwei Leben die Richtung. Ein Haus in den Suburbs irgendwo in der Mitte des Reisegebiets als Krücke für ein Gefühl des Erfolgs, da ist der Vater schon nicht mehr stabil. Kein Sport, keine Hobbys, kein Talent fürs Handwerk. Auch über die Dinge des Lebens war nicht viel von ihm zu lernen. Nichts wurde besser, wenn er nach Hause kam, nur das Haus wurde kleiner. Doch auch nach seinem frühen Tod findet die Witwe kein besseres Leben.

Das Ziel: Durchhalten!

Richard Ford kreist das alles protokollierend ein, gleichermaßen zugeneigt und distanziert, und von Frank Heibert zupackend übersetzt. Wie die Mutter dann das Vorstadthaus verkauft, wie sie ankämpft gegen die Widrigkeiten und doch keine gute Hausfrau sein kann, wie sie ihre Jobs wechselt, wie sie das Durchhalten zum Ziel macht und wie sich darüber die Kindheit des Sohnes neigt, der später dann vor ihr versagt. Und nun schreibend nach Gerechtigkeit sucht, präzise, lebensklug und sehr realistisch.

Richard Ford: Zwischen ihnen. Aus dem Englischen von Frank Heibert. Hanser Berlin. 144 S., 18 Euro

