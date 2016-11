Der Tod kommt mit Piepsstimme

Beim nächsten Mal geht es dann auf den amerikanischen Markt. Oder wenigstens den rumänischen. Zumindest sei mit der Assoziation Dresden-Elbflorenz-Venedig schon mal die erste Brücke in Richtung Expansionskurs beschrieben, meint Olaf Schubert. Der Komiker im bewährten Pullunder kalauert sich mit gereizten Stimmbändern im Eiscafé Venezia durch den Morgen. Er stellt das Programm der nächsten Humorzone vor, die im März zum dritten Mal in Dresden stattfindet. Die ersten beiden Jahrgänge seien so erfolgreich gewesen, fügt die Pressesprecherin hinzu, dass man einfach weitermachen musste. Eine gute Entscheidung für Comedyfans: Vom 8. bis 12. März 2017 kommen zahlreiche hochkarätige Comedians nach Dresden, dazu eine gute Handvoll Newcomer, einige Autoren und viele Musiker. Auch wenn Olaf Schubert es mal wieder runterspielt: „Der Tod und die Iraner – andere haben sich nicht auftreiben lassen.“

Zumindest sind der Iraner Masud und der Comedian Der Tod zwei der Haupt-Acts. Letzterer kommt standesgemäß mit Kutte und Sense zur Pressekonferenz und erklärt mit Piepsstimme, dass Dresden sicher ein „Mordsspaß“ wird. Auf jeden Fall scheint sich die Humorzone zu etablieren: Rainald Grebe kommt, Eure Mütter, Zärtlichkeiten mit Freunden und Sedar Somuncu, die Kabarettisten Stermann und Grissemann und Benaissa Lamroubal. Katie Freudenschuss und die Musik-Kabarettistinnen Suchtpotenzial sind ein paar der wenigen weiblichen Namen. Eine Poetry-Slam-Show und eine Abschlussgala runden das Programm ab. Ach ja, Olaf Schubert tritt natürlich auch auf. Mehrfach.

Wer sich vergrößert, braucht Platz: Erstmals als Spielstätten dabei sind der Studentenclub Bärenzwinger und das Kabarett Herkuleskeule. Zu lachen gibt es ansonsten quer durch die Stadt, im Boulevardtheater, in der Scheune, im Thalia Kino oder bei Breschke und Schuch. Das Kabarett ist Austragungsort für den Newcomer-Wettbewerb, der diesmal wirklich unbekannte Talente groß rausbringen will. Damit es mit der Expansion nach Amerika auch klappt.

