Der Krimi am Sonntag Der Tod ist ein Kleister aus Deutschland Im „Tatort“ stellt „Der Rote Schatten“ der RAF-Vergangenheit die Ermittler Lannert und Bootz vor heikle Herausforderungen.

In den Siebzigern demonstrierten Wilhelm (Elias Popp. l) und Astrid (Emma Jane) gemeinsam. Vierzig Jahre später holt die Vergangenheit sie ein. Mit tödlichen Folgen. © ARD

Man kann dem „Tatort“ manches vorwerfen. Nicht aber, dass er sich um aktuelle gesellschaftsbewegende Themen herummogeln würde. Im Gegenteil beschäftigt sich die Reihe derart intensiv etwa mit sozialen Verwerfungen, Missbrauch und Brüchen innerhalb der Einwanderungsgesellschaft, dass man sich manchmal sogar etwas bezeigefingert fühlt.

Selten aber ist das Gespür für die potenzielle „Hitze“ einer Geschichte derart erstaunlich wie angesichts der Folge „Der Rote Schatten“. Schon Monate vor den Ereignissen um den Hamburger G-20-Gipfel samt den darauf folgenden Debatten um linke Gewalt hat Rolf Basedow die Geschichte geschrieben: Ein Mann baut einen Unfall. Im Kofferraum findet die Polizei die Leiche seiner Exfrau. Wie sich herausstellt, ist sie in der Badewanne ertrunken. Ein Unfall, glauben die Ermittler. Nein: Mord, insistiert der Exmann. Seine Frau sei von deren neuem Freund Wilhelm (Hannes Jaenicke) getötet worden. Von „Oben“ wird Staatsanwältin Alvarez (Carolina Vera) aufgefordert, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare) machen sich trotzdem daran. Je mehr Verbindungen sie herstellen in die Siebziger, zur RAF, zum Tod der Stammheim-Terroristen, desto mehr bekommen sie es mit Landeskriminalamt, Verfassungsschutz, mit dem Staat zu tun. Denn Wilhelm war in den Siebzigern V-Mann in der linken Szene – wo auch die Tote unterwegs war. Hat er seine Freundin beseitigt, weil sie ihm gefährlich wurde? Wie weit gingen seine eigenen Kontakte zur RAF?

Linker Extremismus, linke Gewalt, staatliche Verflechtungen mit politischen Verbrechen – hochspannender Stoff! Leider entwirft Autor Basedow ein derart dichtes Geflecht aus Figuren, Zeiten, Milieus und Erzählebenen, dass der Zuschauer irgendwann noch hilfloser als Lannert und Bootz durchs verkleisterte Dickicht tappt.

Statt seinerseits für ein wenig Stringenz zu sorgen, macht Regisseur Dominik Graf durch seine ambitionierte, nervöse, schnelle und kurzschnittige Inszenierung alles noch schlimmer. Mit exakt dem gleichen Kunstgehabe hat er schon vor vier Jahren den Münchner „Tatort – Aus der Tiefe der Zeit“ in seinen kreativen Schwitzkasten genommen, bis nur noch ein nerviges Irgendwas übrigblieb. Jetzt hat es also auch die Stuttgarter erwischt. Wer schützt den „Tatort“ vor Dominik Graf?

