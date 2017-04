Der Stammbaum des Kurfürsten Zwei seit dem Krieg in Dresden vermisste Kunstwerke kehren nun aus dem Deutschen Historischen Museum Berlin in die Rüstkammer zurück.

Der Stammbaum des kurfürstlichen Paares vor der Kulisse ihrer Residenzstadt Dresden zeugt vom Erfolg der Heiratspolitik. © Deutsches Historisches Museum

Es ist nicht so, dass die Mitarbeiter der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) nicht wüssten, wie Johann Georg I. aussah. Auch der Stammbaum des sächsischen Kurfürsten und Erzmarschall des Heiligen Römischen Reiches ist bekannt. Man weiß, gegen wen er kämpfte und mit wem er sich verbündete. Und man weiß sogar, was ihm seine Mutter Weihnachten 1611 schenkte, als er Kurfürst von Sachsen geworden war. Er hatte in jeder Hinsicht ein bewegtes Leben, benahm sich regelmäßig daneben, ritt leidenschaftlich gern auf die Jagd und schaute immer wieder zu tief in den Trinkbecher. „Bierjörge“ wurde er deshalb auch genannt.

Im Dresdner Schloss wird konzentriert an der Ausstellung „Macht und Mode“ gearbeitet, die ab 9. April im Renaissanceflügel eröffnet wird. Sie befasst sich auch mit der Regierungszeit von Johann Georg I. Nun ist es nicht so, dass man noch Platz hätte in einer Vitrine. Die Schau ist durchkonzipiert, zu weiten Teilen auch schon eingerichtet. Dennoch nahmen Dresdner Museumsleute am Freitag mit Freude von ihren Kollegen aus dem Deutschen Historischen Museum (DHM) Berlin zwei Kunstwerke entgegen – oder besser gesagt: Sie bekamen sie zurück. Ein in Gold graviertes Reiterbildnis des Kurfürsten Johann Georg I., das 1658, zwei Jahre nach seinem Tod, in die kurfürstlich-sächsische Kunstkammer gelangt war. Etwa zeitgleich entstand ein in Öl gemalter Stammbaum des Kurfürsten und seiner zweiten Gemahlin Magdalena Sibylla, geborene Herzogin von Preußen. Die kleine, in Gold gravierte Platte war seit 1658 in der Dresdner Kunstkammer und anschließend im Historischen Museum Dresden, der heutigen Rüstkammer. Der Stammbaum trägt auf der Rückseite den Stempel der Dresdner Gemäldegalerie. Die Galerie hatte das Bild 1932 als Leihgabe in die Rüstkammer gegeben, restauriert und in die Dauerausstellung gehängt.

Beide Werke gehörten zu jenen Kunstschätzen, die im Zweiten Weltkrieg aus den Dresdner Sammlungen ausgelagert wurden. Nach Kriegsende wurden sie von der Roten Armee in die UdSSR überführt und 1958 an die DDR zurückgegeben. Dabei kam es nicht selten zu Verwechslungen, wurden Kisten fehlgeleitet. So kamen die Goldplatte und das Gemälde ins Museum für Deutsche Geschichte in Berlin.

Erst im Frühjahr 2015 identifizierten Provenienzforscher des DHM beide Werke als Verluste der Dresdner Rüstkammer. Die Dresdner überprüften die hiesigen Quellen und Inventare und erbrachten den Eigentumsnachweis für die Staatlichen Kunstsammlungen. Ende gut, alles gut? Provenienzforschung wird immer wieder als zeitaufwendige Detektivarbeit geschildert, die nicht immer zum Erfolg führt. Manchmal jedoch dürfte es genügen, auch die Rückseite eines Gemäldes anzuschauen.

