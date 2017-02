Der späte Fang vom Menschenfischer Er hielt den Bau der Semperoper fest und den Alltag im Osten. Zum 75. Geburtstag des Dresdner Fotografen Christian Borchert erfüllt sich ein alter Plan.

zurück Bild 1 von 2 weiter Alles in Ordnung: An der Baustelle Semperoper lassen Maurerlehrlinge im Jahr 1977 für einen Moment die Arbeit ruhen. © Christian Borchert/Deutsche Fotothek Dresden Alles in Ordnung: An der Baustelle Semperoper lassen Maurerlehrlinge im Jahr 1977 für einen Moment die Arbeit ruhen.

Christian Borchert im Sommer 2000 im Dresdner Stadtmuseum. Foto: Gröning

Am 23. März 1981 schrieb Christian Borchert von unterwegs eine Postkarte an seinen Freund, den Westberliner Verleger Hansgert Lambers. „Weimar platzt fast von so viel Goethe und Schiller“, notierte der Fotograf. Er habe wunderbar viele Aufnahmen gemacht. Und: Ein neues Thema schwebe ihm vor. 100 Aufnahmen aus der DDR. Man kann nicht sagen, der Plan sei im Sande verlaufen. Denn jetzt, fast 36 Jahre später, gibt es das Buch.

Es trägt den feinen Titel „Schattentanz“ und ist nicht allein ein Streifzug durch das fortgefegte Land. In Porträts und Szenen blättert Borchert Geschichte auf: genau beobachtet und formvollendet festgehalten, eingeteilt in Themenkreise wie Jugend, Arbeit, Frauen, Alltag. Zeitzeugen werden sich wiederfinden. Andere können sich, abseits der tausendfach wiederholten DDR-Motive, „eine Vorstellung machen von Situationen und Verhältnissen“. So hat Borchert sein Ziel beschrieben.

Man sieht Altherren beim Kaffeeschwatz und eine Klasse mit Russischvokabeln an der Tafel. Die Marktfrau hinterm Porreestangenberg und Geistesgrößen wie Heiner Müller. Kopftücher im Schlachthof, Partyhütchen zu Silvester. Eine „höchst eindrucksvolle Chronik ostdeutscher Lebenswirklichkeit“, nennt es Jens Bove, Leiter der Deutschen Fotothek in Dresden. Er hat das Buch zusammen mit Verleger Lambers pünktlich herausgebracht. An diesem Mittwoch wäre der gebürtige Dresdner Christian Borchert 75 geworden.

Der edle Band ist auch ein Streifzug durch das Schaffen des Fotografen. Etwa die Hälfte der Schwarz-Weiß-Aufnahmen sei bislang unveröffentlicht, sagt Lambers. Anderes ist bekannt. Das wohl Bekannteste aber fehlt: die anderweitig publizierten Familienporträts, die Borchert vor und nach der Wende machte. Die vergleichende Serie hat den Künstler in mehr als achtzig Haushalte geführt. Wohnungseinrichtung, Kleidung, Gesichtsausdruck, das alles zusammen gibt einen unverwechselbaren Eindruck vom Stand der Dinge. „Er wollte zeigen, was wirklich ist“, sagt Lambers. Nie planlos, sondern mit Konzept und klarer geistiger Haltung sei Borchert vorgegangen. Und obwohl er als Dokumentarist die Distanz gewahrt habe: „Er hat die Leute geliebt.“ Der Dichter Richard Pietraß nennt ihn im Buch einen Menschenfischer.

Ein enges Verhältnis hatte Borchert auch zur Heimatstadt. Zwar zog er mit Anfang zwanzig nach Berlin, arbeitete als Bildreporter für die Neue Berliner Illustrierte, absolvierte ein Fernstudium der Fotografie an der Leipziger Kunsthochschule. Nach Dresden aber kehrte er immer wieder zurück. Hier ist es seine Langzeitbeobachtung des Wiederaufbaus der Semperoper, die viele schätzen. Borchert zeigt, wie das Gemäuer in die Höhe wächst, und die Menschen, die am Prachtbau schuften.

Mit dem neuen Buch hat Christian Borchert, der im Jahr 2000 beim Schwimmen in einem See nahe Berlin starb, nun selbst ein kleines Denkmal bekommen. Und die Chancen stehen gut, dass weitere folgen. Das Dresdner Kupferstich-Kabinett erforscht derzeit seine Borchert-Bestände in einem Vierjahresprojekt. Am Ende soll es eine große Ausstellung geben. Das Ziel ist nichts Geringeres als die grundlegende Neubewertung des Gesamtwerks. Was sie bringen wird? Immerhin zählen die hiesigen Kunstexperten schon heute Borchert zu Deutschlands wichtigsten Fotografen des ausgehenden 20. Jahrhunderts.

Buchtipp: Christian Borchert – Schattentanz. Ex Pose und Hesperus Print Verlag, 136 S., 40 Euro.

Buchvorstellung am 8.2. ab 18 Uhr im Dresdner Ausstellungsraum Bautzner 69, Bautzner Straße 69.

zur Startseite