Der selbstmörderische Kontinent Ian Kershaws Buch über den „Höllensturz“ Europas ist gespenstisch prophetisch und hoch aktuell.

Mit Jubel in den Untergang: Eine Propagandakarte des 2. Königl. Sächsischen Grenadier-Regiments feiert 1914 den Beginn des Ersten Weltkrieges. Quelle: Sammlung Holger Naumann

Wenn man bedenkt, dass die englische Originalausgabe 2015, also noch vor dem Brexit erschienen ist, dann mutet Ian Kershaws Panorama von Europa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erst recht gespenstisch prophetisch und aktuell an. Der auch in Deutschland über die Historiker-Zunft hinaus bekannte Hitler-Biograf markiert in klaren Linien die zentralen Ereignisse und Wendepunkte der europäischen Geschichte und macht in seinen Analysen deutlich, dass die unheilvolle Entwicklung an entscheidenden Weggabelungen immer wieder hätte abgewendet werden können – wenn die verantwortlichen Herrscher und Politiker nur verantwortungsbewusst und rational genug gehandelt hätten.

Als ideologisches Zerstörungspotenzial benennt er die „explosionsartige Ausbreitung eines ethnisch-rassistischen Nationalismus“, die Sehnsucht nach imperialer Größe und territorialer Ausdehnung, den Klassenkonflikt und die „Krise des Kapitalismus“ – durchweg bis heute nicht überwundene Motive und Probleme, wie uns beim Lesen dieses Buches immer wieder unwillkürlich vor Augen tritt.

Das Buch beginnt mit dem Ersten Weltkrieg und endet mit den Nachkriegsjahren 1945 – 1949. Mit seinem Schlusskapitel deutet Kershaw bereits an, dass es Europa wider Erwarten und mithilfe der Nordamerikaner noch einmal schaffen sollte, sich aus der selbst verschuldeten Katastrophe zu befreien. Das deutet der englische Titel „To Hell and Back“ bereits an, während der deutsche im „Höllensturz“ verhaftet bleibt. In einem zweiten Band will Kershaw dann die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts betrachten. Das Buch schließt optimistisch und verstärkt dadurch noch unser zeitgenössisches Unbehagen. Sind wir im 21. Jahrhundert nicht gerade wieder dabei, unsere Möglichkeiten für ein Europa zu zerstören, das an der letzten Jahrhundertwende „stabiler und prosperierender“ war, „als es sich die Menschen je hätten vorstellen können“?

Fehlbesetzungen in Schlüsselrollen

Die Verantwortung für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges sieht Kershaw vor allem bei den Monarchien Österreich-Ungarn, Russland und Deutschland. Dabei lässt er keinen Zweifel daran, dass er mit guten Gründen und gegen jüngste Relativierungen die Hauptschuld bei dem militarisierten Deutschen Reich verortet. Kriegslüsterne Militärs hätten sich nach dem politischen Desaster der Berliner Garantieerklärung für Österreich-Ungarn gegen den zaudernden Monarchen durchgesetzt.

Eindringlich beschreibt Kershaw die schrecklichen Konsequenzen dieses Krieges für die Soldaten wie die Zivilbevölkerung. Obwohl auch er die fatalen Entscheidungen des Versailler Friedensvertrages kritisiert, kann er keine Zwangsläufigkeit zwischen dem Ende des Ersten und dem Beginn des Zweiten Weltkrieges erkennen. Man hätte den Zweiten Weltkrieg durchaus abwenden können. Für das Scheitern der diplomatischen Möglichkeiten macht er in erster Linie die Appeasement-Politik der Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich verantwortlich, die angesichts ihrer militärischen Beanspruchung in Übersee die Aggressionen Hitlers hingenommen hätten. Den britischen Premier Neville Chamberlain und später den britischen Außenminister Lord Halifax stellt er exemplarisch als verhängnisvolle Fehlbesetzungen in Schlüsselpositionen dar.

Auch diese Analyse erinnert unheimlich an die Gegenwart, in der die Demokratien Europas verzweifelt der verschiedenen Krisen Herr zu werden suchen, während skrupellose Autokraten ohne Rücksicht auf Verluste gerade diese Zwänge skrupellos für ihre unmoralischen Ziele nutzen.

Detailliert beschreibt Ian Kershaw die Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkrieges und die wachsende Brutalisierung dieses Krieges in erster Linie durch die Deutschen. „Die Soldaten wussten, welche Verbrechen sie begangen hatten“, urteilt er und hätten darum aus Angst vor der Rache ihrer Gegner den „totalen Krieg“ entfesselt. So wurde Europa mit den Massenmorden an Juden, slawischen „Untermenschen“ und vielen anderen Opfern „die Hölle auf Erden“.

Zu den Stärken der Darstellung gehört, dass sie alle Lebensäußerungen der Europäer in den Blick nimmt. Zur Beschreibung der „lautlosen Übergänge in dunklen Jahrzehnten“ gehört darum auch das Verhalten der christlichen Kirchen. „Geistliche segneten vor der Schlacht Soldaten und die Waffen, mit denen diese kämpften, und beteten bei bevorstehenden Angriffen für den Sieg. Überall verschlang der Nationalismus die christlichen Grundsätze.“ Am wichtigsten war den Kirchenvertretern der Schutz ihrer Institution. Doch nach 1945 hätte „das Versagen beider großen Konfessionen“ die Gläubigen in ihrer Treue zur Kirche kaum beeinflusst.

Im Strudel der Zerstörung

Gelegentlich nutzt der Brite das dramaturgische Mittel der Personifizierung Europas. Etwa, wenn er dem Kontinent „selbstmörderische Tendenzen“ unterstellt oder von seiner „Selbstverbrennung“ spricht. Dieser literarische Erklärungsversuch des Unfasslichen erscheint aber doch sehr gebrochen durch die Analysen der Verantwortlichkeiten. Natürlich sind es die Strukturen und die in ihnen agierenden Persönlichkeiten, die für den „Strudel der Zerstörung“ haftbar zu machen sind. Das tut Ian Kershaw in wünschenswerter Deutlichkeit. Überdies kann das lesenswerte Buch in den gegenwärtigen Krisen Europas als Menetekel dienen.

Ian Kershaw: Höllensturz. Europa 1914 bis 1949,

München: Deutsche Verlagsanstalt, 766 S., 34,99 Euro

