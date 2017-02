Der Seelenflüsterer Ulrich Noethen jagt einen Psychopathen, der Frauen in den Tod schickt.

Nach dem Tod ihrer Mutter ist Jenny (Alva Schäfer) alleine. Joe (Ulrich Noethen) kümmert sich um sie. © ZDF

Eine Frau steht verstört auf dem Brückengeländer und starrt angstverzerrt ins Wasser. Sie telefoniert mit einem Unbekannten. Es scheint, als erhalte sie am Handy Befehle von ihm. Der Psychologe Joe Jessen nähert sich der Frau: „Bitte springen Sie nicht!“ Vergeblich. Sie breitet die Arme aus und stürzt in die Tiefe.

Die Polizei vermutet Suizid. Doch die minderjährige Tochter glaubt nicht an den Freitod ihrer Mutter. Auch Jessen hegt starke Zweifel. Als wenig später die beste Freundin des Opfers auf einer Schnellstraße in ein Auto läuft, ahnt der Psychologe, dass die Frauen übers Handy manipuliert und in den Tod geschickt werden. Doch wer denkt sich so etwas aus und warum?

Im vierten Fall der ZDF-Reihe „Neben der Spur“ bekommt es Jessen, wie schon in der ersten Episode, mit einem Psychopathen zu tun. Joe Jessen gilt als Spezialist für Gemüt und Gefühlsleben. In seinen Vorlesungen doziert er gern über Momente, in denen alle Hoffnung schwindet und „die Seele zerbricht“. Eine Studentin kritisiert den Seelenflüsterer: „Die Seele ist ein Mythos und die Vorlesung keine Märchenstunde.“ Umso bereitwilliger nutzt die Polizei die Kenntnisse des Doktors. Er erstellt ein Profil des Täters: „Der Mann ist ein Sadist, überdurchschnittlich begabt, wortgewandt, brutal und erbarmungslos. Er kann die Leute dazu bringen, zu tun, was er will.“ Der Täter hasst Frauen, weil ihn seine Ehefrau mit der geliebten kleinen Tochter verlassen hat.

Ulrich Noethen spielt Jessen, der an Parkinson und krankhafter Eifersucht leidet, als nachdenklichen, zerbrechlichen und zerrissenen Mann, der manchmal selbst einen Arzt bräuchte. Jessen begeht bei der Fahndung einen verhängnisvollen Fehler.

Kommissar Ruiz, gespielt von Jürgen Maurer, war in den bisherigen Folgen ein ebenbürtiger Partner des Psychologen. Diesmal läuft er nur mit, steht neben der Spur. Ein deutliches Manko des düsteren, dichten und packenden, aber stark konstruierten und psychologisch überfrachteten Thrillers. Anno Saul ist bereits der dritte Regisseur der Reihe, die noch um ihr Profil ringt.

„Neben der Spur: Dein Wille geschehe“, 20.15 Uhr, ZDF

