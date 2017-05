Der Schöne und das Biest Sex, Lügen und Mordkomplott: In Hellerau wird F. W. Murnaus legendärer erster US-Stummfilm „Sunrise“ live neu vertont.

Verweile doch, du bist so stöhn: In „Sunrise“ erliegt der brave Bauer (George O’Brien) der bösen Stadtschönen (Margaret Livingston). Wird er wegen ihr sogar zum Mörder an seinem Eheweib? © Festspielhaus Hellerau

Ein bisschen kann mann ihn ja verstehen, jenen Bauern im Dörfchen am See. Vielleicht auch deshalb, weil seine Geschichte ebenso gut in Sachsens Landeinsamkeit von heute spielen könnte: Mit seiner Arbeit verdient er das Nötigste zum Leben, die Tage sind einer wie der andere angefüllt mit Plackerei. Jeden Abend wartet die brave Frau daheim im Kittelkleid samt krähendem Kind, das Eheglück längst eine schmerzende Erinnerung. Was Wunder also, dass dem schönen Bauersmann die attraktive und entschieden vampige Urlauberin aus der Stadt hinterm See erst ins Auge fällt und dann ins Herz, zumal sie den Fischer ebenfalls, nun ja: will. Dass der Geliebte Gatte und Vater ist, auch dafür weiß das Biest einen Behelf: Soll er die öde Gattin doch einfach auf eine Bootstour in die Stadt mitnehmen – und unterwegs, plitschplatsch, über Bord gehen lassen!

So weit die maximaldramatische Exposition von „Sunrise – Song of two Humans“ (Sonnenaufgang – Lied zweier Menschen“). Mit diesem Film nach der Romanvorlage „Die Reise nach Tilsit“ von Hermann Sudermann wollte Friedrich Wilhelm Murnau, in Hollywood wegen seiner extrem innovativen Ufa-Werke wie „Nosferatu“, „Der letzte Mann“ und „Faust“ längst heiß begehrt, 1927 eine hochglänzende Visitenkarte in den USA abgeben. Entsprechend ging das Studio in die Vollen. Allein die für „Sunrise“ gefertigte Kulissenstadt kostete so viel wie normalerweise ein ganzer Film. Mit dem Soundtrack wurde Hugo Riesenfeld beauftragt, auch er schuf Großes.

Seither haben sich immer wieder Komponisten an Neuvertonungen von „Sunrise“ versucht. Die jüngste schrieb vor vier Jahren Helmut Oehring für einen Sänger, Streicher, Klavier, Trompete, Bassklarinette, Kontrabass und Sampels. Doch wollte er den Bildern nicht bloß einen Klangteppich ausrollen. Stattdessen versuchte Oehring, die Charaktere samt Wandlungen musikalisch herauszuarbeiten. Insofern scheint es ausgemacht: Die Live-Präsentation von Oehrings „Seven Songs for Sunrise“ zu Murnaus Film am Mittwoch im Festspielhaus Hellerau, das Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bestehen des Dresdner Ensemble Courage, dürfte ein Ereignis werden.

Allein der Film ist es immer noch. Murnaus sanft expressionistische Bilder betören auch nach 90 Jahren durch ihre zeitlose Magie. Wie zuvor bei „Nosferatu“ und „Faust“ zieht er der abgründigen Geschichte manch schrägen (Bühnen-) Boden ein, zaubert faszinierende Lichtmomente und Stimmungen herbei, mit und ohne Nebel, verblüfft durch ungewöhnliche Perspektiven und Überblendungen.

Ja doch, man muss und darf auch mal grinsen. Etwa über das stummfilmtypische Augenrollen und Über-Agieren. Über eine gewisse narrative Einfalt. Über den postromantischen Grundkonflikt zwischen der Verderblichkeit von Stadt samt Stadtweib einerseits und dem allein selig machenden Land samt Landfrau auf der anderen Seite.

Dennoch ist „Sunrise“ durch und durch exzellente Filmkunst mit hohem Unterhaltungswert, mit Drama und Komik, einer tränenseligen Hochzeit, turbulenten Tanz- und Rummelszenen, einem Sturm überm See, Schiff- beziehungsweise Bootsbruch, nächtlicher Fackelsuche ... und schließlich mit drei gewonnenen Oscars. Wer weiß, was Murnau in Hollywood noch alles hätte werden können. Aber anders als den sich doch noch Liebenden aus „Sunrise“ war ihm kein Happy End beschieden. Keine vier Jahre später starb er bei einem Unfall.

Live-Filmmusik zu F. W. Murnaus „Sunrise“, Mi., 20 Uhr im Festspielhaus Hellerau, Kartentel. 0351 2646246

