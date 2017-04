Der Salzburger Chef treibt den Dresdner Maestro an Wenn Dresdens Staatskapelle die Osterfestspiele in Salzburg gestaltet, fehlt sie ein bisschen in der Semperoper. Und doch profitiert die Heimatstadt davon.

Der Dresdner Chefdirigent Christian Thielemann.

Also dieses Toben des Publikums in Salzburg ist schon ein Phänomen. Die Besucher, in der Regel betagt und bei Ticketpreisen für die Konzerte um die 200 Euro – bei Oper bis 490 Euro – vermögend, bejubeln wieder und wieder die Künstler auf die Bühne. Und wenn noch der Dresdner Chefdirigent Christian Thielemann beim Schlussapplaus auf sein Pult stürmt, als wolle er einen Startsprung ins Publikum machen, dann springen die Zuhörer auf und sind komplett aus dem Häuschen.

Dabei hat ja Salzburg mit seinen vielen Festivals übers Jahr stets die Crème de la Crème des Musiklebens da. Wenn also die Sächsische Staatskapelle wie derzeit bei den Osterfestspielen an der Salzach gefeiert wird, spricht das für ihre Güte. Dennoch gibt es jene, die sagen: Die Kapelle fehlt in Dresden in dieser Zeit. Immerhin ist das Orchester mit Proben und Festtagen drei Wochen lang weg.

Diese Ansicht ist nicht falsch und nicht richtig. Weil erstens stets mehr als ein Drittel des 150-Mann-Orchesters in Dresden Dienst leistet – etwa das Palmsonntagskonzert und überwiegend Mozart spielt, weil der nur kleine Besetzungen braucht. So beginnen an diesem Wochenende in der Semperoper Amadeus-Festtage mit der „Entführung aus dem Serail“-Premiere und vier weiteren, populären Mozart-Opern. Außerdem gibt es Konzerte, ein „Mozart-Pasticcio“ und eine Matinee.

Zugleich profitiert die Semperoper direkt und indirekt von den Osterfestspielen. Da sind einmal die Festtagsgäste, die durch ihr Erlebnis angestachelt werden, nun endlich mal nach Dresden zu kommen, um dieses tolle Orchester und die starken Solisten wie die Dresdner Sänger Christa Mayer und Georg Zeppenfeld in der Semperoper zu erleben. Immer wieder werden Musiker in den Pausen von Besuchern daraufhin angesprochen. Gibt man sich als Dresdner im Großen Festspielhaus zu erkennen, hört man oft den Satz. „Diesmal kommen wir wirklich nach Dresden.“ Das war bei den ersten Osterfestspielen der Staatskapelle vor fünf Jahren noch ganz anders.

Zudem vergleichen Musiker die drei Wochen Salzburg durch die Ausnahmesituation von täglichen Proben und Aufführungen vor einem hochanspruchsvollen Publikum und ohne Ablenkung durch Alltagssorgen als eine Art Höhentraining.

Neue Thielemann-Sternstunden

„Wir kriegen einen anderen Zugang zu bestimmten Werken, und das wird bleiben“, sagt der 2. Geigen-Konzertmeister Reinhard Krauß. Gerade weil „die Akustik im Festspielhaus nicht so ideal ist, trainieren wir noch mehr das Aufeinanderhören, wie wir es aus der Kammermusik kennen“, so Orchestervorstand Bernward Gruner. Und das kommt dann dem Spiel daheim wieder zugute. Nur ein Vergleich: Die „Walküre“ vor gut einem Jahr in Dresden war schon traumhaft, jetzt in Salzburg war sie zum Abheben und verspricht daher für die nächsten Aufführungen Anfang 2018 Idealzustände. Die FAZ sprach in ihrer „Walküren“-Kritik davon, jeden einzelnen Streicher küssen zu wollen.

Vor allem aber gewinnt Dresden dank der künstlerischen Symbiose von Festival-Intendant Peter Ruzicka und Künstler-Chef Thielemann. Ruzicka hat den Maestro schon immer gefordert und gefördert. Er tüftelt mit ihm nun an raffinierten Konzepten, lädt die passenden Gastkünstler ein – und die interpretieren diese Programme vor oder nach dem Osterfest in Dresden. Ein Spitzendirigent wie Franz Welser-Möst war durch die Salzburg-Dresden-Kombi um einiges leichter zu gewinnen.

Vor allem aber versteht es Ruzicka, Thielemann für Neues zu gewinnen. „Ich bin schon lange überzeugt, dass Christian Thielemann ein singulärer Gustav-Mahler-Dirigent ist, so, wie er Spezialist für Wagner und Bruckner ist.“ Jetzt endlich ließ sich der Dirigent von seinem Förderer überzeugen und plant für Salzburg und damit für Dresden 2018 den Beginn seines ersten Mahler-Zyklus. Ruzicka hält musikalische Sternstunden für „gut möglich“.

