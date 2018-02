Der Reservemann fürs Bett Weniger stocksteif, aber faustdick hinter den Ohren: Der Entertainer Max Raabe verriet in Dresden seine Vorlieben.

Schwärmt vom Mond und vom Glück, Rad zu fahren: Max Raabe gastierte am Wochenende im Dresdner Kulturpalast. © Ronal Bonß

Max Raabes Texte wie „Kein Schwein ruft mich an“ sind eher banal und werden erst durch den ironisch-pointierten Vortrag des stets Smoking oder Frack tragenden Entertainers zum Kunststück. Doch mitunter ist selbst er vom „Ballaballa“ der Dichtungen verwirrt. So geschehen am Sonnabend im Dresdner Kulturpalast: Im Lied „Ich bin dein Mann“, das nur aus Tierreimen besteht, rutschte der Sänger von der ersten gleich in die letzte Strophe. An der Stelle „bin für dich ein Philosoph, und wenn du willst, ein bisschen doof“ murmelte er grinsend: „Wer hat sich das denn ausgedacht?“ Er begann von vorn. Der Text stammt übrigens von ihm.

Zweimal stellte am Wochenende der 55-Jährige mit seinem Palast-Orchester die aktuelle CD „Der perfekte Moment“ vor. Es ist die poppigste und auch witzigste Scheibe der seit über 30 Jahren musizierenden Künstler. Sie widmet sich wieder einmal den tragikomischen Facetten des Lebens. Laut Raabe geht es vor allem um die Frage „Wie findet man sich?“ und „Wie wird man sich auch wieder los?“. Auch besang er philosophisch den Mond und schwärmte vom Glück, Fahrrad zu fahren, denn „das ist das Optimale und lüftet die Sandale“. Stilecht kombinierte er die so vielseitig wie nie zuvor arrangierten Songs mit Hits der Goldenen Zwanziger. Das Publikum im seit Wochen ausverkauften Saal jubelte.

Das Besondere aber war: Mehr Show als sonst, mehr verbindlich-humorige Moderationen des sich für gewöhnlich wortkarg und stocksteif gebenden Gentlemen-Baritons und eine auf die Lieder imposant abgestimmte Lichtregie. Großen Unterhaltungswert erhielt das Konzert durch so bei Raabe noch nicht erlebte, effektvolle schwarz-weiße Videoeinspiele. „Einblicke“ in die Garderoben der dort strickenden oder Minigolf in ihre Blasinstrumente spielenden Musiker verkürzten die Konzertpause.

Und das Beischläfer-Lied „Du bist viel zu schön für einen Mann allein“ wurde illustriert, indem der Revue-Sänger eine Leiter zum Fensterln trug. In dem Chanson bietet er sich als „Reservemann“ an, eine zeitgemäße Umschreibung des guten alten Hausfreundes. Dies macht den aktuellen Max Raabe aus: Die neukomponierten Weisen klingen typisch nostalgisch fürs Palast-Orchester, aber die Texte sind modern, ganz im Hier.

Fazit: Wer den Abend verpasst hat, hat wirklich was verpasst. Frühestens 2019 sind Max Raabe und sein Palast-Orchester wieder im Land.

