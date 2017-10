Der neue soll der alte Chef sein Marek Janowski ging einst im Zorn aus Dresden fort, nun kehrt er zur Dresdner Philharmonie zurück. Er ist weiser und besser denn je.

Wenn Marek Janowski Orchester ob in Paris, Genf oder Berlin formt, können die sogar Stars wie die Berliner Philharmoniker ausstechen. Nun soll er das wieder in Dresden tun. © Oliver Killig

Was für ein Paukenschlag. Marek Janowski soll neuer Chefdirigent der Dresdner Philharmonie werden. Die Musiker haben intern für ihn mit großer Mehrheit gestimmt. Greift der Stadtrat diese Idee auf, und er dürfte sich hüten, etwas anderes zu tun, dann wird einer der renommiertesten deutschen Kapellmeister das städtische Orchester nach Jahren des Stillstands übernehmen.

Wohl ist der 1939 in Warschau geborene, in Wuppertal aufgewachsene und ausgebildete Maestro zum möglichen Amtsantritt 2019 dann 80 Jahre alt. Aber erstens ist das für einen Dirigenten kein Alter für den Ruhestand. Im Gegenteil, die Berufserfahrung und menschliche Reife führen gerade in der Musik zu ungeahnten Höhenflügen. Vielleicht wirken hochbetagte Dirigenten wie etwa Herbert Blomstedt mit seinen 90 Jahren nicht so vital wie jüngere? Ihr Wissen um die Werke und das Führen von Orchestern und die entsprechende Probenarbeit machen diesen Aspekt unwichtig.

Weil der Konzertmeister bohrte

Und zweitens ist der heute 78-jährige Janowski noch so hungrig und voller Lust auf Musik, seine Dirigate machen konkurrenzlose Konzerterlebnisse möglich. Das haben die jüngsten hiesigen Konzerte in der Frauenkirche mit dem WDR-Orchester und der Dresdner Philharmonie gezeigt. Speziell die Auftritte mit großen Brocken im Mai mit der Philharmonie im neuen Kulturpalast waren Ereignisse, die das Herz wie den Verstand betörten. Nicht das Event, nicht die Show sind für die Arbeit dieses Künstlers wichtig. „Das Wesentliche ist die Musik“, ist seit Jahrzehnten sein Credo.

Und dies zieht er mit einer Kompromisslosigkeit durch, auch wenn er dafür Aufgaben und Posten aufgibt, an denen er eigentlich hängt. Zweimal tat er das bereits in Dresden. Und doch kam er mit entsprechendem Abstand auf Wunsch der Musiker und seinem eigenen zurück, mitunter dabei eine alte Rechnung begleichend.

Legendär war seine Arbeit in den frühen 80er-Jahren mit der Sächsischen Staatskapelle in der Dresdner Oper. In der Zeit entstand eine bis heute unverändert mustergültige „Ring“-Gesamteinspielung mit den besten Sängern aus beiden Teilen des Landes. Doch der Dirigent zog sich aus Dresden zurück, weil die Orchesterbesetzung in Vorstellungen eine andere als in den Proben war – was nur allzu gängige Methode ist. Mit der sich aber große Dirigenten wie auch Christian Thielemann nicht abfinden. „Wozu proben wir dann, wenn abends andere musizieren“, soll Janowski gesagt haben. Dieses, ihn lange beschäftigende Ärgernis nutzte die Dresdner Philharmonie. „Ich hatte ja in Dresden noch eine Rechnung offen“, so der Maestro 1999 im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung. Obwohl er und das Orchester eine Weile brauchten, bis sie ihre Wellenlänge fanden, wurde der gern kühl, knapp und präzis formulierende Kapellmeister 2001 Chef der Philharmonie.

Bis 2003 ging sein Vertrag, den er nicht verlängerte – weil die Stadt ihr ihm schriftlich gegebenes Versprechen, den Kulturpalast zu einem exquisiten Konzerthaus umzubauen, nicht einhielt. „Nicht einmal Signale in die Richtung habe ich wahrnehmen können. Da fehlt die Perspektive für das Orchester und mich“, verabschiedete er sich mit erregter Stimme. Neun Jahre bearbeiteten ihn Philharmoniker wie der Konzertmeister Wolfgang Hentrich, dass er wieder zurückkäme. 2012 war das erstmals der Fall. Das Konzert mit dem Kammerorchester im Hygienemuseum wurde ein Triumph. Auch die Musiker liebten ihn, weil er nicht nur „ein hervorragender Interpret ist, sondern auch ein harter, aber exzellenter Orchestererzieher, wie es sie heute kaum noch gibt“, so Hentrich damals.

Seitdem kam der Dirigent regelmäßig wieder vorbei. Dienste von Dresdner Topleuten bei Janowskis letztem Orchester, dem unter ihm zu einem der führenden in Berlin avancierten Rundfunk-Sinfonie-Klangkörper, halfen, das notwenige zwischenmenschliche Verständnis nicht abflauen zu lassen. „In der Dresdner Philharmonie gibt es wesentlich mehr Musiker mit Berufsethos. Sie sind noch nicht so satt“, meinte der Dirigent einmal und versprach: „Wenn es einen neuen Saal in Dresden gibt, dann bin ich wieder da.“

„Maestro Janowski würde ideal zur DNA der Philharmonie passen“, sagte die Intendantin Frauke Roth im Mai. Er sei Spezialist für das typische dresdnerische romantische Repertoire und den satten, dunklen Klang. Seine Ruhe und Kraft würde das Publikum schätzen, das keinen ausgeflippten Typ mag. Trotzdem die Frage: Warum keinen jungen Dirigenten? Klare Analyse: Wer heute einen hoffnungsvollen jungen Dirigenten als Chef haben will, muss ihn sich mit anderen Orchestern teilen. Der Trend geht zum Zweit- und Drittorchester. Schnell werden diese Talente hochgeschossen und stürzen oft genug ab.

Als nächstes ein Bruckner-Gipfel

Janowski hat das nicht mehr nötig. Früher hatte er auch mehrere Orchester gleichzeitig. Längst überzeugt ihn nur noch das „Wesentliche“. Und wie andere erfahrene Dirigenten, etwa Hartmut Haenchen und Daniel Barenboim, werden die alten Herren immer besser. Haenchen ist gerade zum „Dirigenten des Jahres“ gewählt worden. Und Janowskis überraschend späte, ungemein erfolgreiche Dirigate 2016 und 2017 bei den Wagner-Festspielen Bayreuth mit dem „Ring“ gelten als Offenbarung. Lange hatte er dem Theater wegen der Regie-Mätzchen den Rücken gekehrt. Mittlerweile macht er im Graben sein Ding. Und das mit begeisterndem musikdramatischen Furor. Wunderbar!

Dresdner können sich von dieser Kraft wieder Anfang 2018 überzeugen. Im Januar musiziert der von den Musikern Erkorene mit der Philharmonie im Kulturpalast Anton Bruckners überwältigende Neunte und eine Woche später Carl Maria von Webers unterschätzte Oper „Euryante“.

